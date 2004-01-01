Россия и Китай подписали долгосрочный контракт на поставку в КНР сои, ячменя, рапса, маслосемян льна, а также нерафинированного подсолнечного масла, сообщил Минсельхоз. Поставки будут осуществляться в рамках реализации проекта «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай». По словам главы агроведомства Александра Ткачева, в 2018—2019 годы Россия отправит в Китай примерно 1,5 млн т продукции, а к 2028-му суммарный объем экспорта достигнет 52 млн т.

Сейчас идет подготовка первого поезда, который прибудет в конечную точку маршрута — городской округ Циньхуандао (КНР) — во второй декаде апреля, уточняет министерство. «В этом году мы планируем отправить несколько таких поездов с зернобобовыми и масличными культурами урожая 2016 года. Каждый из них перевезет порядка 2 тыс. т сельхозпродукции», — цитирует Ткачева пресс-служба Минсельхоза. По словам министра, подобные инфраструктурные проекты позволят увеличить поставки качественной российской сельхозпродукции на китайский рынок, где она пользуется спросом.

Инфраструктурный проект «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» реализуется по поручению президента Владимира Путина согласно Стратегии развития зерновой отрасли до 2030 года. В июне прошлого года операторы проекта «Забайкальский зерновой терминал» и китайская Muyang Holdings Cо., Ltd подписали соглашение о строительство железнодорожного терминала мощностью перевалки до 8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур в год, а также 29 узловых элеваторов. «Новый сухопутный зерновой коридор» — это кратчайший и самый выгодный маршрут для поставок продукции из Сибири в Китай, предполагается, что реализация проекта увеличит возможности СФО по производству и экспорту зерна.

В перспективе Россия рассчитывает увеличить объемы отгрузки в Китай и другой продукции. Например, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин ранее говорил, что если российские компании смогут контролировать хотя бы 1% китайского рынка мороженого и безалкогольных напитков, то это позволит увеличить ежегодный товарооборот с КНР на $30−40 млрд. «В КНР высоко ценятся российские экологически чистые продукты. У некоторых дальневосточных заводов- производителей молочных продуктов, кондитерских изделий, мороженого, питьевой воды компании Китая скупают полностью [всю продукцию] для сбыта на китайском рынке», — цитирует Катырина ТАСС.