По оперативным данным ФТС России на 21 декабря 2016 года, из страны в текущем сельхозгоду экспортировано 19,01 млн т зерновых культур, что на 2,1% ниже аналогичного показателя прошлого сезона, когда к этой дате было выведено 19,43 млн т. Об этом сообщает Минсельхоз России. К 21 декабря за рубеж поставлено 14,89 млн т пшеницы, 2,19 млн т кукурузы, 1,82 млн т ячменя.

За последнюю отчетную неделю темпы экспорта зерна возросли до 731 тыс. т с 537 тыс. т неделей ранее, отмечают в аналитическом центре «СовЭкон». Тем не менее отставание от графика прошлого сезона увеличилось до 411 тыс. т: на предыдущей неделе отставание составляло 335 тыс. т или 1,8%.

По итогам декабря экспорт российского зерна составит 3,18 млн т, прогнозируют в «Русагротрансе». Таким образом, прогноз экспорта в декабре снижен уже во второй раз — первоначально месячные внешние продажи ожидались на уровне 3,8 млн т, позднее — на уровне 3,5 млн т. Согласно обновленным данным, экспорт пшеницы в декабре составит 2,4 млн т (в ноябре 2,67 млн т, в декабре 2015-го — 2,85 млн т), ячменя — 200 тыс. т (в ноябре — 246 тыс. т, в декабре 2015-го — 500 тыс. т), при этом вывоз кукурузы вырастет до 550 тыс. т с 503 тыс. т годом ранее (в ноябре 2016-го — 794 тыс. т). Аналитики «СовЭкона» ожидают экспортные поставки пшеницы в декабре на уровне 2,35−2,45 млн т. По словам экспертов, отгрузку российского зерна продолжает сдерживать штормовая погода в южных портах, замерзание ростовского порта и укрепление рубля по отношению к доллару.

В июле-ноябре 2016 года, первые пять месяцев текущего сезона, экспорт зерна из России составил 17,17 млн т против 17,67 млн т в сезоне-2015/16. В январе 2017-го за рубеж может быть вывезено 2,2 млн т (в том числе 1,7 млн т пшеницы) против 1,93 млн т в январе 2016-го, подсчитали в «Русагротрансе». Как пояснил замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагространса» Игорь Павенский, по тендерам с поставками в январе уже закуплено 1,3 млн т российского зерна, большая его часть — в Египет. Кроме того, значительная часть декабрьских поставок перенесена на январь из-за непогоды в портах. В феврале-марте 2017-го эксперт также ожидает превышение темпов экспорта по сравнению с прошлогодними. «"В феврале и марте 2016-го экспорт велся активно, за месяц вывозилось примерно по 2,75 млн т. Мы рассчитываем, что экспорт в эти месяцы 2017 года будет по 3−3,4 млн т. Сейчас запасы очень большие, поэтому должны начать продавать», — пояснил Павенский.

Всего, по оценке «Русагротранса», в первую половину этого сезона за рубеж будет вывезено 20,4 млн т зерна (на 5% меньше аналогичного периода 2015-го), во второй половине сезона — еще около 18 млн т при потенциале в 20−22 млн т. «Динамика продаж будет зависеть от того, насколько оперативно производители будут готовы снизить внутренние цены, а также как сложатся погодные условия. В целом же экспорт во второй половине сезона никогда не достигал уровня первой, так как с весны мировой рынок начинает ориентироваться на цены закупки уже нового урожая, и спрос постепенно падает», — отметил Павенский.

В 2016 году Россия собрала рекордный урожай зерна, который, по оценке Минсельхоза, перевалит за отметку в 119 млн т в чистом весе. Как отмечали ранее в ИКАР, точные цифры зависят от итогов уборки кукурузы, которая к 23 декабря обмолочена лишь на 90% посевной площади.