Полученный в 2016 году рекордный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 119,1 млн т зерна в весе после доработки, сообщает Минсельхоз со ссылкой на предварительные данные Росстата на 27 декабря 2016-го. Таким образом, урожай зерна на 13,7% превысил показатель 2015 года, когда было собрано 104,8 млн т.

Впервые в истории собрано 73,3 млн т пшеницы (в 2015-м — 61,8 млн т), больше прошлого года получено ржи — 2,5 млн т (в 2015-м — 2,1 млн т). Рекордными оказались валовые сборы кукурузы на зерно — 13,8 млн т в чистом весе, что на 5% больше, чем в предыдущем году (13,2 млн т), а также гречихи, которой собрано 1,2 млн т (предыдущий рекорд по гречихе — 1 млн т в 2007-м). Больше прошлогоднего собрано проса — 0,6 млн т. Урожай риса в зачетном весе составил 1,08 млн т (в 2015-м — 1,11 млн т).

Еще одно достижение растениеводства в этом году — рекордный валовой сбор сои — 3,1 млн т, что на 14,5% выше прошлого года (в 2015-м — 2,7 млн т). Пиковые значения достигнуты благодаря росту посевных площадей (2,19 млн га, что на 160 тыс. га больше прошлого сезона) и увеличению урожайности (14,7 ц/га, на 1,8 ц/га выше прошлого сезона).

Максимальным стал также урожай подсолнечника — 10,7 млн т маслосемян в весе после доработки (рекорд прошлых лет — 9,8 млн т в 2013-м). Площади под подсолнечником в этом году составили 7,5 млн га, увеличившись на 518 тыс. га, урожайность, по данным Минсельхоза на 23 декабря, равнялась 15,9 ц/га, что на 7,4% выше прошлогоднего показателя.

Урожай рапса составил около 1 млн т, что на 1% уступает результату предыдущего сезона. «При переработке масличных культур на отечественных маслозаводах обеспечивается полная потребность населения страны в растительном масле, а животноводства — в шроте и жмыхах», — отметили в Минсельхозе.

Рекордный урожай сахарной свеклы оценен в 48,3 млн т (рекорд прошлых лет — 47,6 млн т в 2011-м). По данным Союзроссахара, к 29 декабря произведено более 5,5 млн т сахара из свеклы нынешнего урожая (к этой дате 2015-го — 5 млн т), продолжают работать 54 сахарных завода (в 2015 г. — 17), 21 завод завершил сезон переработки. По итогам сезона производство свекловичного сахара может превысить 6 млн т, прогнозируют в ИКАР.

Валовый сбор овощей, сообщает Минсельхоз, в этом году составил 16,3 млн т (в 2015-м — 16,1 млн т), картофеля — 31 млн т (в 2015-м — 33,6 млн т).