С 15 марта на ввоз российской пшеницы и кукурузы в Турцию действует таможенная пошлина в размере 130%, подтвердил «Агроинвестору» представитель пресс-службы Минсельхоза. В отношении риса действует пошлина в 45%, подсолнечного шрота — 13,5%, бобовых — 9,7%. «На подсолнечное масло пошлина в среднем составляет до 36%, при этом турецкой стороной применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере $1,5 тыс. за тонну, при текущей цене на подсолнечное масло $800/т», — рассказал представитель ведомства.



Он отметил, что позиция министерства на сегодняшний день «основывается на информации, полученной от российских производителей зерна и их турецких контрагентов». В соответствии с этими данными Россия с 15 марта исключена из перечня стран, имеющих право беспошлинно ввозить продукцию на территорию Турции для переработки. «На данный момент значительные усилия Минсельхоза России и Россельхознадзора направлены на увеличение экспортных поставок зерна, расширение перечня экспортируемых зерновых культур в традиционные для российской зерновой продукции страны-импортеры Северной Африки, Ближнего Востока, а также на продвижение отечественного зерна на новые перспективные рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки», — уточнил представитель пресс-службы Минсельхоза.



Новые рынки, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, планируется искать и для российской масложировой продукции. По прогнозу агроведомства, к 2025 году вывоз масложировой продукции достигнет $3,5 млрд. «За последние шесть лет производство растительных масел в России увеличилось на 63% и составило 5,1 млн т в 2016 году. Из них 2,5 млн т Россия направила на экспорт на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки (Египет), Евросоюза (Италия, Франция, Нидерланды, Испания и др.), СНГ (в первую очередь, Узбекистан и Казахстан)», — указал представитель министерства.



В нынешнем сезоне-2016/17 наблюдаются рекордные темпы вывоза подсолнечного масла. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с сентября 2016 года по середину марта 2017-го объем поставок достиг 1,1 млн т. В то же время ключевым направлением внешних продаж являлась именно Турция — в этом сезоне туда было вывезено около 370 тыс. т или 32% от совокупных поставок на экспорт. По итогам сельхозгода из общего объема экспорта масла из России в 1,9−1,95 млн т около 600 тыс. т должно было прийтись на Турцию. Таким образом, по подсчетам ИКАР, потенциально недопоставленный объем масла в Турцию может составить 230 тыс. т, что эквивалентно $165 млн. Теоретически, если эти неявные ограничения на экспорт сохранятся и дальше, то Россия может кратно увеличить поставки подсолнечника вместо масла, полагает ИКАР, но отмечает, что так или иначе ситуация негативно скажется на отрасли: заводы будут вынуждены сохранять или увеличивать недозагрузку мощностей, а аграриям придется продавать сырье с существенным дисконтом.







По оперативным данным ФТС на 22 марта, в текущем сельхозгоду экспортировано 26,88 млн т зерновых агрокультур, что на 1,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона. В том числе объем экспорта пшеницы составил 20,64 млн т (+3% к аналогичному периоду 2015/16 сельхозгода), кукурузы — 3,83 млн т (+16%), ячменя — 2,22 млн т (-42%). Данные территориальных управлений Россельхознадзора по экспорту российского зерна немного выше — 27,1 млн т к 20 марта, в том числе 20,9 млн т пшеницы и 3,9 млн т кукурузы, сообщает Федеральный центр оценки качества зерна. На Турцию в общем объеме российских поставок пшеницы приходилось 10% (2,1 млн т), кукурузы — 11% (431 тыс. т), подсолнечного шрота — 45% (432 тыс. т).



Ситуация вокруг поставок в Турцию стала одной из причин снижения прогнозов экспорта российского зерна в этом сельхозгоду. Так, «Русагротранс"уменьшил прогноз по объему экспорта в марте с 3,9 млн т до 3,5 млн т. По итогам сезона, согласно оценке компании, может быть вывезено 36 млн т, в том числе 27,6 млн т пшеницы. Также данные по экспорту уточнило аналитическое агентство «ПроЗерно» — к концу сельхозгода он составит 36,5−37 млн т, в том числе 27,2 млн т пшеницы, сообщил «Агроинвестору» гендиректор Владимир Петриченко. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценивает экспорт зерновых по итогам сезона в 36 млн т, в том числе 26−26,5 млн т пшеницы. «Последние события вокруг Турции — это минус 400−500 тыс. т пшеницы. Остальное, в том числе кукуруза, горох и другие агрокультуры, — еще около 100 тыс. т», — пояснил «Агроинвестору» Злочевский.

