Алексей Чернявский рекомендует аграриям не бояться раннего сева, ведь рапс — растение длинного светового дня, чувствительное к его долготе. Возрастающая продолжительность дня (более 14 часов) ведет к ускорению прохождения фенологических фаз, формированию меньшего количества стеблей и, как следствие, к сокращению урожайности. Яровой рапс начинает прорастание при 2−3 °C на глубине заделки семян. Дружные всходы появляются при прогревании почвы до 8−10 °C. Всходы чувствительно реагируют на заморозки ≥ -5°, если точка роста не повреждена, растения «отходят» и развиваются дальше. Поэтому рекомендуется начинать сев при прогревании почвы до 5−7 °C на глубине заделки семян. Для получения равномерных, дружных всходов рапсовое семя требует влажного, мелкокомковатого, хорошо осевшего и уплотненного семенного ложа. Семенная бороздка должна быть свободна от растительных остатков, поэтому к подготовке почвы нужно подходить с большой ответственностью. Рекомендуемая норма высева гибридов ярового рапса в оптимальных условиях — 60−70 штук/м², сортов — на 50% больше (90−110 штук/м²). Целью хозяйства должно быть получение 50 здоровых, жизнеспособных растений на м².

Небольшое сокращение площадей под рапс в 2015 году, вызвавшее тревогу переработчиков, оказалось временным явлением. В 2016 году площадь посевов рапса сравнялась с показателями 2014 года. Однако валовые сборы еще не закрывают полностью потребность переработчиков в сырье, а значит, в ближайшие годы рынок этой культуры будет расти. К тому же, несмотря на энергоемкость, рентабельность рапса может сравниться как с другими масличными, так и с зерновыми.

В последние 10 лет наблюдалась положительная тенденция к увеличению валового сбора семян рапса. Однако в 2015 году произошло сокращение показателей сбора рапса в России: урожай составил 1 млн 124 тыс. т, что на 23%, или на 340 тыс. т, меньше, чем в 2014 году, приводит данные Сергей Мельничук, менеджер по развитию гибридов рапса и зерновых культур в СНГ компании «Сингента». Одна из главных причин снижения валовых сборов — сокращение посевных площадей с 1 млн 191 тыс. га до 1 млн 20 тыс. га. Особенно существенное сокращение площадей наблюдалось под озимым рапсом (до 144 тыс. га), что было связано с засухой в период сева.

При этом говорить об устойчивой тенденции к сокращению площадей под рапс нельзя, считает Сергей Тучин, руководитель отдела рапса компании «Германский семенной альянс». Напротив, налицо рост площадей: в 2005 году посевная площадь под этой культурой составляла 244 тыс. га, а в 2015—2016 годах — около 1 млн га. Периодическое же сокращение площадей связано с тем, что рапс — молодая культура, которая еще не заняла прочное место в севооборотах компаний, полагает специалист. Кроме того, площади посева и валовые сборы рапса очень сильно зависят от погодных условий конкретного года. Например, по последним данным, в 2016 году площади под этой культурой вновь вышли на уровень 2014 года, констатирует Тучин.

В последние 4 года в России отмечались некоторые колебания размеров посевных площадей рапса, говорит Сергей Манаенков, заведующий отделом семеноводства в ВНИИ рапса (г. Липецк). Однако в годы незначительного снижения посевных площадей рапса ситуация выравнивалась увеличением его урожайности. Поэтому основной вопрос, по мнению эксперта, заключается не в количестве посевных площадей, а в достаточной для закрытия потребностей внутреннего рынка урожайности, которая должна быть в России не менее 15 ц/га, в то время как сейчас в среднем по стране она составляет 8−12 ц/га.

Безусловно, такая низкая урожайность говорит о пока еще слабой материально-технической оснащенности хозяйств и необходимости внедрения новых гибридных сортов, позволяющих повысить урожайность рапса, считает Тучин.

Стоящая культура

По мнению участников рынка, интерес к рапсу будет продолжать расти, поскольку выращивание данной культуры остается высокорентабельным. Производство рапса в мире неуклонно растет, и цены на него увеличиваются год от года, чем и объясняется огромный экспортный потенциал этой культуры, замечает Манаенков. Кроме того, в России открываются реальные перспективы импортозамещения иностранного соевого шрота на рапсовый, что является важным моментом для российского животноводства.

Цена на товарный рапс на внутреннем рынке с 2014 года утроилась, говорит Тучин. Это связано с тем, что спрос на сырье превышает предложение. Например, в 2016 году цена озимого и ярового рапса составила 23−25 руб./кг. Для сравнения, цена на подсолнечник в этом регионе примерно на таком же уровне. Однако рапс является экспортоориентированной культурой, и поэтому цена на товарную продукцию привязана к экспортным ценам, что может создавать нестабильность для аграриев. Однако сейчас тенденции к снижению цен на рапс на мировых рынках нет, поэтому сельхозпроизводителям можно не беспокоиться.

В этом году реализация семян рапса осуществлялась в среднем по цене 25−26 тыс. руб./т., отмечает Манаенков из ВНИИ рапса. Впрочем, не во всех регионах цена была столь привлекательна. В тех регионах, где нет промпереработки, рапс приходится отдавать дешевле — по 18−20 тыс. руб./т. Несмотря на это, даже в таких регионах (например, в Алтайском крае) аграрии будут продолжать выращивать рапс, ведь другие культуры для производства масла в силу погодных условий там не выживают.

«Как правило, в регионах, где возделывание подсолнечника и сои невозможно, севооборот насыщен зерновыми культурами, для которых рапс является отличным предшественником и способствует увеличению их урожайности за счет своих фитосанитарных свойств (снижается развитие болезней, в частности, корневых гнилей в 1,5−1,8 раза; почва становится более рыхлой). Например, урожай озимой пшеницы, посеянной на поле после рапса, увеличивается на 10−15%. Поэтому мы ожидаем, что площадь под яровым рапсом должна увеличиваться и стабилизироваться в последующие 3−5 лет согласно Программе развития сельского хозяйства Минсельхоза до 2020 года», — прогнозирует Манаенков.

Слова эксперта подтверждают аграрии из компании «Старт» (Свердловская область; растениеводство — 8000 га). В их регионе климатические условия для выращивания подсолнечника можно назвать экстремальными: вынужденная зимняя уборка приводит к износу техники, снижению качества продукции и потере части урожая. Поэтому в компании подумывают о выращивании сои (уже заложили испытания генетического материала этой культуры на полях). Однако соя еще больше, чем рапс, требует кислотности почвы, поэтому решение будет принято после испытаний, делится финансовый директор Евгений Коковин.

Урожайность озимого рапса, как правило, выше, чем ярового, и потому он более привлекателен для выращивания, продолжает Манаенков. Однако у озимого рапса есть недостаток: риск неперезимовки. Этот риск минимален в регионах с благоприятными климатическими условиями (в Калининграде, Ставрополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону). В регионах же с более континентальным климатом и, соответственно, с более жесткими условиями перезимовки (Воронежская, Липецкая, Белгородская, Московская, Кемеровская области) предпочтительнее выращивание подсолнечника и ярового рапса: это более стабильная инвестиция для хозяйств, считает Манаенков.

По производству ярового рапса сейчас лидируют Орел, Курск, Липецк, Тамбов, Воронеж, Татарстан, Волгоград, Калуга, Брянск, Тула, перечисляет эксперт. В последние годы рапсоводство стало активно развиваться и в Уральском и Западно-Сибирском регионах. У современных гибридов рапса масличность достигает 48−50%, что немногим меньше, чем у подсолнечника. А по выходу масла с гектара рапс может его даже превосходить.

По составу жирных кислот рапсовое масло можно сравнить с оливковым. Поэтому в Европе спрос на рапсовое масло преобладает над оливковым, объясняет Тучин. Кроме того, помимо масла, продуктом переработки рапса является рапсовый жмых — незаменимый источник белка для кормления КРС в регионах, в которых не растет ни подсолнечник, ни соя. Также рапсовое масло используют птицеводческие предприятия для кормления птицы.

Действительно, побочные продукты маслобойного производства рапса (жмыхи, шроты) являются ценнейшим высокобелковым кормом для сельскохозяйственных животных, подтверждает Манаенков. Помимо прочего, растущая популярность рапса связана с использованием данной культуры для производства биотоплива (биоэтанола). Первичные же растительные отходы рапса (стручки, солома, полова) могут быть использованы как дополнительный источник энергии (топливные пеллеты, топливные брикеты и т. п. ) и ценное углеродсодержащее природное ежегодно возобновляемое растительное сырье для получения продукции малотоннажной химии (новых материалов).

Выбор посевного материала

Добиться высокой урожайности рапса невозможно без высокопродуктивных сортов и гибридов, говорят специалисты. Сергей Манаенков из ВНИИ рапса считает, что отечественные сорта мало чем уступают иностранным гибридам. Так, очень важно, что программа развития сельского хозяйства Минсельхоза (действует с 2013 по 2020 год) предполагает предоставление дотаций для аграриев на покупку оригинальных и элитных семян рапса только отечественного производства. А поскольку цена на иностранный посевной материал из-за колебаний курса валют выросла в последние годы в несколько раз, отечественные сельхозпроизводители оказались в более выигрышном положении по сравнению с зарубежными конкурентами. Сегодня, принимая во внимание ориентацию России на импортозамещение, многие аграрии выбирают российские семена с целью снижения издержек производства, констатирует эксперт. Кроме того, отечественные семена рапса более адаптированы к местным условиям возделывания, чего не скажешь о зарубежных сортах и гибридах, замечает он.

Однако не всем аграриям удается воспользоваться программой господдержки в полном объеме. По словам генерального директора компании «Агроальянс» (Томская область; растениеводство (3500 га); переработка рапса) Андрея Швеца, «для ряда компаний как будто намеренно создаются различные бюрократические препоны. Получают эту поддержку беспрепятственно только крупные агрохолдинги».

В России селекцией и производством элиты и суперэлиты занимаются в основном НИУ: ВНИИ рапса (Липецк), ВНИИ масличных культур им. Пустовойта (Краснодар), ВНИИ кормов им. М. В. Вильямса (Московская область), Ленинградский НИИСХ («Белогорка»), СибНИИК (Новосибирск). Отдельные селекционные станции есть также в Сибири (СибОС ВНИИМК) и в Ставропольском крае.

Однако основной потребностью аграриев являются высокоолеиновые гибриды (65% и более). А такими гибридами на данный момент отечественная селекция похвастаться не может. Увеличение продуктивности — ключевой показатель, по которому аграрии оценивают качество семенного материала. При этом не менее важна зимостойкость, устойчивость к фомозу и киле, засухоустойчивость, адаптивность к различным стрессовым условиям в период вегетации — они влияют на стабильность получения высокого урожая, перечисляет специалист Сергей Мельничук из компании «Сингента».

Также при выборе гибрида рапса для сева в первую очередь следует обратить внимание на его адаптированность к агроклиматическим условиям конкретного хозяйства, поскольку не каждый высокопродуктивный гибрид может реализовать свой потенциал в условиях разных регионов, советует Мельничук.

При выращивании гибридов озимого рапса необходимо также обращать внимание на их зимостойкость, говорит эксперт. И обязательно следует иметь данные об интенсивности развития гибридов рапса в осенний период. Дело в том, что некоторые гибриды отличаются очень интенсивным развитием осенью, что может повлиять на развитие растений перед прекращением осенней вегетации и снизить уровень их зимоустойчивости. Эту особенность гибридов надо учитывать и при возникновении риска перерастания проводить обработку регуляторами роста.

В компании «Старт» выращивают как отечественные сорта Луч (селекции ВНИИ рапса и Ленинградского НИИСХ), Юбилейный (селекции Сибирской опытной станции ВНИИМК), Ратник (селекции ВНИИ рапса), так и импортные гибриды компаний «Рапуль» и «Саатбау». Урожайностью всех выращиваемых гибридов на предприятии довольны (в среднем 16 ц/га). «Учитывая рыночную цену, действующую в регионе (23 руб./кг), мы получаем 37 тыс. руб./га. Это соответствует примерно 5 т пшеницы, которые получить в нашей климатической зоне весьма затруднительно», — сравнивает Евгений Коковин. К тому же у рапса есть резервы для повышения урожайности. Правда, это требует дополнительных инвестиций в мелиорацию почвы, говорит специалист.

Между импортными и отечественными семенами в его хозяйстве не было замечено больших различий. Сила всходов и урожайность скорее зависела не от происхождения сорта или гибрида, а от качества самого семенного материала. Компания «Старт» неоднократно сталкивалась с поставкой семян низкого качества. «Когда приходят семена, необходимо контролировать качество каждой поставки. Бывает, что отечественные семена от одного и того же поставщика в один год приходят качественные, а в другой — не очень. В общем, стабильности в качестве семенного материала нет», — сетует Коковин. По его словам, важно также качество обработки семян перед посевной, потому что приобретаются, как правило, уже инкрустированные семена. От этого зависит жизнеспособность семян, качество всходов и урожая.

Распространенный способ обмана — это когда под видом гибридных семян рапса продают контрафакт (маслосемена, предназначенные для промышленной переработки), предупреждает Алексей Чернявский, коммерческий директор направления «Кукуруза и масличные культуры» компании «КВС РУС». При покупке аграрию важно понимать, что полученные в производственных посевах маслосемена — это не семенной материал, говорит специалист. Семена должны быть произведены семеноводческой компанией и сертифицированы. Поскольку от качества посевного материала зависит будущий урожай, лучше приобретать его у официальных дистрибьюторов в фирменной упаковке. Кроме этого, более предпочтителен выбор гибридных семян, считает Чернявский, так как они имеют преимущество над другими сортами по урожайности и масличности, и, как следствие, получается высокий выход масла с единицы площади. Также гибриды отличаются более дружным по сравнению с сортами созреванием маслосемян.

Нестабильность урожая может быть связана не только с качеством посевного материала, но и с погодными условиями, отмечает Андрей Швец из «Агроальянса». Например, в его компании в этом сезоне урожайность составила 17 ц/га при целевом показателе 22 ц/га. Причина — необычно теплое лето, когда в августе месяце пошла вторая волна цветения рапса (что плохо повлияло на всхожесть), объясняет аграрий.

На предприятии переработкой рапса занимаются с 2000-го года, а сельхозпроизводство открыли в 2012-м году, чтобы вовлечь соседние хозяйства в производство этой культуры. Начинали с 1000 га, а сейчас увеличили посевную площадь до 3500 га. С помощью своего урожая закрывается 10% потребностей в сырье (около 1200 т), необходимом для загрузки перерабатывающих мощностей (годовой объем переработки — 11 000 т рапса). Остальное закупается у производителей рапса из Кемеровской и Новосибирской областей, а также Алтайского и Красноярского края. В «Агроальянсе» не заметили отличительных преимуществ того или иного сорта. В 2016 году лучше всего себя показал сорт «Юбилейный», делится Швец, но так бывает не каждый год: иногда гибриды превосходят сорта.

Как защитить посевы

Болезни рапса можно разделить на две группы в зависимости от способов их контроля: те, против которых существуют устойчивые гибриды, и те, которые можно эффективно контролировать с помощью внесения средств защиты растений, объясняет Мельничук из «Сингенты».

Так, фомоз и кила успешно контролируются путем выращивания генетически устойчивых гибридов, говорит он. Это одни из самых опасных болезней озимого рапса. Наиболее высокий риск поражения ими — в Калининградской области. Однако пораженные фомозом поля есть также в Ставропольском и Краснодарском крае. А такие болезни, как альтернариоз и белая гниль, можно эффективно контролировать с помощью внесения фунгицидов в период вегетации.

В компании «Старт» проводят двукратную гербицидную обработку, одну фунгицидную, четырехкратную инсектицидную. В «Агроальянсе» ограничиваются двумя гербицидными и одной фунгицидной. Количество обработок средствами защиты растений рапса регулируется экономическим порогом вредоносности (ЭПВ), сообщает Манаенков из ВНИИ рапса. При этом важно правильно подбирать нужные препараты из списка разрешенных к применению на этой культуре в Российской Федерации.

Эксперт считает, что проблема борьбы с болезнями рапса не стоит так остро, как с вредителями. Основными болезнями рапса он называет альтернариоз, фузариоз и пероноспороз. «В России в структуре севооборота рапс и другие масличные капустные культуры составляют менее 15%, поэтому распространение болезней не носит массового характера», — говорит он.

Однако рапс — культура довольно требовательная к режиму питания, особенно к внесению азотных удобрений, замечает Мельничук. Так, в зависимости от плодородия почвы, для получения урожая 3−4 т/га необходимо вносить 120−200 кг/га азота. Весенние подкормки азотными удобрениями лучше всего проводить дробно в 2−3 приема, рекомендует специалист. При недостаточном же содержании в почве микроэлементов следует вносить микроудобрения. Мельничук также обращает внимание, что особенно растения рапса чувствительны к дефициту бора и серы. Однако следует учитывать, что внесение высоких доз серы может повысить содержание глюкозинолатов, предупреждает специалист.

Того же мнения придерживаются и в компании «КВС РУС». Для формирования урожая маслосемян 1 т/га яровому рапсу необходимо потреблять следующее количество удобрений: N (азот) — 50 кг; P2O5 (оксид фосфора) — 30 кг; K2O (оксид калия) — 40 кг, рассказывает Алексей Чернявский. Поэтому рекомендуется вносить удобрения в следующем количестве: N — 80−120 кг/га, P2O5 — 60−90 кг/га, K2O — 60−120 кг/га. Калий важен для образования цветков и стручков, а также для обеспечения растений водой, объясняет специалист. Азот необходим для роста и развития вегетативной массы растения, для образования стручков и семян. А фосфор — для прорастания семян, образования корневой системы, большей устойчивости против полегания и для созревания семян. Чернявский также подчеркивает важность для рапса серы и бора. При их недостатке образуется меньшее количество стручков и меньшее количество семян в них, объясняет он.

Не менее важна и защита от вредителей, замечает Коковин из компании «Старт». Высоки требования не только при борьбе с сорной растительностью на ранних стадиях вегетации рапса, когда мелкосеменная культура только дает всходы, но и защита крестоцветных от разнообразных вредителей, которые угрожают посевам на протяжении всего периода вегетации. Вредители — основной фактор, из-за которого хозяйства оценивают выращивание рапса как рискованный вид деятельности, подтверждают эксперты.

Особенности технологии

Еще один момент, на который аграриям стоит обратить пристальное внимание — подготовка почвы перед высевом рапса. Одними из наиболее популярных предшествующих рапсу культур выступают зерновые (ячмень, пшеница). Поскольку важным критерием выбора предшественника является возможность качественно подготовить семенное ложе в период между уборкой и севом, озимый ячмень выступает одним из лучших предшественников для озимого рапса, говорит Мельничук из «Сингенты». Как объясняет специалист, подготовка почвы перед посевом рапса должна быть направлена на сохранение и накопление влаги, борьбу с сорняками и падалицей. А стало быть, очень важно обеспечить условия для быстрого разложения растительных остатков, поскольку большое их количество будет отрицательно влиять на получение равномерных всходов.

«Ни в коем случае в качестве предшественника рапса нельзя сеять сахарную свеклу или другие крестоцветные (капустные), потому что данные культуры поражаются теми же болезнями, что и рапс», — напоминает Манаенков из ВНИИ рапса.

В компании «Старт» используют для посевов рапса только подходящие поля: выровненные, обработанные с помощью качественной агротехники. Сейчас доля рапса в хозяйстве составляет примерно 1/3 посевов. При этом здесь стремятся увеличить долю полей под рапс настолько, насколько позволит севооборот. Рапс еще не «прошел» все поля, поэтому эту культуру в компании стараются сеять по возможности больше.

Агротехнологической ошибкой многих аграриев является то, что из-за надежды на удачную перезимовку хозяйства часто не инвестируют в культуру осенью, что как раз и становится причиной низкой степени перезимовки или недополучения урожайности. Важно помнить: генеративные органы растения начинают формироваться осенью, поэтому урожайность во многом зависит от того, в каком состоянии они прекратят вегетацию, предупреждает Мельничук. Экономию на ресурсах осенью будет невозможно компенсировать весной. Риск неперезимовки для озимого рапса также связан с несоблюдением сроков сева, ведь при задержке получения всходов растение слабо развивается и не может пережить зиму.

Поскольку рапс является влаголюбивой культурой, количество осадков за вегетационный период при его возделывании должно быть не менее 280−300 мм, сумма эффективных температур — не менее 1200−1400 °C, советует Манаенков. При этом нельзя допускать чрезмерной влажности семян (более 10%), при хранении из-за нее в дальнейшем может произойти прогоркание масла. Следовательно, для получения высоких и стабильных урожаев должна быть достаточная обеспеченность рапса влагой и теплом.

Внимание аграриев также необходимо заострить на том, что рапс — это культура, требовательная к соблюдению технологий возделывания. При этом надо скрупулезно подходить к процессу уборки (настройка комбайна, использование рапсового стола с делителями и т. п. ), принимая во внимание, что рапс является мелкосеменной культурой. Но главное — проводить уборку в рекомендуемые сроки и обеспечить сохранность убранного урожая за счет своевременной подработки и сушки семян, заключает эксперт.

Хорошо очищенные семена рапса с влажностью 8−9% прекрасно сохраняются длительное время, добавляет Мельничук. Поэтому поступающий от комбайна ворох следует немедленно очищать сразу после комбайнирования. Ведь даже кратковременное согревание семян ухудшает их технологические качества.

Сами аграрии видят трудности в выборе способа комбайнирования рапса (прямой или через валок). При прямом способе необходимы десикация и дорогостоящая процедура заклеивания стручков, которая оправдывает себя только на высокоурожайных полях, продолжает аграрий. А при способе через валок нужно правильно выбрать момент для скашивания рапса и, чтобы он не осыпался в валках, вовремя их подбирать. Погодные условия создают дополнительный риск. А послеуборочная обработка рапса требует иного режима сушки и иных рабочих органов оборудования очистки, нежели у зерновых культур. Все это создает дополнительную организационную нагрузку по сравнению с выращиванием пшеницы или ячменя.

Еще один важный момент — хранение рапса. Здесь ни в коем случае нельзя нарушать требования ГОСТа, поскольку ферментация идет быстрее, чем на других культурах.

Скорее всего, именно из-за сложностей с технологий рапс не получает более широкого распространения по сравнению, например, с зерновыми. Однако аграрии, которые не боятся трудностей, считают, что рапс все-таки стоит выращивать, потому что он значительно увеличивает выручку с гектара в круговом севообороте.