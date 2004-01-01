Россия будет поставлять зерно в другие страны вместо Турции, отменившей беспошлинный режим для российского сельхозсырья, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это нормальная рыночная ситуация. «Рынок зерна не ограничен одной Турцией, это достаточно обширный, достаточно устоявшейся самостоятельный мировой рынок. Закрытие одних сегментов в этом рынке означает, что какие-то количества будут перетекать в другие сегменты», — цитирует Пескова ТАСС.



Ранее российские экспортеры сообщили, что с 15 марта лишились права на беспошлинную поставку в Турцию пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла. Это произошло после того, как Россия сняла ограничения на поставки из Турции репчатого лука и лука-шалота, цветной капусты, брокколи и соли, при этом оставив под запретом замороженное мясо и субпродукты кур и индеек, томаты, огурцы, виноград и ряд другой продукции. Позднее представитель торгового представительства России в Анкаре пояснил, что турецкое Министерство экономики распорядилось ввести принцип страны происхождения, и в списке стран с беспошлинным ввозом, которые могут без уплаты 130%-ной пошлины ввозить сырье для последующей переработки и экспорта, России и еще нескольких государств не оказалось. При реализации российского зерна на внутреннем турецком рынке, как и раньше, действует пошлина в 130%. При этом в торгпредстве пояснили, что «всем судам, прибывшим до 15 марта в турецкие порты или находившимся в пути, дали и дадут разгрузиться».



Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор ростовского торгового дома «Риф» (крупнейший российский экспортер пшеницы) Вадим Саркисов, Турция пообещала принять те суда, которые имеют оформленный до 15 марта коносамент — документ, выдаваемый перевозчиком грузоотправителю и содержащий условия морской перевозки. «У нас суда шли в Турцию, и представители турецкой стороны сказали, что у кого коносамент оформлен до 15 марта, их все разгрузят. Наши суда пришли после 15 марта и их приняли», — сказал Саркисов. По его словам, в течение 2016 года «Риф» поставил в Турцию около 550 тыс. т зерна, и теперь компании придется искать новых покупателей. «Действующая сейчас пошлина является заградительной. Но покупателями являются не одни турки, будем переориентироваться и искать другие рынки, хотя нельзя сказать, что это будет совсем просто. Конечно, потери в количественном отношении будут», — признал он.



Эксперты рынка, в свою очередь, отмечают, что ситуация вокруг экспорта в Турцию может оказать дополнительное негативное влияние на зерновой рынок, где цены и так в настоящее время имеют тенденцию к снижению. «Сейчас главное, чтобы остающиеся запасы зерна минимально повлияли на цены для сельхозпроизводителей, а давить на цены этот избыточный объем, безусловно, будет. В ближайшее время экспортерам предстоит работа по перераспределению поставок, которая требует затрат времени и сил, однако эта задача разрешима. Тем более, что, судя по всему, к этой работе готовы активно подключиться Минсельхоз и Минэкономразвития», — сказал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.



При этом он выразил сомнение, что введенные турецкой стороной ограничения будут длительными. «Турции еще предстоит серьезно задуматься о последствиях, поэтому я не уверен, что такая позиция сохранится достаточно долго», — отметил Корбут. Ранее предположение в том, что введенные Турцией меры могут носить временный характер, высказывал и директор «СовЭкона» Андрей Сизов. «Турция — это важный для России покупатель пшеницы и кукурузы, естественно, для рынка прекращение поставок является негативным фактором. Однако здесь, во-первых, очень много переменных и, во-вторых, не думаю, что введенные ограничения окажутся долгосрочными», — говорил Сизов «Агроинвестору».



Среди импортеров российского зерна Турция занимает второе место после Египта. По данным Федерального центра оценки качества зерна, по состоянию на 13 марта на эту страну приходилось 10% всего российского экспорта пшеницы, 11% — кукурузы и 45% — подсолнечного шрота. С 1 июля 2016 года по 13 марта 2017 года в Турцию из России было поставлено 2,09 млн т пшеницы, 420 тыс. т кукурузы и 421 тыс. т подсолнечного шрота.

