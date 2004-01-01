В 2016 году Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $17,04 млрд (с учетом торговли со странами ЕАЭС), что на 5,2% выше уровня 2015 года. Как сообщает Росстат, в целом на продовольствие в общей структуре экспорта пришлось 6%, треть этого объема составили злаковые агрокультуры, вывоз которых в прошлом году в денежном выражении снизился на 0,8% до $5,6 млрд. В то же время в натуральном выражении поставки злаков в 2016 году выросли на 10,4% к уровню 2015 года до 33,9 млн т. В частности, в течение календарного года было вывезено 25,3 млн т пшеницы и меслина (рост на 19,3%), 5,3 млн т кукурузы (плюс 43,9%), 2,9 млн т ячменя (снижение на 46%), 229 тыс. т риса (рост на 27,3%). Экспорт подсолнечника увеличился в три раза до 187 тыс. т, при этом продажи за рубеж пшеничной и пшенично-ржаной муки сократились на 10,6% до 237 тыс. т.

Ввоз продовольствия и сельскохозяйственной продукции сократился на 6,3%, однако по-прежнему существенно превышает экспорт — $24,9 млрд. В общем объеме российского импорта на продовольствие приходится 13,7%. Среди основных продовольственных товаров наибольший рост в 2016 году показали подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масла, импорт которых вырос на 76,1% до 5,9 тыс. т. Ввоз сухих молока и сливок увеличился на 23,9% до 181 тыс. т, пищевой соли — на 19,4% до 511 тыс. т, сыров и творога — на 4,2%, до 217 тыс. т, сливочного масла — на 3,4%, до 93 тыс. т. Одновременно импорт молока и сливок (несгущенных) снизился на 8,3% до 234 тыс. т. Также сократились объемы ввоза свежего и мороженого мяса — на 16,2% до 626 тыс. т, мяса птицы — на 12,3% до 224 тыс. т и рыбы — на 10,6%, до 358 тыс. т.

В сегменте плодоовощной продукции рост импорта среди основных категорий показали только бананы — на 10,6% до 1,4 млн т. При этом свежего винограда было ввезено на 24,5% меньше по сравнению с 2015 годом (193 тыс. т), поставки свежих яблок сократились на 24,1% (677 тыс. т), апельсинов — на 3,1% (452 тыс. т), мандаринов — на 2,5% (759 тыс. т). Снижение поставок происходило и по основным видам овощей: так, практически вдвое уменьшился импорт картофеля и капусты (до 285 тыс. т и 98,6 тыс. т), на 40% — лука и чеснока, на 30,9% — томатов, на 21,8% — огурцов и корнишонов.

По итогам 2015 года импорт продовольствия и сельхозпродукции на 64% или $10,3 млрд превышал экспорт. В 2016-м разрыв сократился до 46% или $7,9 млрд. В декабре 2016-го глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что в ближайшие семь лет Россия сможет выйти на полное самообеспечение сельхозпродукцией, за исключением тропических фруктов. По расчетам министерства, для этого до 2020 года, в частности, необходимо ежегодно вводить по 400 га теплиц и 10 тыс. га виноградников (в 2016-м — 5 тыс. га) и за четыре года заложить 72 тыс. га садов (в 2016-м — около 15 тыс. га). Согласно планам ведомства, к 2020 году производство скота и птицы на убой в живом весе увеличится на 10% до 15 млн т, а поставки мяса за рубеж вырастут до 1 млн т. В молочной же отрасли, где дефицит сырья составляет около 7 млн т, для перехода на полное самообеспечение к 2020 году нужно построить 800 молочных ферм.

В 2016 году производство продукции сельского хозяйства в России выросло на 4,8%, основным драйвером стало растениеводство благодаря рекордным урожаям зерновых агрокультур (119,1 млн т в весе после доработки), сои (3,1 млн т), сахарной свеклы (48,3 млн т), овощей (16,3 млн т). Согласно прогнозу Минсельхоза, среднегодовой прирост производства зерна в России в 2017—2020 годах составит 0,5−2,8%, подсолнечника — 2−3%, сои — 9,5−9,8%, сахарной свеклы — 1,4−2%. На развитие экспорта до 2020 года предполагается выделить около 2,4 млрд руб., в том числе 728 млн руб. в 2017 году. В результате в денежном выражении планируется увеличение объема вывоза до $21,4 млрд в 2020 году и до $30 млрд — к 2025-му, однако более 30% в общем объеме по-прежнему будет приходиться на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности, следует из проекта обновленной госпрограммы развития АПК.