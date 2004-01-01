Холдинг «Солнечные продукты» (входит в группу «Букет») сообщил о первых поставках подсолнечного масла в Иран. Пока это 4 тыс. т, которые были отправлены танкером по Волге с Балаковского МЭЗа. Заказчиком выступила иранская компания Mehrvandad Company. Переговоры с Ираном о поставках масла холдинг вел еще с прошлого года.



«Впервые за всю российскую историю на реке Волга был погружен танкер под названием «Сталинград» с партией подсолнечного масла, произведенного на Балаковском маслоэкстракционном заводе. Сейчас мы ведем активные переговоры напрямую с покупателем из Ирана о возможной поставке свыше 10 тыс. т подсолнечного масла в месяц по реке Волга и через порт Астрахань в зимний период, — комментирует сделку гендиректор «Солнечных продуктов» Олег Подгорный. — Рынок Ирана для нас очень перспективный, и мы надеемся на расширение присутствия в этой стране».



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что после «турецкого кульбита» рост экспорта подсолнечного масла наблюдается практически по всем альтернативным направлениям. Так, по его данным, на конец марта в прошлом агросезоне в Иран было поставлено всего 51,5 тыс. т, а за семь месяцев нынешнего сельхозгода — уже 115 тыс. т. В Индию к апрелю 2017-го было экспортировано 27 тыс. т, тогда как за весь прошлый сезон объем поставок был близок к нулю (207 т). Египет — второй после Турции покупатель российского подсолнечного масла — на конец марта закупил 185 тыс. т, а за весь прошлый сезон — 167 тыс. т. В Ливан было отгружено 35 тыс. т, против 9 тыс. т в минувшем сезоне. Перспективы увеличения вывоза российского масла давно были очевидны на фоне роста мирового потребления, а конфликт с Турцией подстегнул российских производителей активнее осваивать новые направления, прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



Ранее о первых поставках продукции в Индию сообщила «Эфко». В эту страну за сезон компания хочет экспортировать 200 тыс. т масла. Специалисты «Эфко» оценивают потенциал рынков сырого масла Индии и Китая более чем в 2 млн т к сезону-2021/22. А возможности Сирии и Ирака по закупкам российского фасованного масла составляют еще около 230 тыс. т. Стимулировать рост поставок будет увеличение потребления этого вида масла в перечисленных странах.



Турция с 15 марта отменила беспошлинный режим для российской сельхозпродукции, в том числе подсолнечного масла, в результате пошлина на его ввоз составила 36%, при этом применялся минимальный порог таможенной стоимости в размере $1,5 тыс./т. 4 мая Россия и Турция договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов.

