Бангладеш становится одним из крупнейших покупателей российского зерна. По данным «Русагротранса», за июль-ноябрь сезона-2016/17 страна закупила 1,42 млн т, что более чем в два раза больше, чем в прошлом сельхозгоду, когда объемы импорта не превысили 680 тыс. т.

Традиционные лидеры ввоза — Египет и Турция — напротив немного уменьшили объемы закупок зерна из России (примерно на 20%). Первый за пять месяцев текущего сезона импортировал 2,4 млн т (3,1 млн т в 2015/16), вторая — 1,8 млн т (2,2 млн т). Сократили импорт также Саудовская Аравия (-47%) и Иран (-31%), опустившись в топ-50 крупнейших покупателей, составленного «Русагротрансом», соответственно с третьей на четвертую и с четвертой на пятую позицию с объемами 909 тыс. т и 856 тыс. т.

Снижение отгрузок в эти страны эксперты объясняют, в том числе падением качества зерна, собранного в 2016 году. По словам руководителя департамента АПК «СЖС Восток Лимитед» Сергея Державина, актуальная проблема многих сельхозпроизводителей — большая доля фуража с низким содержанием протеина. Это подтверждается экспортными отгрузками. По данным компании, около 70% вывезенной на начало декабря пшеницы имеет протеин на уровне 12,5%. «В принципе, это нормальный показатель, но иностранные покупатели хотят более высокий, — утверждает эксперт. — Например, большинство турецких компаний всегда брали зерно с протеином не ниже 13,5%. Сейчас с таким показателем отгружено не более 5% от общего объема». Изменение качества в то же время способствовало росту экспорта в Бангладеш. Страна закупает пшеницу с протеином 11,5%, и подобные контракты сейчас — вторая позиция по объемам отгрузок, добавляет Державин.

Появились в рейтинге и новые страны. 587 тыс. т закупило Марокко, 77 тыс. т — Камерун, 66 тыс. т — Сингапур, 65 тыс. т — Вьетнам, 54 тыс. т — Индия. В десятки раз, по сравнению с прошлым сезоном увеличили закупки российского зерна Таиланд (до 64 тыс. т), Румыния (94 тыс. т), Уганда (96 тыс. т), Япония (281 тыс. т). Не всем покупателям нужно высокое качество, говорит гендиректор зернового терминала КСК (группа «Дело») Алексей Амаев. Например, Япония, знает он, готова покупать самое плохое и потому самое дешевое зерно, так как использует его на фуражные цели. Через КСК на экспорт отгружается разнородная пшеница — от самого плохого качества до премиального. Наиболее массовый товар в этом сезоне — четвертый класс (белок 11,5−12,5%), чуть ниже спрос на низкокачественное зерно (белок 10,5%). Пшеницы с показателем протеина 13,5% меньше всего. Она, как правило, уходит в Европу и Турцию, добавляет Амаев.