Первый спецпоезд с российской пшеницей прибыл на контрольно-пропускной пункт Маньчжурия на российской-китайской границе, сообщает агентство «Синьхуа». Это первая коммерческая партия пшеницы, поставленная в Китай через сухопутный пункт пропуска после подписания двумя странами протокола о фитосанитарных требованиях.



Пшеница была произведена в Красноярском крае. В конце марта пресс-служба Россельхознадзора сообщала об оформлении в регионе фитосанитарных сертификатов на первую партию пшеницы урожая 2016 года общим объемом 500 т, предназначенной для экспорта в Китай. Всего же в крае запасы зерна, отвечающего требованиям китайской стороны, позволяют отправить на экспорт 250 тыс. т, говорилось в сообщении.



Россия и Китай 17 декабря 2015 года подписали протоколы о фитосанитарных требованиях к пшенице, кукурузе, рису, сое и рапсу, ввозимым из России в КНР. С тех пор в Китай были поставлены сотни тысяч тонн сои, рапса и кукурузы, однако отгрузки пшеницы до настоящего времени не велись. Красноярский край стал одним из четырех регионов, получивших право на экспорт яровой пшеницы в КНР, также она может вывозиться из Алтайского края, Новосибирской и Омской областей. В начале апреля первая партия яровой пшеницы весом 250 т (четыре вагона) была отправлена в Китай из Омской области компанией «Сибирский комбинат хлебопродуктов», сообщало региональное управление Россельхознадзора. Теперь в Омской области ожидают визита китайской делегации, в ходе которого должны быть установлены квоты на поставки. Всего, по данным Россельхознадзора, к отгрузке подготовлено 59,6 тыс. т зерна.



В течение года Китай планирует ввезти 1−2 млн т российской пшеницы, сообщил газете «Жэньминь жибао» глава корпорации COFCO (отвечает за контроль импорта товаров) Юй Сюйбо. По его словам, в будущем объем импорта может достигнуть 4−5 млн т. Как сообщает ТАСС, по итогам 2016 года потавки пшеницы в Китай выросли на 13,7% до 3,37 млн т, в стоимостном выражении они составили $801 млн. Глава Минсельхоза Александр Ткачев в середине прошлого года заявлял, что в течение 2016 года Россия могла бы поставить в Китай около 500 тыс. т зерна.



Сотрудничество с Китаем является очень перспективным, однако наладить экспорт зерна в Китай будет непросто, прокомментировал «Агроинвестору» президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергей Балан. Так, по его словам, в России не так много сертифицированных элеваторов, откуда можно вывозить зерно в КНР, и основная их часть находится в Сибири. «Но в регионах этого округа зерна производится гораздо меньше, чем, скажем, на юге России, в Поволжье и центре страны. Кроме того, в Сибирском округе традиционно развито мукомольно-крупяное производство, то есть потребление зерна в регионе высокое и свободных больших объемов для вывоза нет», — констатировал Балан.



К тому же в Зауралье пока нет соответствующей инфраструктуры для наращивания экспорта в КНР, добавляет гендиректор компании «Сибирский хлеб» Павел Миклухин. «Нужно строить новые порты, транспортные магистрали и зерновые терминалы по типу Забайкальского. Также нужно улучшать зерновую логистику: от приемки, сушки и хранения зерна до его погрузки в специальные контейнерные поезда», — сказал Миклухин «Агроинвестору». Кроме того, уверен он, российскому зерну необходим бренд. «Для китайской экономики торговая марка составляет 50% успеха», — обратил внимание Миклухин.

