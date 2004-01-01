Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об исключении ряда продуктов из перечня товаров, запрещенных к ввозу в Россию из Турции. Как следует из документа, теперь можно поставлять гвоздики, репчатый лук и лук шалот, цветную капусту и капусту брокколи, а также соль и жевательную резинку.



Эмбарго на импорт сельхозпродукции из Турции было введено осенью 2015 года после того, как турецкими военными был сбит российский Су-24. Под санкции попали продукты, составляющие более 60% экспорта в Россию, в том числе томаты, огурцы, лук, капуста, апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, персики, клубника, а также части тушек и субпродукты индеек и домашних кур. С 17 марта 2016-го также был введен запрет на импорт турецких гранатов и перца из-за случаев заражения карантинными объектами, с 25 апреля — баклажанов, с 16 мая — салатов латук и айсберг, с 19 мая — кабачков и тыкв.



После того, как президент Турции принес извинения за инцидент с российским самолетом, в начале октября 2016-го правительство России опубликовало постановление, разрешающее импорт из Турции ряда фруктов, в том числе свежих и сушеных апельсинов и мандаринов, свежих абрикосов, персиков и нектаринов. Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обещал, что эмбарго постепенно будет снято и в отношении других турецких фруктов и овощей. В частности, предполагалось до Нового года отменить запрет на поставки турецких кабачков, баклажанов, перца и салата, однако этого не произошло.



Как сообщила в пятницу представитель Россельхознадзора, о снятии этих ограничений речи пока не идет и в ближайшее время отменять их не планируется. Что касается турецких томатов и огурцов, то, как заявлял в январе 2017 года глава Минсельхоза Александр Ткачев, их возвращение на российский рынок будет возможно после того, как Турция разрешит поставки российского мяса.



В пятницу в Москву прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе визита, как ожидается, будет объявлено о создании Российско-турецкого инвестиционного фонда объемом до $1 млрд. Первая сделка, сообщал ранее Российский фонд прямых инвестиций, состоится в первом квартале 2017 года в области сельского хозяйства.



В результате российского эмбарго за девять месяцев 2016 года АПК Турции сократился на 6,2% в реальном выражении из-за резкого падения экспорта и, как следствие, снижения цен на внутреннем рынке. Как сообщал ранее глава Турецкого союза сельскохозяйственных палат Шемши Байрактар, за 11 месяцев 2016 года экспорт в Россию свежих овощей и фруктов из Турции упал на 66,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го до $247 млн. По данным ФТС России, в прошлом году из Турции в Россию было импортировано продовольственных товаров и сельхозсырья на $625 млн, что более чем вдвое ниже уровня 2015 года. В целом турецкий импорт по итогам прошлого года показал снижение на 47% и составил $2,15 млрд, а внешнеторговый оборот между странами сократился на треть до $15,85 млрд.

