Совокупный урожай масличных в сезоне-2016/17, по предварительной оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), составил около 15,8−15,9 млн т, что почти на 2 млн т превосходит прошлогодний результат. В то же время рекордный сбор по-прежнему не сможет покрыть растущие мощности по переработке, которые вновь увеличились в этом сельхозгоду до 21−21,2 млн т. По мнению экспертов ИКАР, рост производства в первую очередь объясняется высокой маржинальностью масличных и продуктов их переработки, высоко востребованных на мировых рынках.

Рекорды получены не только по общему сбору, но и по ряду отдельных агрокультур. Так, посевы подсолнечника в текущем сезоне достигли 7,6 млн га (+614 тыс. га к показателю прошлого сельхозгода), что на фоне более высоких показателей урожайности — 15,1 ц/га (+1 ц/га) позволило собрать около 11,4 млн т в бункерном весе или 10,69 млн т в зачетном, согласно предварительным данным Росстат. Первая половина сезона проходит в привычном для последних лет режиме высокой конкуренции между заводами за сырье. По данным ИКАР, текущие закупочные цены на подсолнечник в среднем на 10−15% ниже относительно этого периода сезона-2015/16, что является следствием рекордного урожая этой агрокультуры в мире, прежде всего в России, и Украине.

Другой важный рекорд был поставлен в секторе соевых бобов. Урожай агрокультуры вырос до пиковых значений благодаря увеличению посевных площадей до 2,22 млн га (+100 тыс. га) и заметной прибавке урожайности — 14,8 ц/га (+1,8 ц/га). Таким образом, совокупный валовый сбор сои в России достиг 3,2 млн т в бункерном весе или 3,1 млн т в зачетном. Как отмечает ИКАР, наибольший вклад в это достижение внесли аграрии ЦФО, которые увеличили производство почти на 50%. Спрос на отечественную сою в сезоне-2016/17 возрастает как за счет увеличения потребности российских переработчиков в Черноземье, регионах Сибири и на Дальнем Востоке, так и сохранения спроса со стороны китайских импортеров. В этой связи локализация дальневосточной сои на предприятиях не западнее Урала только усилится, тогда как переработчики в Центре и на Юге буду конкурировать за местное сырье.

Кроме того, ИКАР ожидает рекордных значений по производству масличного льна — 600 тыс. т (+85 тыс. т) и сафлора — 254 тыс. т (+100 тыс. т). Обе агрокультуры, прежде всего, ориентированы на экспорт. В текущем сезоне сдал позиции рыжик, который понес значительные потери зимой, а также второй год подряд снижается урожай рапса (-1,5−2% к показателю прошлого сезона).