Объем экспорта подсолнечного масла через несколько лет реально нарастить более чем на 2 млн т, считает директор по стратегическому развитию одного из крупнейших игроков масложирового рынка «Эфко» Владислав Романцев. Так, потенциал рынков сырого масла Индии и Китая компания оценивает более чем в 2 млн т к сезону-2021/22. А возможности Сирии и Ирака по закупкам российского фасованного масла составляют еще около 230 тыс. т. Стимулировать рост поставок будет увеличение потребления этого вида масла в названных странах. Сама «Эфко» уже отгрузила первую продукцию в Индию. В перспективе компания рассчитывает расширить объем вывоза в эту страну до 200 тыс. т за сезон.



Однако перестроиться на новые рынки будет не так уж просто. Потенциал отгрузки масла в глубоководных портах ограничен, отмечает руководитель отдела анализа сырьевых и отраслевых рынков «Солнечных продуктов» Владимир Жилин. Это уменьшает возможности загрузки крупных танкеров и работы с удаленными рынками — Индией и Китаем. «Но не закрывает совсем: объемы все равно отгружаются и будут отгружаться, — уверен он. — Также развивается экспорт наливного масла в Китай во флекситанках».







Открытие новых рынков для российского подсолнечного масла необходимо в связи с ежегодно растущими объемами производства, а также рисками потери для России крупнейшего покупателя — Турции, которая ввела таможенные ограничения на импорт сельхозпродукции из нашей страны. В частности пошлина на ввоз подсолнечного масла составляет в среднем до 36%, при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере $1,5 тыс./т (при текущей цене на подсолнечное масло $800/т).



По данным аналитической компании «ПроЗерно», по итогам первой половины сезона-2016/17 страна закупила около 330 тыс. т российского масла. Следующий на втором месте в рейтинге импортеров Египет за этот период ввез лишь 135 тыс. т. На обе страны приходится более 50% от общего экспорта этого продукта.



По подсчетам аналитического центра «СовЭкон», потенциальный объем экспорта подсолнечного масла в Турцию до конца масличного сезона составляет 250−350 тыс. т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) говорит о 230 тыс. т, при этом недопоставленный объем оценивает в $165 млн. Фактическое закрытие рынка Турции усилило падение цен на российское подсолнечное масло в первой половине апреля. По оценкам «СовЭкона», в среднем они опустились до 40,2 тыс. руб./т. Это самый низкий показатель с осени 2014 года. Эксперты компании уже пересмотрели прогноз по экспорту масла в этом сезоне: он может составить 1,6 млн т вместо ожидавшихся 1,8 млн т. По оценке «ПроЗерно», по итогам текущего сельхозгода за рубеж будет поставлено около 1,65 млн т подсолнечного масла (1,3 млн т в 2015/16).

