За девять месяцев 2016 года сельскохозяйственный сектор Турции сократился на 6,2% в реальном выражении в результате резкого падения экспорта и, как следствие, падения цен на внутреннем рынке. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на главу Турецкого союза сельскохозяйственных палат Шемши Байрактара. В 2015 году турецкий АПК показал рост на 9,1%.

«Главной причиной сокращения является значительное падение в экспорте и нисходящие тренды в цене продукции на внутреннем рынке вследствие очевидной несбалансированности спроса и предложения», — отметил Байрактар. Он добавил, что сокращения выпуска сельскохозяйственной продукции не наблюдается. Напротив, за три квартала 2016-го в Турции зафиксирован рост производства сельхозпродукции и переработки, за исключением производства зерна. При этом цены производителей на 18 из 34 основных видов сельхозпродукции снизились, а рыночные цены на 24 из 38 продуктов поднялись. Таким образом, сделал вывод Байрактар, пострадали как производители, так и потребители. «Только посредники выиграли из сложившейся ситуации», — заключил Байрактар.

Доля сельскохозяйственного сектора в ВВП Турции к концу сентябре 2016-го оставалась на уровне 7,5%, как это было на протяжении всего 2015 года.



Экспорт в Россию

За первые 11 месяцев 2016-го экспорт в Россию свежих овощей и фруктов из Турции упал на 66,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, до $247 млн. «Таким образом, ущерб для нашей страны превысил $490,8 млн. И хотя мы очень рады снятию со стороны России эмбарго на поставки мандаринов, апельсинов, абрикосов, персиков и слив, ограничения все еще остаются в отношении многих других товаров, в том числе яблок, томатов и мяса птицы», — сказал Байрактар, добавив, что турецкий АПК «желает, чтобы были сняты ограничения на всю продукцию».

По итогам 11 месяцев 2016-го экспорт Турции сократился на 3,6% в годовом исчислении, до $14,6 млрд. Импорт в денежном выражении за соответствующий период составил $10 млрд. Помимо продаж в Россию, на сокращении турецкого АПК негативно сказалось и резкое падение экспорта мяса птицы в Ирак, который в свое время являлся для Турции крупнейшим рынком сбыта.

Эмбарго на поставки сельхозпродукции из Турции было введено осенью 2015 года после того, как турецкими военными был сбит российский Су-24. Под санкции попали продукты, составляющие более 60% экспорта в Россию, в том числе томаты, лук, цветная капуста, огурцы, апельсины, мандарины, виноград, яблоки и пр. С 17 марта 2016-го также был введен запрет на импорт турецких гранатов и перца из-за случаев заражения карантинными объектами, с 25 апреля — баклажанов, с 16 мая — салата латука и салата айсберг, с 19 мая — кабачков и тыкв. После того, как президент Турции принес извинения за инцидент с российским самолетом, в начале октября 2016-го правительство России опубликовало постановление, разрешающее импорт из Турции ряда фруктов, в том числе свежих и сушеных апельсинов и мандаринов, свежих абрикосов, персиков и нектаринов, слив и терна. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, постепенно будет снято эмбарго и в отношении других турецких фруктов и овощей. В частности, предполагалось до Нового года отменить запрет на поставки турецких кабачков, баклажанов, перца и салата. Однако этого не произошло: по словам Данкверта, прежде необходимо наладить контроль над объемами поставок с каждого конкретного предприятия Турции.