Современные тепличные комплексы — это высокотехнологичное производство. В теплицах пятого поколения, как правило, используют американскую технологию Ultra Clima или ее французский аналог Optim’Air. Первая представляет собой теплицы полузакрытого типа, имеющие возможности внутренней рециркуляции и обогащения подаваемого воздуха, рассказывает Владимир Цанава. Технология обеспечивает уменьшение энергозатрат и лучший контроль климатических условий для растений. Прибавка к урожайности доходит до 10−20%. Впервые такие теплицы построили в Калифорнии всего 10 лет назад. Сегодня во всем мире их не более 300 га, в том числе 32 га — у «ЛипецкАгро», что составляет 10% от мирового объема. Как рассказал на форуме «Тепличные комплексы России» Дмитрий Лапшин, в 2015-м году компания получила урожай томатов 92 кг/м2. Такого высокого показателя удалось достичь благодаря применению технологии интерплантинга, то есть подсадки к старым растениям молодых. Компания первой в мире использовала теплицу пятого поколения для выращивания огурцов. В 2016-м средняя урожайность сорта Демарраж составила 131 кг/м2, в 2017-м компания планирует преодолеть отметку в 200 кг/м2.

В 2017 году стоит ожидать роста интереса со стороны инвесторов к грибному направлению. По словам замминистра сельского хозяйства Евгения Громыко, зависимость России от импорта в этом сегменте сейчас превышает 90%. Уже в 2017-м те меры поддержки, которые действуют для тепличной отрасли, будут распространяться и на грибной сектор, сообщил он на форуме «Тепличные комплексы России» в декабре 2016 года. По данным Минсельхоза, уже идет строительство трех новых комплексов по производству грибов. Готовятся к реализации и другие проекты. Например, агрокомплекс «Чурилово» в Челябинской области планирует возвести грибную фабрику и компостный завод, рассказала гендиректор компании Оксана Лицингер. В первом квартале этого года «Чурилово» рассчитывает получить всю разрешительную документацию и приступить к строительству. Общий объем инвестиций составит 5,5 млрд руб. Мощность фабрики — 13,5 тыс. т/год.

Сейчас тепличная отрасль привлекает не только профильных игроков, но и инвесторов из совершенно разных секторов экономики: нефтяной промышленности, телекоммуникаций, алкогольного рынка, рассказывает президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев. «Это направление интересно всем, главное — сохранить его доходность, чтобы инвестиционная привлекательность бизнеса не упала», — говорит он.



Теплиц становится все больше

Точные данные по площадям теплиц и валовому сбору овощей закрытого грунта найти довольно трудно. «Росстат стал внимательно следить за отраслью только последние несколько лет, — поясняет гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. — Да и не все отечественные производители добросовестно дают информацию об урожаях овощей, грибов и цветов, выращиваемых в теплицах, и их наличии». По данным ассоциации «Теплицы России», к началу 2017 года общая площадь теплиц в стране достигла примерно 2,3 тыс. га. Из них 600 га построены за последние пять лет, в том числе 300 га — со светокультурой, уточняет главный специалист ассоциации Николай Детков. «Только в 2016 году строительные работы велись на 166 га с вложениями на уровне 33,5 млрд руб., а в этом году предварительно заявлены проекты на 350 га», — говорит он. Сколько из них будет реализовано — пока вопрос, так как многие планы остаются на бумаге. Правда, параллельно с вводом новых комплексов выводятся из эксплуатации старые. «Действительно, за последние пять лет построено 600 га современных теплиц, но примерно 350 га выбыло, — знает Решетникова. — Поэтому реальный прирост площадей зимних теплиц гораздо меньше».



По мнению замдиректора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Дениса Паспекова, в наступившем году вполне реально ввести в эксплуатацию 130−150 га комплексов. Агроведомство считает эти результаты «очень большими цифрами для тепличного овощеводства». Однако они отстают от плановых показателей, утвержденных госпрограммой. Согласно документу, в завершившемся году площади должны были увеличиться почти на 260 га, в этом — на 263 га. «Потолка мы достигнем еще очень нескоро, — полагает чиновник. — Для покрытия наших потребностей в овощах закрытого грунта к 2020 году дополнительно необходимо запустить еще 2 тыс. га теплиц, производство должно вырасти еще на 1 млн т до 1,7−1,8 млн т».



Наиболее активно овощеводство закрытого грунта развивается в Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. По количеству промышленных теплиц первенство принадлежит Краснодарскому краю: сейчас там сосредоточено более 210 га, из которых 194 га — под овощными теплицами. Однако в основном это комплексы с устаревшими технологиями, тогда как круглогодичных всего 24 га. «Чтобы получать урожай с октября по июнь, нам нужно строить теплицы с технологией светокультуры, — комментирует руководитель ассоциации «Теплицы Кубани» Алексей Коновалов. — Это позволит дать потребителю продукцию в зимний период, сейчас в это время за счет собственного производства мы обеспечены не более чем на 20−30% от необходимого объема».







Проекты расширяются и строятся новые

На 2017 год в Краснодарском крае заявлены к реализации четыре проекта. По словам Коновалова, наиболее реалистично выглядят два: торговая сеть «Магнит» продолжит развивать свой тепличный проект в Динском районе, где дополнительно планируется ввести около 20 га, также инвестор из Анапы хочет построить комплекс на 15−20 га. Площадки под эти проекты уже выделены, знает эксперт.



Активно инвестирует в строительство новых комплексов холдинг «Эко-Культура», который является одним из крупнейших производителей овощей закрытого грунта на Ставрополье. В регионе уже действуют два тепличных комбината компании на 30 га с валовым объемом производства 18 тыс. т в год. На стадии запуска третья очередь комплекса «Овощи Ставрополья» на 22 га. В 2017 году компания продолжит реализацию двух новых проектов с общим объемом инвестиций 15 млрд руб. «Строим 55 га зимних теплиц, это первая очередь тепличного комплекса «Овощи Черноземья» в Липецкой области, вторая предполагает расширение до 85 га, — рассказывает председатель совета директоров компании Александр Рудаков. — Это будет крупнейший тепличный комплекс в Европе, максимально автоматизированный». Еще один комплекс — «Солнечный дар» — будет возведен в Ставропольском крае на 57 га. Холдинг уже получил финансирование и активно ведет строительство, говорит топ-менеджер. Ввод в эксплуатацию планируется в 2018—2019 годах.



Будет наращивать производство и «ЛипецкАгро», которая возвела пока единственные в России теплицы пятого поколения с американской технологией Ultra Clima. В прошлом году компания запустила вторую и третью очереди проекта на 34 га. «Мы получили поддержку государства — возмещение части понесенных капитальных затрат (CAPEX), около 500 млн руб., — делится председатель совета директоров холдинга Дмитрий Лапшин. — Мы решили, что точно направим эти деньги на развитие: в 2017 году в Данкове Липецкой области построим еще 10 га томатных теплиц и будем расширять площадку в Ельце — на 5−15 га, пока не определились». В феврале на комплексе «Елецкие овощи» должны высадить рассаду на первых 5 га.



В Белгородской области реализуется региональная программа по созданию тепличного кластера общей площадью 500 га, рассчитанная до 2020 года. «Начиная с 2012-го, мы построили пять комбинатов — это около 50 га, — рассказывает руководитель проектного управления «Корпорации «Развитие»» Белгородской области Михаил Королев. — В 2017-м введем еще два комплекса примерно на 30 га». Речь идет об «Оскольском тепличном комбинате» и крупнейшем проекте региона — первой очереди компании «ГринХаус» на 25 га с перспективой увеличения до 108 га, первоначальные инвестиции составят 5,6 млрд руб.



Есть планы строительства современных теплиц в Крыму, однако в ближайшее время бурного роста там ждать не стоит. По мнению Сергея Королева, инвесторы придут на полуостров, когда там решатся две главные проблемы. «Во-первых, это вопрос с энергетикой. Современные тепличные комплексы предусматривают большое потребление энергии — 2 МВт/га, пока Крым не имеет столько ресурсов, — поясняет он. — Во-вторых, это логистика: овощи нужно как можно быстрее доставлять потребителю. Поэтому, пока не будет построен мост через Керченский пролив, говорить о развитии отрасли не приходится».



«Тепличные Технологии» с 1995 года занимаются проектированием и строительством тепличных комплексов четвертого и пятого поколения под ключ. «За последние пять лет объем заказов увеличился в два-три раза, — сравнивает гендиректор компании Владимир Цанава. — За это время только мы возвели и запустили более 200 га теплиц. Еще 60 га планируем ввести в 2017 году». Сейчас создается третья очередь «Агрокультуры Групп» в Каширском районе Московской области на 30 га, строятся теплицы для «ЛипецкАгро», скоро будет запущен проект на 5 га для «ТюменьАгро», также в этом году начнется строительство второй очереди «Джей Джи Си Эвергрин» в Хабаровске.



Лидерство за огурцом

По данным Минсельхоза, валовой сбор овощей защищенного грунта в 2016 году оценочно составил более 800 тыс. т против 639 тыс. т годом ранее. Решетникова считает показатели излишне оптимистичными. По данным «Технологий Роста», к середине ноября прошлого года урожай овощей и зелени, выращенных во всех теплицах, достиг 587 тыс. т. При этом большинство отечественных теплиц не работают зимой, поэтому с ноября темпы прироста производства сильно падают, обращает внимание эксперт. По итогам года объемы сбора тепличных овощей, по прогнозу Решетниковой, увеличатся на 14% к уровню 2015-го.



Если говорить о структуре производства, то она характеризуется большим перекосом в сторону огурцов, которые занимают около 70% общей площади теплиц в стране. На томаты приходится 25%, на перцы, баклажаны, зеленные агрокультуры — 5%, приводит цифры Детков. Причина формирования такой структуры — в показателях возврата инвестиций. Так, по информации Минсельхоза, средняя рентабельность производства огурцов в 2015 году составила 20%, а томатов — не превысила 10%. Рентабельность светокультуры огурца доходила до 40%, томатов — до 20%.



Инвесторы уже наблюдают первые признаки насыщения рынка огурца. «Они стали постепенно переходить на томаты, и недалек тот день, когда будут уделять внимание перцу и другим овощам, — уверен Михаил Королев. — Интересно расти на дефицитном рынке и неразумно — на рынке, который приближается к своему насыщению». Уже в следующем году Россия практически закроет годовое потребление огурца собственным производством, считает Владимир Цанава. Более низкую доходность томата он объясняет меньшей урожайностью. По словам эксперта, невозможно получить свыше 100 кг/м2, а инвесторы в первую очередь выбирают тот продукт, выход которого больше.



Цены производителей на огурец во многих регионах уже начали снижаться, обращает внимание Решетникова. Правда, это связано прежде всего с некорректной товарной и ассортиментной политикой некоторых комбинатов: в этом году неоднократно происходило временное затоваривание рынка отдельными высокоурожайными и теневыносливыми гибридами, так как многие решили перейти на их выращивание. Эксперт считает, что компании должны учитывать не только простоту производства, но и общую ситуацию на рынке. Что касается томатов, то их рентабельность значительно увеличилась в 2015 году. «Цена повысилась из-за запрета турецкого импорта», — уточняет Решетникова.



То, что огурцы дешевеют, уже заметили в «ЛипецкАгро». «В бизнес-плане мы закладывали цену реализации в среднем около 72 руб./кг, а по факту отдаем за 63 руб./кг. Сказывается рост конкуренции, — уверен Лапшин. — По томату мы, напротив, пока идем выше плановых показателей».



Главное — господдержка

Хотя в завершившемся году отмечался всплеск инвестиционной активности, ситуация в отрасли сильно изменилась, и запускать новые проекты становится все сложнее. На это влияют снижение покупательной способности, стабилизация, а в перспективе — уменьшение цены конечного продукта. «Сейчас самый трудный период для старта новых проектов, — считает Коновалов. — В 2015 году серьезно изменились условия вхождения в этот бизнес, теперь планы приходится адаптировать к другим реалиям и экономическим возможностям».



Инвесторы должны быть готовы не просто вкладывать деньги в строительство теплиц, а рассматривать проект как фабрику овощной продукции, которая нуждается в соблюдении технологического процесса, акцентирует Владимир Цанава. Не так просто выйти на уровень урожайности, который заложен в бизнес-плане, многим хозяйствам это не удается из-за отсутствия квалифицированного персонала. Понять новые технологии сложно даже опытному работнику, утверждает он. По подсчетам Цанавы, один гектар современных теплиц со светокультурой стоит 200−300 млн руб. в зависимости от разных факторов, например удаленности от электросетей, профиля местности и т. д. Саму конструкцию можно собрать минимум за шесть-семь месяцев, но в среднем на возведение комплекса уходит год.



Одним из факторов, тормозящих развитие отрасли, являются высокие процентные ставки по кредитам. По подсчетам Коновалова, объем инвестиций в один квадратный метр теплиц универсального формата составляет около 12−20 тыс. руб., в то время как годовая выручка без светокультуры — 3 тыс. руб./м2, со светокультурой — до 8 тыс. руб./м2. В нынешней макроэкономической ситуации окупить вложения с учетом EBITDA на уровне 45−50% можно за семь-восемь лет. «Тепличные хозяйства тратят на оплату процентов по кредитам до 45% выручки, а это как раз покрывает EBITDA, — говорит Коновалов. — Поэтому без субсидирования кредитов отрасль практически не сможет развиваться».



Возмещение процентов по кредитам, компенсация 20% понесенных капитальных затрат и снижение ключевой ставки являются основными и исчерпывающими условиями для развития тепличного производства, считает Паспеков. В некоторых случаях господдержка позволяет сократить сроки окупаемости вдвое, соглашается Решетникова, но обращает внимание, что часть CAPEX возвращают единицам. «Банки даже требуют, чтобы субсидии не включали в проектную документацию. Процесс выделения господдержки слишком забюрократизирован. Даже отобранные на 2016 год проекты до сих пор не получили компенсацию», — говорила она в начале декабря.



На форуме «Тепличные комплексы России» в декабре ушедшего года замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко сообщил, что господдержка тепличной отрасли сохранится на указанном в госпрограмме уровне — 3−3,5 млрд руб. ежегодно. На конец 2016-го на рассмотрение комиссии в Минсельхоз поступил 31 проект по развитию овощеводства примерно на 40 млрд руб. кредитов, а на возмещение капитальных затрат — проекты на 5,5 млрд руб.

