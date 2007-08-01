По оперативным данным Минсельхоза, к 23 декабря 2016 года собрано 11,4 млн т подсолнечника в бункерном весе, что на 1,8 млн т больше прошлого сезона. Основная масличная культура обмолочена с 95,8% посевных площадей, урожайность составила 15,9 ц/га, что на 7,4% выше прошлогоднего показателя. Площади под подсолнечником в этом году составили 7,5 млн га, увеличившись на 518 тыс. га. Особенность текущего сезона — более поздние сроки уборки подсолнечника, которые в Черноземье и в Сибири растянулись до середины декабря, отмечают эксперты Института аграрного рынка (ИКАР). В определенной степени это сыграло на руку переработчикам, которые закупали сырье с полей с дисконтом.

По подсчетам ИКАР, в зачетном весе валовой сбор подсолнечника в сезоне 2016/2017 составит рекордные 10,7−10,8 млн т. В прошлом сезоне, по данным Росстата, было собрано 9,3 млн т подсолнечника. Рекордный урожай как в России, так и в мире, сказался на закупочных ценах, которые в первой половине сезона в среднем на 10−15% ниже прошлогоднего уровня.

Экспорт семян подсолнечника по итогам сезона может достичь 150 тыс. т, прогнозируют в ИКАР. Так, по итогам первых трех месяцев сельхозгода вывоз составил 67 тыс. т, превзойдя совокупный результат сезона-2015/16. Эксперты связывают взрывной рост внешних продаж с заключительным этапом понижения экспортных пошлин на подсолнечник с 1 сентября 2016 года до 6,5% от таможенной стоимости товара, но не менее €9,75 за тонну.

Чрезвычайно высокие темпы экспорта демонстрирует и подсолнечное масло, которого с сентября по первые две декады декабря было вывезено около 510 тыс. т без учета стран ЕАЭС — на 70% больше аналогичного периода прошлого сезона. Закупки наращивают как традиционные экспортеры — Турция и Египет, так и новые партнеры — Иран, Китай, Саудовская Аравия и др. Согласно прогнозу Oil World, по итогам сентября-декабря 2016-го отгрузки подсолнечного масла из России составят 600 тыс. т подсолнечного масла (в 2015-м — 457 тыс. т). Только в ноябре экспорт подсолнечного масла из России на 80 тыс. т превысил прошлогодний показатель, почти поднявшись к 200-тысячный отметке и приблизившись к абсолютному месячному рекорду, отмечают в «СовЭкон».

По итогам сезона, подсчитали в ИКАР, экспорт российского подсолнечного масла может достичь 2 млн т. Как отмечают эксперты «СовЭкона», рынок подсолнечного масла является самым динамично растущим среди рынков растительного масла. С сезона-2007/08 мировой экспорт подсолнечного масла вырос с 3,5 млн т до прогнозируемых 8,9 млн т в текущем сезоне. 80% мирового экспорта приходится на две страны — Украину и Россию.