«Краснобор» в прошлом году начал экспорт индейки, в июне первая партия ушла в Голландию, осенью начались поставки в Ирландию и Гонконг, которые продолжаются и сейчас, рассказал «Агроинвестору» руководитель проекта по развитию дистрибуции компании Сергей Кокорев. По его словам, европейским странам в первую очередь интересно сырье: у них много перерабатывающих предприятий, которым не с чем работать. Сейчас «Краснобор» активно работает над внедрением европейских стандартов на производстве и планирует получить сертификаты, необходимые для вывоза готовой продукции.



Общий объем поставок компании в прошлом году составил 120 т. Пока основное направление внешних продаж — страны Азии. На данный момент прорабатываются Вьетнам, Сингапур, Китай и Бразилия, делится Кокорин. Хотя в этом году отгрузки за рубеж не являются приоритетом компании. «Из-за скачков курса рубля и экономической нестабильности не всегда выгодно экспортировать продукцию: когда евро стоил 80 руб., то можно было везти товар в ЕС, сейчас он стоит 61 руб., — выгоднее продавать на территории России и стран Таможенного союза», — считает он. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев ранее тоже говорил, что укрепление национальной валюты не радует аграриев, поскольку это усложняет конкуренцию и выход на экспортные рынки.



Индейководы в прошлом году сделали большой шаг вперед, считает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев: их продукция вошла в квоту (1 тыс. т) Евросоюза по нулевой ставке ввозной пошлины и отправилась в Ирландию, Голландию, Швейцарию, Сербию и Италию. «Европейские импортеры дали понять, что охотно закупили бы еще: наше филе грудки оказалось не дороже, чем у Польши, которая считается центром производства этого вида мяса в Европе, но значительно лучше по качеству, — утверждает эксперт. — И, если бы не вспышка птичьего гриппа в Астраханской области и его дальнейшее распространение по нашей стране, то мы бы заполнили всю квоту». В целом продажи за рубеж мяса индейки выросли до 3 тыс. т против 500 и в 2015-м.



Чтобы благополучные по болезням животных и птицы регионы могли беспрепятственно поставлять продукцию за рубеж, даже если в других эпизоотическая обстановка будет оставаться напряженной, в России проводится регионализация. Это важный инструмент, уже давно используемый другими государствами, особенно в Европе, благодаря которому определенный ветеринарный статус можно присвоить не всей стране сразу, а конкретному региону.



По итогам прошлого года Россия увеличила экспорт всех видов мяса в 1,8 раза — с 96 тыс. т до 173 тыс. т. Основные категории вывоза — мясо бройлера и свинина. Поставки первого в 2016 году достигли 115 тыс. т включая субпродукты, второй — 18 тыс. т, что на 170% больше, чем в 2015-м.

