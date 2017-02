Минпромторг предложил выделить из бюджета Российскому экспортному центру (РЭЦ) 370 млн руб. на создание и продвижение экспортного бренда «Сделано в России» / Made in Russia. Как говорится в проекте постановления правительства, размещенном на портале regulation. gov.ru, субсидию планируется предоставить в 2017 году «на повышение узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом». В частности, будет создана линейка экспортных брендов «для усиления эффекта страны происхождения на зарубежных рынках», создана система добровольной сертификации и организовано информационное сопровождение продукции российских брендов за границей.



Основная часть субсидии — 149 млн руб. — должна пойти на сопровождение российских экспортеров на международных выставках. В 35 млн руб. обойдется создание системы по предоставлению маркировки «Сделано в России», еще 10 млн руб. предполагается потратить на проведение общероссийского конкурса по выбору визуального изображения знака Made in Russia. Кроме того, 56 млн руб. будет выделено на рекламно-информационные материалы в СМИ по продвижению бренда «Сделано в России», а 30 млн руб. — на продвижение в интернете. Как говорится в пояснительной записке к проекту, информационное сопровождение будет осуществляться через организацию целевых информационных кампаний в интернете, на телеканале Russia Today и в проекте Russia Beyond The Headlines, участие в зарубежных отраслевых конференциях и конкурсах, организацию демонстрационного представления российской продукции за рубежом и т. п.



Как пояснила «Агроинвестору» официальный представитель РЭЦ, товары будут продвигаться под своими логотипами, при этом на них будет нанесена маркировка единого зонтичного бренда «Сделано в России». «Это самый широкий спектр товаров народного потребления. Чтобы стать участником программы, производитель должен пройти все необходимые по закону сертификационные процедуры для выхода на внешние рынки», — уточнила она.



Одним из основных направлений поддержки в рамках единого экспортного бренда должны стать продукты питания, отметил «Агроинвестору» президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов. «Данный бренд — это составная часть подпрограммы по экспорту, подготовленной Минсельхозом. И когда они включали создание этого бренда в подпрограмму, то ориентировались именно на продовольственные товары», — сказал он. В то же время Булатов затруднился сказать, насколько брендирование поможет продвижению российской пищевой продукции на зарубежные рынки. «В экспорте очень много проблем — как в том, что российскую продукцию не знают, так и в получении разного рода согласований и разрешительной документации. Основная же проблема — это отсутствие господдержки в должном объеме и должных формах — как финансовой, так и нефинансовой», — добавил он.



Ранее в феврале управляющий директор по нефинансовой поддержке РЭЦ Константин Евстюхин говорил, что основное целевое назначение госсубсидии — это презентация компаний на ключевых международных мероприятиях. «Мы сможем выкупать площадки, делать единое брендирование по единым стандартам и финансировать доставку образцов на выставки», — говорил Евстюхин на бизнес-форуме «Животноводство России на пути освоения внутренних и внешних рынков». По его словам, программа должна быть утверждена и запущена к началу апреля. Кроме того, РЭЦ совместно с Минсельхозом и ключевыми ассоциациями уже подготовил перечень приоритетных выставок, в которых планируется участие российской продукции в ближайшие два года. Основное направление — это страны Юго-Восточной Азии. «Там существует много барьеров и выход очень непрост, но на них [странах Юго-Восточной Азии] в дальнейшем надо концентрироваться и именно там основной удар по экспорту, что называется, делать», — добавил Евстюхин.



В ноябре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил паспорт приоритетного проекта по экспорту продукции АПК. В 2017 году на его реализацию предполагается выделить 728,4 млн руб., следует из разработанных Минсельхозом изменений в госпрограмму развития АПК на 2013−2020 годы. Цель проекта — создание в ближайшие четыре года системы продвижения экспорта сельхозпродукции, а также обеспечение соответствия продукции требованиям целевых зарубежных рынков. В денежном выражении планируется увеличение объема вывоза с $17 млрд в 2016 году до $21,4 млрд в 2020 году и до $30 млрд — к 2025-му. При этом к 2025 году на лидирующие позиции должен выйти экспорт готовой продукции АПК, который должен вырасти с $3,08 млрд до $10 млрд.