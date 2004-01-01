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Укрепление рубля не радует Минсельхоз
Умеренно слабая национальная валюта позволяет реализовать ценовое конкурентное преимущество на мировых рынкахТатьяна Кулистикова
Агроинвестор, март 2017
Укрепившийся рубль не радует аграриев, поскольку это усложняет конкуренцию с импортной продукцией и затрудняет выход на внешние рынки, сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев, выступая на заседании «Единой России», посвященном вопросам развития сельского хозяйства и проведения весенних полевых работ. По его словам, сейчас на экспорте сельхозпродукции cтрана зарабатывает $17 млрд, хотя еще три года назад было лишь $5 млрд. «Сегодня Китай к нам приезжает покупать продукцию, а раньше мы в Китай ездили, все покупали — извините меня, тряпки, еду», — отметил Ткачев. Ситуация изменилась во многом именно благодаря девальвации рубля.
Однако председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов считает укрепление национальной валюты поводом для поздравлений, а не сожаления. «Прозвучала интересная фраза Александра Ткачева, которую не могу не прокомментировать, — «рубль, к сожалению, окреп». Ну, наверное, если мы считаем, что наше производство стало экспортно ориентированным во всех его направлениях, можно так говорить, — отметил он (цитата по ТАСС). — Но для народа окрепший рубль — это, безусловно, важное достояние, и надо нас с этим, скорее, поздравить».
У опрошенных «Агроинвестором» экспертов нет однозначного мнения, какой курс рубля предпочтительнее для АПК. Ослабление национальной валюты в 2014 году привело к удорожанию зарубежных товаров, что дало толчок к импортозамещению. Однако при этом увеличились затраты на ввозимые средства производства, выросли сроки окупаемости инвестиций в новые проекты. «По овощам и фруктам, говядине, молоку и ряду других товаров доля импорта по-прежнему велика, что дает возможность отечественным игрокам наращивать производство и сбыт на внутреннем рынке, — говорит старший консультант Практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Ксения Безшлях. — При этом укрепление рубля вряд ли окажет существенное влияние на текущую картину экспорта, основной позицией которого сейчас является зерно, однако это снизит привлекательность данного направления в портфеле каналов сбыта».
Дешевая нефть и слабый рубль — прекрасные условия для сельского хозяйства с точки зрения выхода на внешние рынки. Хотя влияние этих факторов на внутренний рынок двояко, соглашается руководитель практики по работе с компаниями сельскохозяйственного сектора КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. С одной стороны рынок защищен от импорта, с другой — ограничивается покупательная способность населения и меняется структура потребительской корзины в пользу более доступных товаров. Тем не менее, эксперт тоже думает, что слабый рубль для сельхозпроизводителей все-таки выгоднее, поскольку отечественные предприятия по многим позициям еще не готовы к конкуренции с зарубежной продукцией как по качеству, так и по умению работать с потребителями.
Золотую середину, которая устроила бы всех участников рынка, найти сложно, продолжает Шеремет. Он считает, что с точки зрения экспортных поставок курс ниже 60 руб. за доллар достаточно сложный. «На прошедшей в Дубае выставке Gulfood 2017 российские участники говорили, что приемлемый курс, который был бы привлекателен для экспорта на ближневосточный рынок, — 65 руб. за доллар», — делится он. При прочих равных, АПК выгоден умеренно слабый рубль, который позволяет одновременно реализовать ценовое конкурентное преимущество нашей продукции на мировых рынках, но не сокращает спрос внутри страны из-за девальвационного разгона инфляции. «В 2017 году этому соответствует диапазон по паре доллар/рубль 55−65», — резюмирует финансовый аналитик «Финам» Тимур Нигматуллин.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что курс рубля по-прежнему крепче фундаментальных значений, которые соответствуют платежному балансу России. Курс ЦБ на 15 марта — 58,95 руб. за доллар, базовый прогноз ведомства по среднегодовому курсу — 67,5 руб.
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