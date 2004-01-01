Фото: Pixabay
Россия экспортирует в Китай 52 млн тонн продукции до 2028 года
Страны подписали долгосрочный контракт на поставку сельхозсырьяТатьяна Кулистикова, Алена Белая, март 2017
Россия и Китай подписали долгосрочный контракт на поставку в КНР сои, ячменя, рапса, маслосемян льна, а также нерафинированного подсолнечного масла, сообщил Минсельхоз. Поставки будут осуществляться в рамках реализации проекта «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай». По словам главы агроведомства Александра Ткачева, в 2018—2019 годы Россия отправит в Китай примерно 1,5 млн т продукции, а к 2028-му суммарный объем экспорта достигнет 52 млн т.
Сейчас идет подготовка первого поезда, который прибудет в конечную точку маршрута — городской округ Циньхуандао (КНР) — во второй декаде апреля, уточняет министерство. «В этом году мы планируем отправить несколько таких поездов с зернобобовыми и масличными культурами урожая 2016 года. Каждый из них перевезет порядка 2 тыс. т сельхозпродукции», — цитирует Ткачева пресс-служба Минсельхоза. По словам министра, подобные инфраструктурные проекты позволят увеличить поставки качественной российской сельхозпродукции на китайский рынок, где она пользуется спросом.
Инфраструктурный проект «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» реализуется по поручению президента Владимира Путина согласно Стратегии развития зерновой отрасли до 2030 года. В июне прошлого года операторы проекта «Забайкальский зерновой терминал» и китайская Muyang Holdings Cо., Ltd подписали соглашение о строительство железнодорожного терминала мощностью перевалки до 8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур в год, а также 29 узловых элеваторов. «Новый сухопутный зерновой коридор» — это кратчайший и самый выгодный маршрут для поставок продукции из Сибири в Китай, предполагается, что реализация проекта увеличит возможности СФО по производству и экспорту зерна.
В перспективе Россия рассчитывает увеличить объемы отгрузки в Китай и другой продукции. Например, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин ранее говорил, что если российские компании смогут контролировать хотя бы 1% китайского рынка мороженого и безалкогольных напитков, то это позволит увеличить ежегодный товарооборот с КНР на $30−40 млрд. «В КНР высоко ценятся российские экологически чистые продукты. У некоторых дальневосточных заводов- производителей молочных продуктов, кондитерских изделий, мороженого, питьевой воды компании Китая скупают полностью [всю продукцию] для сбыта на китайском рынке», — цитирует Катырина ТАСС.
Также российские компании рассчитывают получить разрешение на поставки в Китай мясной продукции, сейчас ее экспорт ограничен, в том числе по ветеринарным соображениям. При этом КНР является драйвером дополнительного роста свиноводства во всем мире, говорил ранее «Агроинвестору» руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «У нас не хватает специалистов в Россельхознадзоре, которые нужны, чтобы вовремя заполнять все анкеты и запросы, которые приходят из стран, с которыми мы ведем переговоры, — отмечает эксперт. — Один только справочник по санитарно-ветеринарным требованиям по мясу птицы из Китая — это 700 страниц, которые нужно перевести и усвоить». Кроме нехватки времени и кадров, по словам Юшина, установлению контактов мешают и внутренние проблемы: все еще не решен вопрос с африканской чумой свиней (АЧС), появились новые вызовы в виде нодулярного дерматита, птичьего гриппа
Написать комментарий