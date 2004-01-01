«Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в стране, намерен увеличить объемы экспорта до $0,5 млрд в течение ближайших двух лет после выхода на рынки Японии и Китая. Об этом сообщил президент холдинга Виктор Линник на совещании под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова в Калининграде. «В этом году мы планируем экспортировать продукции на сумму более чем $100 млн», — цитирует Линника РБК. В 2016-м компания отправила в ближнее и дальнее зарубежье около 35 тыс. т грузов стоимостью свыше $60 млн.



Шувалов отметил, что правительство добивается того, чтобы продукция холдинга вышла на рынок КНР. «Совсем недавно для предприятий «Мираторга» был открыт рынок Японии, это были политические решения», — уточнил он (цитата по РБК).



Ранее представитель «Мираторга» рассказывал «Агроинвестору», что сейчас компания экспортирует в среднем 3 тыс. т продукции в месяц примерно на $5−6 млн. Поставки идут как в ближнее зарубежье, так и в страны Европы (Эстонию, Италию, Австрию), а также государства Персидского залива и Африки (Габон, Гвинею, Конго, Марокко). Холдинг получил аттестацию на поставки термически-обработанной продукции в Японию и в течение полугода рассчитывает аттестоваться по птице и говядине. В планах — Вьетнам, Турция и Китай, рассказал он. Также на днях предприятие «Мираторга» посетила инспекция из Сингапура, сообщает РБК. По словам представителя холдинга, открытию новых рынков прежде всего мешает ситуация с африканской чумой свиней (АЧС), кроме того, важен курс национальной валюты, который влияет на конкурентоспособность продукции отечественных производителей на глобальном рынке.



По мнению руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, развитию экспорта мясной продукции способствует «погружение» бизнеса в тему внешней торговли. «Мы начинаем лучше понимать зарубежные рынки, на которых начали работать всего несколько лет назад, производители наладили тесное сотрудничество с трейдинговыми компаниями, нацеленными на экспорт, меняют стандарты производства на международные», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Однако главным драйвером роста поставок за рубеж в прошлом году все-таки был ослабленный курс рубля, продолжает Юшин. «Этот факт большую часть 2016 года делал нашу продукцию весьма конкурентоспособной», — считает эксперт. Сейчас этого преимущества уже нет: экономическая ситуация изменилась, и многим компаниям вывоз стал даже невыгоден. «Кто-то совсем приостановил экспорт, кто-то отгружает минимальные объемы, чтобы поддерживать свое присутствие на рынке», — знает эксперт.



О том, что укрепившийся рубль усложняет конкуренцию с импортной продукцией и затрудняет выход на внешние рынки, ранее говорил и министр сельского хозяйства Александр Ткачев. При этом Минсельхоз в проекте обновления госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года смещает акценты с цели импортозамещения в сторону развития экспорта продовольствия. Согласно паспорту приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК», который предполагается включить в госпрограмму, общий объем вывоза продовольствия и сельхозсырья к 2020 году должен увеличиться до $21,4 млрд, к 2025-му — до $30 млрд. В том числе поставки мяса должны составить $0,5 млрд и $1,75 млрд. В 2016 году Россия поставила за рубеж продовольствия примерно на $17 млрд, в том числе мяса и субпродуктов — на $218,6 млн.



Подробнее об экспорте российского мяса читайте в апрельском номере «Агроинвестора».

