В апреле, после отмены Турцией режима беспошлинных поставок, снижение цен на рынке подсолнечника резко ускорилось. Как говорится в сообщении аналитического центра «СовЭкон», на прошлой неделе (10−14 апреля) средние цены на подсолнечник опустились на 650 руб. до 17350 руб./т, на подсолнечное масло — на 1,3 тыс. руб. до 40,2 тыс. руб./т. «Это самые низкие показатели с осени 2014 года. Маслозаводы повсеместно активно понижают закупочные цены на сырье и сообщают о сложностях с реализацией подсолнечного масла», — отмечается в сообщении. Экспортные цены предложения на масло опустились на $10/т до $695/т на базисе FOB.



«Падение цены на семечку внутри России является главным итогом сезона, которого никто в начале года не ожидал», — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Основная причина снижения цен — отсутствие продаж в Турцию, которая до последнего времени была основным покупателем российского подсолнечного масла. С начала сезона Турция ввезла 400 тыс. нашего масла, однако с середины марта российские экспортеры лишились права на его беспошлинную поставку. Как сообщал Минсельхоз, отныне в Турции на масло действует пошлина до 36% с минимальным порогом таможенной стоимости в размере $1,5 тыс. за тонну.



Помимо турецких пошлин негативно на цену влияет укрепившийся рубль и рекордное производство. По данным Росстата, в 2016 году урожай подсолнечника составил 11,01 млн т, что на 19% выше показателя 2015 года, урожайность — 15,1 ц/га (в 2015-м — 14,2 ц/га). При этом российские рекорды совпали с мировым рекордом производства масличных — согласно апрельскому обзору Минсельхоза США, урожай подсолнечника в мире в сезоне-2016/2017 достигнет 45,36 млн т. Французское агентство Tallage прогнозирует мировой урожай еще выше — на уровне 46 млн т, а производство растительного масла — в 17,3 млн т, сообщал в начале марта аналитик агентства Кристоф Когни на Масложировой конференции «Рынки масличных и продуктов их переработки — 2017: рекорды и перспективы».



Проблемы с турецкими поставками привели к замедлению темпов экспорта подсолнечного масла. По данным ИКАР, до конца сезона в Турцию предполагалось вывезти еще около 200 тыс. т при общем прогнозировавшемся объеме экспорта в 2 млн т. В настоящее время оценка экспорта масла по итогам сезона снижена до 1,8 млн т. «Полностью объем поставок в Турцию мы не сможем перераспределить за оставшиеся четыре-пять месяцев, — поясняет Хотько. — Скорее всего, часть этого объема останется в запасах у предприятий. Кроме того, это повлияет и на снижение мощностей перерабатывающих заводов до конца сезона. Мы уже видим эту тенденцию. Небольшие заводы вынуждены останавливаться, поскольку они работают с нулевой, а иногда даже и отрицательной рентабельностью. Крупные заводы также корректируют свои мощности в сторону снижения, понимая, что ранее запланированные объемы попросту не смогут реализовать».



В то же время часть выпадающего экспортного объема сможет быть перераспределена в пользу других крупных импортеров — Ирана, Китая и, возможно, Египта, добавил Хотько. «СовЭкон» также сообщает о возможном начале поставок российского масла в Индию, которая является крупнейшим мировым импортером подсолнечного масла с показателем в 1,5 млн т, однако массовых поставок «пока сложно ожидать». Как ранее на Масложировой конференции говорил замдиректора дивизиона экспортного потенциала «Эфко» Ростислав Ковалевский, на рынке сырого подсолнечного масла есть три ключевых игрока — это Евросоюз, Индия и Китай, однако Россия на этих рынках практически отсутствует. При этом если в Евросоюз экспортировать масло затруднительно из-за действующих пошлин, то Индия и Китай — перспективные рынки для российских поставщиков. В Китае в сезоне-2015/16 суммарный импорт всех видов масел составил 7,69 млн т, в Индии — 15,07 млн т.



Еще одним следствием ограничительных мер со стороны Турции стал рост экспорта в эту страну подсолнечника, хоть и по невысокой цене, что также может компенсировать выпадающие объемы вывоза масла. По данным ИКАР, с начала сезона Турция ввезла 80 тыс. т российского подсолнечника, и вместо прогнозировавшихся ранее 100 тыс. т вывоз семечки может составить 230−250 тыс. т по итогам сезона.



По данным Минсельхоза, посевные площади под подсолнечником в этом году снизятся на 327 тыс. га до 7,17 млн га. Впрочем, эксперты с таким прогнозом не согласны. В соответствии с оценкой ИКАР, в этом году масличной агрокультурой будет засеяно 7,5−7,7 млн га против 7,5 млн га в 2016 году. «Несмотря ни на что, подсолнечник дает очень хорошую рентабельность, к тому же альтернатив не так много. Даже в Поволжье и Сибири, где низкая урожайность и нет особой возможности отправлять на экспорт, рентабельность все равно крайне высока», — отметил Хотько.

