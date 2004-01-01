Сектор овощеводства прибавил в среднем 36%

Импорт первых сократился на 41%, вторых — на 25%. В декабре союз оценивал, что по итогам 2016 года производство тепличных овощей составит около 875 тыс. т, что на 17% выше показателя 2015-го. При этом предполагалось, что урожай овощей открытого грунта (без учета картофеля) снизится на 2% до 4,48 млн т. «Что касается ввоза овощей, то как по закрытому грунту, так и по открытому мы увидим сокращение на четверть, — прогнозировал главный аналитик организации Кирилл Лапшин. — Основную роль здесь сыграл запрет на импорт из Турции». По данным союза, Россия импортировала из этой страны до 50% томатов и около 20% огурцов. В прошлом году из-за введенного эмбарго основными поставщиками томатов на российский рынок вместо нее стали Марокко (109 тыс. т) и Азербайджан (106 тыс. т). Лидеры по поставкам огурцов — Иран (44 тыс. т) и Белоруссия (38,5 тыс. т).



Если запрет на ввоз овощей из Турции будет продлен до 2020 года, то производство томатов в России может ежегодно расти на 17−20%, по огурцам темпы будут меньше, но сектор также продолжит динамично развиваться, уверен эксперт. Однако, чтобы минимизировать проблемы с реализацией урожая при насыщении рынка, одновременно с расширением производства овощей инвесторам стоит вводить мощности по их хранению, обращает внимание аналитик. Сейчас их дефицит в секторе оценивается на уровне 750 тыс. т.

