Рекордный урожай подсолнечника, собранный в 2016 году (10,7 млн т в зачетном весе), позволит получить по итогам сезона-2016/17 и рекордное производство подсолнечного масла. Темпы переработки на предприятиях увеличились и значительно опережают прошлогодние. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), за первые три месяца (с сентября по ноябрь) сельхозгода производство подсолнечного масла составило уже около 1,2 млн т, что на 13% превосходит показатель за аналогичный период прошлого сезона. «Очевидно, что выпуск масла и дальше будет расти, что позволит выйти на 4,25−4,35 млн т», — ожидает ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. При этом внутреннее потребление, объемы которого не меняются последние пять лет, в этом году также будет стабильным, на уровне примерно 2−2,2 млн т.



Высокое производство и стагнирующий внутренний спрос поддерживают более активный вывоз подсолнечного масла за рубеж. С сентября по декабрь его экспорт уже составил 618 тыс. т (без учета стран ЕАЭС), что на 65% больше, чем за такой же период прошлого года, и на 12% выше показателя рекордного сезона-2013/14. Закупки российского подсолнечного масла наращивают традиционные важнейшие партнеры — Турция и Египет, но также заметна и серьезная экспансия на новые экспортные рынки — в Иран, Китай, Саудовскую Аравию и другие, обращает внимание Хотько.



Однако рекордный потенциал вывоза создает некоторый негатив в плане цены подсолнечного масла в регионах Черноморского бассейна. «На Украине валовой сбор подсолнечника и возможности экспорта также рекордные, — отмечает руководитель отдела анализа сырьевых и отраслевых рынков компании «Солнечные продукты» Владимир Жилин. — Суммарное экспортное предложение двух стран составляет 7,3 млн т на сезон (предыдущий рекорд в сезоне-2013/14 — 6,1 млн т), что, безусловно, сильно давит на цены». В середине января подсолнечное масло торговалось с дисконтом до $100/т к соевому и рапсовому, знает он.



На развитие рыночной ситуации во второй половине сезона-2016/17 традиционно будет влиять фактор глобального рынка. Рост мировых цен на основные масла, продолжавшийся последние полгода, в первую очередь был обусловлен значительным снижением производства пальмового масла в сезоне-2015/16 из-за предшествующей засухи в Юго-Восточной Азии, рассказывает Владимир Жилин. Сейчас урожайность масличных пальм начинает активно восстанавливаться, с начала года ожидается значительное увеличение производства и наращивание запасов. «Это уже остановило повышение мировых цен, а в перспективе нескольких месяцев, весьма вероятно, приведет к их падению, — прогнозирует он. — В итоге мировой рынок перестанет оказывать поддержку подсолнечному маслу». С другой стороны, ближе к концу сезона (июнь-август) по мере расходования запасов сырья и снижения избыточного предложения подсолнечного масла будет уменьшаться его дисконт к конкурирующим маслам. «Возможно, эти факторы практически скомпенсируют друг друга, — считает аналитик. — Таким образом, мы не ждем существенного роста или падения долларовых экспортных цен на подсолнечное масло, также как и дефицита и увеличения цен на внутреннем рынке в конце сезона вследствие высоких запасов сырья, которых должно хватить для обеспечения внутреннего спроса на подсолнечное масло».

