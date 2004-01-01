В 2016 году целевые показатели государственной программы развития сельского хозяйства не были выполнены по удельному весу на рынке отечественного зерна, картофеля, растительного масла и продукции животноводства. Об этом говорится в материалах Минсельхоза, подготовленных к заседанию итоговой коллегии ведомства 7 апреля.



Так, удельный вес российского зерна и зернобобовых культур в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2016 года составил 99,2%, что меньше планового значения в 99,6%. По оценке министерства, снижение связано с «ростом импорта отдельных видов зерновых культур».



Это произошло несмотря на то, что по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур план был перевыполнен на 16%: вместо прогнозируемых 104 млн т был собран урожай в 120,7 млн т.



Удельный вес картофеля в общем объеме внутреннего рынка составил 97,4% — меньше планового показателя на 1,2 процентных пункта. Основная причина — снижение производства, указали в министерстве: по данным Росстата, валовой сбор картофеля в прошлом году составил 31,11 млн т против 33,65 млн т в 2015-м. На 1 процентный пункт ниже плана оказался и удельный вес на рынке отечественного растительного масла — 83,6% против целевых 84,6%. «Снижение обусловлено сохранением уровня импорта тропических масел, наряду с экспортом подсолнечного, соевого и рапсового масел», — говорится в пояснении ведомства.



Не оправдал ожиданий и прирост мощностей плодохранилищ в стране, составивший за год лишь 34,8 тыс. т единовременного хранения. Основной причиной невыполнения плана, указали в министерстве, является «нарушение сроков введения в эксплуатацию плодохранилища «Вологодская ягода» мощностью 87 тыс. т». Комплекс должен был появиться еще летом 2014 года, однако позднее сроки неоднократно переносились. В результате в феврале 2016 года в отношении директора компании Андрея Петухова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении госсубсидий, а позднее фигурантами уголовного дела стали и. о. главы департамента сельского хозяйства региона Анна Беляевская и замгубернатора Николай Гуслинский. Как сообщала прокуратура Вологодской области 3 марта, Гуслинский, используя служебные полномочия, оказывал общее покровительство «Вологодской ягоде» и содействовал предоставлению кредитов. Беляевская и Гуслинский помещены под стражу, выделенные «Вологодской ягоде» из госбюджета 534,5 млн руб., сообщается в материалах к заседанию итоговой коллегии, возвращены в федеральный бюджет.



Индекс производства продукции животноводства в сопоставимых ценах за 2016 год вырос лишь на 1,5% к уровню 2015 года против запланированных 3,8%. По данным Минсельхоза, снижение в первую очередь связано с сокращением выпуска молока и молокопродуктов. Так, из-за падения поголовья в ЛПХ выпуск молока в стране в прошлом году оказался на уровне 30,7 млн т против запланированных 34,35 млн т (то есть 89% к плану). В ответ председатель правления Союзмолоко Андрей Даниленко призвал учитывать в статистике только товарное молоко. А заодно заметил, что если объемы господдержки буду устойчивы и инвесторы будут иметь гарантию получения господдержки в полном объеме, то в течение 10 лет будет выполнена Доктрина продовольственной безопасности, возрастет производство и в пять раз увеличится экспорт молочной продукции.



В то же время удельный вес мяса и мясопродуктов отечественного производства на внутреннем рынке по итогам 2016 года вырос до 89,3% против 87,3%, предусмотренных в плане. Помимо мяса целевые показатели по самообеспечению также превысило производство отечественного свекловичного сахара: удельный вес сахара на внутреннем рынке в прошлом году оценен в 94,6%, что выше плана на 1,6 процентных пункта. Кроме того, как следует из материалов к итоговой коллегии, перевыполнило плановый уровень, указанный в госпрограмме, и производство пищевой соли.



Как отметил в ходе заседания премьер-министр Дмитрий Медведев, правительство сейчас рассматривает предложение по включению в госпрограмму еще ряда целевых показателей. «Речь идет о введении показателей по производству овощей и бахчевых культур, фруктов и ягод. Документ пока в стадии проработки, нужно все просчитать», — сказал Медведев.



Исходя из Доктрины продовольственной безопасности, на сегодняшний день остаются невыполненными лишь три из восьми ее показателей. «Мы обеспечиваем себя и зерном, и картофелем, и сахаром, и растительным маслом, и мясом, — констатировал Медведев. — Это пять из восьми показателей доктрины. По итогам прошлого года эта обеспеченность стала еще выше». Что касается оставшихся трех групп продуктов — соль, рыба и молоко, то наиболее сложная ситуация наблюдается в производстве молока, признал премьер-министр. «Мы остаемся на уровне 2015 года», — посетовал он. По данным Минсельхоза, при росте производства молока в сельхозорганизациях на 2,2% в прошлом году выпуск молока в хозяйствах населения сократился на 3,7%, надой на одну корову в сельхозорганизациях составил 5340 кг.



По данным Росстата, в целом производство продукции сельского хозяйства в 2016 году выросло на 4,8% вместо предусмотренных в госпрограмме 3,1%. Производство пищевой продукции, правда, не дотянуло до плановых 4,1%, составив лишь 2,6%. «Уменьшение связано со снижением покупательной способности населения», — поясняется в справке министерства.

