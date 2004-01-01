Первый грузовой поезд с российской продовольственной продукцией прибыл в китайский город Ганьчжоу (провинция Цзянси, Восточный Китай) по новому железнодорожному маршруту. Как сообщает агентство «Синьхуа», 38 контейнеров с российскими товарами были доставлены из города Канск Красноярского края на автомобильном транспорте в деревню Базаиха, где были погружены на поезд. Состав преодолел более 7 тыс. км до китайского Ганьчжоу. «Ганьчжоу — внутриконтинентальный город со сложным ландшафтом… Открытие нового маршрута, как ожидается, принесет городу ресурсы из Европы и придаст стимул местному развитию», — отмечает «Синьхуа».



В контейнерах доставлены кукуруза, мука, растительное масло, соевые бобы, мороженая рыба и другая продукция, передает ТАСС. В феврале этого года сообщалось о старте экспорта российского продовольствия в Китай железнодорожным транспортом из центральной части России, в качестве возможных товаров для отправки тогда назывались не только существующие статьи экспорта, такие как рыба, мука, соевые бобы и масло, но и прежде не отправляемые в Китай мед, кедровые орехи, детское питание, кондитерские изделия, алкоголь.



Две недели назад через контрольно-пропускной пункт Маньчжурия в Китай прибыл спецпоезд с первой коммерческой партией российской пшеницы. Кроме того, в конце прошлой недели агентство «Синьхуа» сообщало об отправке грузового поезда из портового города Сямэнь (провинция Фуцзянь, Восточный Китай) в Москву по новому транспортному маршруту. Состав, груженный гранитом, осветительной арматурой, искусственными цветами, заготовками обуви и комплектующими к ним, пробудет в пути две недели. Обратным рейсом из Москвы в Сямэнь поезд доставит лесоматериал, целлюлозу и растительное масло.



«Китай — это очень емкий рынок, который является особенно перспективным для Дальнего Востока и Сибири с учетом их географической близости. Однако возможности поставок продовольствия в Китай зависят от многих факторов. Во-первых, у нас есть различия в стандартах, которые нужно преодолевать по целому ряду продукции, например, по мясным изделиям (хотя некоторые наши мясокомбинаты уже сейчас выпускают продукцию в соответствии с международными стандартами и они вправе рассчитывать на продвижение на китайский рынок) Во-вторых, необходимо оказывать российским производителем больше поддержки при экспорте», — сказал «Агроинвестору» президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов. В частности, он призвал распространить льготные экспортные кредиты на продовольственные товары — сейчас есть перечень продукции, в отношении которых они действуют, однако продовольствие в этот список не входит. «В основном, в перечень входит продукция отраслей промышленности, которые относятся к ведению Минпромторга. Сейчас мы пытаемся подготовить список продовольственных продуктов для включения их в перечень и хотим его в ближайшее время согласовать с заинтересованными ведомствами», — отметил Булатов.



Кроме того, он указал на важность и нефинансовых мер поддержки экспортеров. «Например, льготное или бесплатное участие в различных выставках — сейчас это направление развивает Российский экспортный центр, однако таких мероприятий пока мало. Кроме того, должны организовываться бизнес-миссии в другие страны, а также издаваться различные экспортоориентированные журналы, каталоги, справочники. Во многих странах выпуск таких изданий финансируется министерством сельского хозяйства», — знает Булатов. В соответствии с федеральным законом 415-ФЗ на поддержку международной кооперации и экспорта в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в 187,6 млн руб. Согласно проекту постановления, подготовленного в апреле Минсельхозом России, большую часть субсидии планируется направить на создание постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов российской продукции АПК в зарубежных странах.



29 марта 2017 года Россия и Китай подписали долгосрочный контракт на поставку в КНР российской сельхозпродукции. Как сообщал Минсельхоз, речь идет об экспорте российских сои, ячменя, рапса, маслосемян льна, а также подсолнечного нерафинированного масла в рамках реализации инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай». По словам главы агроведомства Александра Ткачева, при выполнении контракта в 2018—2019 годах планируется поставить около 1,5 млн т сельхозпродукции, а к 2028 году — более 50 млн т.



«Пока этот договор ничего из себя не представляет, просто одна из многих деклараций. Мы уже давно отгружаем в Китай рыбу, морепродукты, соевые бобы, подсолнечное масло и пр. Но чтобы отправлять сельхозпродукцию десятками миллионов тонн, нужно открыть рынок для мяса, зерна, сахара и кормовых ингредиентов», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор группы «Русагро» Максим Басов. С конца прошлого года с КНР сотрудничает и «Краснобор Групп». «Наша индейка там пользуется неплохим спросом: каждые два месяца мы получаем заявки от новых китайских партнеров», — сказал председатель совета директоров компании Аркадий Левин. В то же время, отметил он, Китай предъявляет определенные требования к качеству продуктов и даже к их укладке, к тому же у компании-поставщика должна быть грамотно выстроенная логистика и объемы производства не менее 10 тыс. т в год.



В 2016 году торговый оборот между Россией и Китаем вырос в годовом выражении на 2,2% до $69,52 млрд. По данным Главного таможенного управления Китая, в первом квартале 2017 года объем торговли между Россией и КНР увеличился на 29,3% до $18,1 млрд в годовом выражении. Экспорт китайских товаров в Россию прибавил 22,4%, достигнув $8,44 млрд, а продажи российских товаров в Китай — возросли на 36,1% до $9,67 млрд. Ранее в апреле директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития Евгений Попов заявлял, что правительства России и Китая ожидают увеличения объемов двусторонней торговли между странами до $200 млрд к 2020 году.

