В 2017—2018 годах будет проведена реконструкция загрузочно-формирующего узла на Буденновском элеваторе в Ставропольском крае, после чего ставропольские экспортеры зерна получат выход к Махачкалинскому торговому порту. Как говорится в сообщении Минсельхоза Ставрополья, проект будет реализовывать компания «Объединенная зерновая компания», стоимость реконструкции составит 880 млн руб.

«Реализация данного проекта позволит Ставрополью увеличить объемы поставок пшеницы и других зерновых культур на экспорт в страны прикаспийского региона по железной дороге Астара-Решт-Казвин уже с 2018 года, а также обеспечит выход на Махачкалинский морской торговый порт, который в ближайшей перспективе станет одним из основных каналов экспорта зерна на юге России», — говорится в сообщении. На первом этапе проекта будут реконструированы железнодорожные пути, построен автоприемный пункт, весовая и экспресс-лаборатория. Также предусмотрено соединение объекта реконструкции с основной элеваторной башней, что позволить формировать железнодорожные составы на отгрузку до 20 тыс. т/сутки.

Экспорт зерна в Каспийском регионе перспективен в первую очередь в отношении Ирана, сказал «Агроинвестору» президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) Сергей Балан. По его словам, эта страна является интересным рынком для российского зерна, которого сейчас туда идет немного, но емкость рынка большая. «Мы рассматриваем в перспективе увеличение поставок в Иран до 2,5 млн т», — сказал Балан. Кроме того, российское зерно через Иран может поставляться в Ирак, добавляет президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Поэтому, безусловно, Каспийский регион является перспективным. Побороться можно будет за объемы, которые исчисляются миллионами тонн», — отметил он.

Махачкалинский морской торговый порт — единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспийском море. Включает в себя сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т грузооборота в год, железнодорожный терминал, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т/год с перевалочной станцией мощностью 180 т/час. Как сообщается на сайте порта, в 2015 году в Иран было отгружено 300 тыс. т российского зерна. В октябре 2016-го среднемесячный объем перевалки зерновых составил 55 тыс. т.

Ставропольский край входит в тройку лидеров российских регионов по производству зерновых культур, на его долю приходится 9% от российского объема. Под зерновые в регионе отведены 2,4 млн га земель или 77% всех сельхозугодий, в этом сельхозгоду на них собрано 10,3 млн т зерна при средней урожайности 43 ц/га. Из Ставрополья зерно продается в Азербайджан, Египет, Иран, Марокко, Турцию, Саудовскую Аравию, Бангладеш, в 2016 году в эти страны планируется экспортировать около 7,3 млн т продукции. В настоящий момент мощность хранения зерна на Ставрополье составляет 9,5 млн т, в том числе около 2,5 млн т на элеваторах и 7 млн т у сельхозпроизводителей.