В 2016 году Россия собрала рекордный урожай зерна, который перевалит за отметку в 119 млн т в чистом весе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в пятницу, 23 декабря. «Мы в последнее время радовались за селян, радовались результатам сбора урожая и говорили, что это рекордные за последние годы 117 млн т. У нас будет свыше 119 млн т», — приводит слова главы государства его пресс-служба. Он напомнил, что в новейшей истории России такого объема зерна еще не было: больший урожай был лишь в 1970-х годах в РСФСР. «Но мы знаем, что тогда, к сожалению, даже при тех урожаях продовольствия и кормов все-таки не хватало», — заметил Путин.

Ранее Минсельхоз оценивал сбор в сельхозгоду на уровне 118 млн т. Аналитики рынка давали прогнозы немного выше: в «Русагротранс» — 118,5 млн т, в аналитической компании «ПроЗерно» — на уровне 118,4 млн т, в том числе 72,3 млн т пшеницы. В ИКАР прогноз остается на уровне 118 млн т (в том числе 72,3 млн т пшеницы), но возможно повышение до 119 млн т, сказал ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев. «Все зависит от итогов уборки по кукурузе, которая до сих пор остается в полях. Однозначно, что она полностью убрана не будет, вопрос только в каком объеме», — сказал Зайцев «Агроинвестору». По оперативным данным Минсельхоза, к 22 декабря кукуруза обмолочена с 89,6% посевной площади, прогноз ИКАР по сбору кукурузы — 14,3 млн т.

Предыдущий рекорд по зерну в постсоветское время был поставлен в России в 2008 году — тогда было собрано 108,2 млн т. В 2015 году урожай составил 104,8 млн т, из них 33,9 млн т было вывезено на экспорт. Глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее называл комфортным экспорт в сезоне 2016/2017 на уровне 40 млн т, при этом официальный экспортный прогноз министерства в настоящее время — 35 млн т.

По оперативным данным Минсельхоза, к 22 декабря намолочено 126 млн т зерна в бункерном весе (в том числе 75,9 млн т пшеницы), зерновые и зернобобовые обмолочены на 45,9 млн га или 97,2% к посевной площади. Урожайность — 27,4 ц/га (в 2015 году — 24,7 ц/га). В Южном федеральном округе собрано 33,7 млн т зерна, Центральном — 29,2 млн т, Приволжском — 25,8 млн т, Сибирском — 16,1 млн т, Северо-Кавказском — 13,3 млн т, Уральском — 6 млн т, Северо-Западном — 1 млн т, Дальневосточном — 0,8 млн т. В самом конце декабря, как ожидается, официальные предварительные данные по валовому сбору назовет Росстат.