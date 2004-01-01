В перспективе ближайших семи лет Россия выйдет на полное самообеспечение сельхозпродуктами, за исключением тропических фруктов. Такую уверенность выразил глава Минсельхоза России Александр Ткачев на «правительственном часе» в Госдуме. Он напомнил о рекордном урожае зерновых в этом году — 117 млн т, в том числе рекордном сборе пшеницы — 72 млн т. «Больше мы собирали только в далеком 1978 году — тогда было собрано 127 млн т. Если бы сегодня под зерновыми были те же площади, что и тогда, а именно 78 млн га вместо 47 млн га в 2016-м, мы бы при нынешней урожайности 26 ц/га собрали бы более 200 млн т зерна», — подсчитал Ткачев, отметив, что из утраченных сельхозугодий 10−12 млн га можно вернуть в оборот.

По итогам 2016 года Минсельхоз прогнозирует рост производства тепличных овощей на 35%, до 840 тыс. т. В 2016-м, оценил министр, будет введено в эксплуатацию около 200 га теплиц, при этом для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка в ближайшие пять лет необходимо ежегодно вводить по 400 га теплиц. Для замещения импорта плодовой продукции предполагается к 2020 году заложить 72 тыс. га садов (в 2016-м — около 15 тыс. га), которые позволят увеличить производство на 1 млн т и полностью закрыть потребление. Площади виноградников в течение ближайших пяти лет должны увеличиваться на 10 тыс. га ежегодно (в 2016-м — на 5 тыс. га).

К 2020 году производство скота и птицы на убой в живом весе увеличится на 10%, до 15 млн т, поставки российского мяса за рубеж к 2020 году планируется увеличить до 1 млн т (за 9 месяцев 2016-го, по данным Минсельхоза, экспорт мяса вырос на 60%, до 150 тыс. т). В молочной отрасли для перехода на полное самообеспечение по молоку необходимо увеличить его производство на 5−7 млн т, указал Ткачев. «Это означает, что мы должны до 2020 года построить, ни много ни мало, порядка 800 молочных ферм, то есть по 150−200 ферм в год», — заметил министр.

Перейти на полное самообеспечение возможно только тогда, когда обеспечена доходность бизнеса и созданы условия, чтобы бизнес шел в эту нишу, отмечает руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного сектора KPMG в России и СНГ Виталий Шеремет. «Например, по молоку сегодня доходность низкая, поэтому инвесторов в этом направлении немного. В то же время предпосылки для увеличения объемов производства есть, но связаны они не с увеличением поголовья, а с интенсификацией производства, работы с генетикой и т. д. », — сказал он «Агроинвестору». В других отраслях, например, в производстве говядины, самообеспечение может произойти за счет снижения потребления. «Говядина становится все более и более премиальным премиальным продуктом. По ней обеспечение, я считаю, тоже может произойти, но скорее за счет сжатия спроса, нежели за счет роста производства. К тому же при решении проблем молочного животноводства вопрос с говядиной также будет решен», — отметил Шеремет.

Сегменты, где стоит задача выйти на самообеспечение, являются более долгосрочными по сравнению с теми, где такая задача уже решена, в свою очередь заметил директор инвесткомпании «Атон» Иван Николаев. «Инвестиции в молочное животноводство, садоводство, виноградарство требуют больше времени, чем например, в производство мяса птицы и свинины. И здесь сложнее найти инвестора, который готов бы был вкладываться при постоянно меняющейся внешней среде. Поэтому начинать надо не с целей роста производства и даже не размера субсидий, а с повышения эффективности работы правовых институтов. Эти процессы постепенно идут, но они займут еще не один год», — сказал «Агроинвестору» Николаев.

Ранее Счетная палата России проанализировала эффективность мероприятий по импортозамещению в молочной отрасли. Оказалось, что из 166 инвестиционных проектов, отобранных Минсельхозом с целью прироста мощностей в 2015—2016 годах, реализовано только 64 проекта, или 38,5% к плану. При этом ряд отобранных инвестпроектов, как выяснилось, не предполагает значительного прироста молока. «Так, при одном реализуемом в Ростовской области проекте прирост составит 0,03 тыс. т, при трех реализуемых проектах в Краснодарском крае — 0,42 тыс. тонн. При таком увеличении производства молока достижение положительного эффекта в рамках ускоренного импортозамещения представляется затруднительным», — констатировали в Счетной палате.