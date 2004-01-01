Инфляция в России по итогам 2016 года составит 5,5% вместо прогнозируемых 5,8%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». Один из ключевых факторов — хороший урожай в нынешнем сезоне. «В этом году мы видим неплохой урожай, и этот факт повлиял на снижение цен на потребительском рынке. Мы видим хороший урожай, и это одна из ключевых причин того, что ожидаемая инфляция в текущем году будет не 5,8% а 5,5%", — сказал Силуанов.

От валового сбора сельхозкультур будет зависеть и инфляция в следующем году. Согласно прогнозу Минфина, она должна снизиться до 4%. «Такая цифра достижима, но многое будет зависеть от урожая в следующем году», — сказал Силуанов.

Согласно предварительным данным Росстата, в 2016 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 119,1 млн т зерна в весе после доработки, что на 13,7% выше прошлогоднего показателя и является рекордом в современной истории страны. Валовой сбор пшеницы составил 73,3 млн т (в 2015-м — 61,8 млн т), также рекордными оказались урожаи кукурузы на зерно (13,8 млн т в чистом весе), гречихи (1,2 млн т), сои (3,1 млн тонн), подсолнечника (10,7 млн т), сахарной свеклы (48,3 млн т).

По прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году дефицит бюджета составит 3,2% ВВП, а ВВП вырастет на 0,6%. Силуанов не исключает, что рост ВВП может быть в два раза больше — около 1−1,2%. «Это как раз отвечает задаче, которую президент поставил — обеспечить к 2019 году темпы роста российской экономике не ниже мировых. Мировые темпы роста сейчас — около 3%", — сказал Силуанов. Доходы населения в 2017 году в реальном выражении начнут увеличиваться и по итогам года, по оценке Минфина, вырастут на 1,5% (за истекшие 11 месяцев 2016-го реальные доходы россиян упали на 5,8% в годовом исчислении). Доходы бюджета на 2017 год запланированы в размере 13,488 трлн руб., расходы — 16,241 трлн руб. Из этой суммы на поддержку АПК будет потрачено 216 млрд руб., сообщил ранее на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.