Существенных проблем для импорта в Турцию растительного масла после отмены беспошлинного режима поставок для России не будет. Об этом заявил один из ведущих европейских экспертов масложировой отрасли, основатель турецкой компании AgriPro Фаик Генч на Масложировой конференции «Рынки масличных и продуктов их переработки — 2017: рекорды и перспективы», где присутствует корреспондент «Агроинвестора». По словам Генча, Украина достаточно легко сможет заменить Россию. «И здесь будут незначительные изменения в цене — буквально $5−10 за тонну», — сказал он, добавив, что качество растительного масла, поставляемого из России и из Украины, сопоставимо. «Возможно, мы и понесем определенные убытки ввиду задержек в движении судов, но не более того», — указал он журналистам в кулуарах конференции.



Гораздо сложнее Турции будет найти поставщиков взамен российским на зерновом рынке, в том числе рынке пшеницы. «Ежегодно мы импортировали из России 4 млн т, в этом году импорт составил всего лишь 1,9 млн т. Эту разницу мы не сможем никак компенсировать. Если говорить об Украине, то она здесь не сможет компенсировать ни в плане цены, ни в плане качества», — сказал он. Тем не менее, полагает он, данная ситуация продолжится до тех пор, пока Турции «приходится как-то избавляться от своих томатов».



С 15 марта российские экспортеры лишились права на беспошлинную поставку в Турцию пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла. Это произошло после того, как Россия сняла ограничения на поставки из Турции репчатого лука и лука-шалота, цветной капусты, брокколи и соли, при этом оставив под запретом томаты, огурцы, виноград, замороженное мясо и субпродукты кур и индеек и ряд другой продукции. Позднее представитель пресс-службы Минсельхоза сообщил «Агроинвестору», что с середины марта на ввоз российской пшеницы и кукурузы в Турцию действует таможенная пошлина в размере 130%, в отношении риса — 45%, подсолнечного шрота — 13,5%, бобовых — 9,7%. «На подсолнечное масло пошлина в среднем составляет до 36%, при этом турецкой стороной применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере $1,5 тыс. за тонну, при текущей цене на подсолнечное масло $800/т», — рассказал представитель министерства. По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, с начала сезона Турция импортировала 400 тыс. т российского подсолнечного масла и 80 тыс. т подсолнечника, до конца сельхозгода Россия должна была отгрузить в страну еще около 220 тыс. подсолнечного масла и 60 тыс. т подсолнечника.



«Ситуация с таможенным регулированием в Турции должна нас не беспокоить, а настраивать на то, что наступило время и готовность российских производителей идти на внешние рынке с продукцией верхнего передела», — сказал в ходе конференции первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. По оценке группы «Эфко», в настоящее время на рынке сырого подсолнечного масла есть три ключевых рынка — это Евросоюз, Индия и Китай. «Россия на этих рынках практически отсутствует: в Индии — это 0%, в Евросоюзе — это 0%, в Китае — около 15%", — сказал замдиректора дивизиона экспортного потенциала «Эфко» Ростислав Ковалевский. При этом если в Евросоюз экспортировать масло затруднительно из-за действующих пошлин, то Индия и Китай являются перспективными рынками для российских поставщиков. В Китае в сезоне-2015/16 суммарный импорт масел составил 7,69 млн т, в Индии — 15,07 млн т. В России общий объем нетто-экспорта растительных масел по итогам прошлого сельхозгода был на уровне 1,17 млн т.

