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Посевы масличных выросли, но рекордного урожая может не быть
Площади увеличились на 200 тысяч гектаровТатьяна Карабут, Инна Ганенко
Агроинвестор, август 2017
Посевы масличных агрокультур под урожай 2017 года, по данным Росстата, выросли почти на 3%, до рекордных 12,5 млн га. Основной рост площадей обеспечили посевы главной масличной агрокультуры — подсолнечника. В этом году, по оценке Минсельхоза, под него отдано 7,9 млн га, что на 400 тыс. га больше, чем в 2016-м.
Меньше подсолнечника в текущем году посеяли только в Сибири — 745 тыс. га вместо 800 тыс. га годом ранее, акцентирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Урожай прошлого года значительно превысил потребности заводов СФО, что привело к существенному падению цен, — поясняет он. — Поэтому аграрии заместили часть посевов подсолнечника другими агрокультурами». Однако в этот раз прибавка может не привести к рекордному урожаю. В начале лета Минсельхоз прогнозировал сбор в 9,4 млн т по сравнению с прошлогодними 10,7 млн т. По оценке аналитического центра «СовЭкон» урожай подсолнечника будет на прошлогоднем уровне — 11,1 млн т (в начале августа компания повысила свой прогноз, в июне сбор оценивался в 10,6 млн т). Другие эксперты рынка еще более оптимистичны. ИКАР и «ПроЗерно» прогнозируют урожай до 11,3 млн т.
Посевы сои в этом году тоже увеличились, по данным «СовЭкона», до рекордных 2,6 млн га против 2,2 млн га в 2016 году. Сбор тоже будет самым высоким за всю историю — 3,5 млн т, считает директор аналитического центра Андрей Сизов. «ПроЗерно» ждет 3,6 млн т (в 2016-м — 3,1 млн т), ИКАР — 3,4−3,5 млн т. «Соя остается высокомаржинальной агрокультурой, поскольку ее цена определяется, исходя из стоимости импортного соевого шрота, в отличие от подсолнечника, где ключевым фактором является экспортная цена», — говорит Сизов. Кроме того, рост производства стимулирует расширение объемов переработки, в первую очередь, на мощностях компании «Эфко». По сое наибольший прирост произойдет в центре, добавляет Даниил Хотько. «Кроме «Эфко», она очень востребована животноводческими холдингами, поскольку именно в ЦФО сосредоточена основная часть этих активов», — поясняет он.
Небольшой прибавки стоит ожидать по рапсу. Площадь его сева составила 1,02 млн га против 978 тыс. га годом ранее. Рост связан с расширением озимых посевов (154 тыс. га против 97 тыс. га в 2016-м), в том числе из-за меньшей его гибели в зимний период, поясняет Сизов. В наступившем сезоне реально собрать 1,1−1,2 млн т рапса, оценивает «ПроЗерно». Прогноз «СовЭкона» — 1,07 млн т.
А вот площади нишевых агрокультур значительно сократились — до 988 тыс. га против 1,5 млн га в 2016 году. Больше всего уменьшились посевы масличного льна — на 142 тыс. га до 566 тыс. га. Посевы рыжика снизились почти вдвое — на 48 тыс. га до 94 тыс. га, горчицы — на 31 тыс. га до 150 тыс. га. Нишевые агрокультуры преимущественно идут на экспорт, а это не всегда стабильный рынок, комментирует Даниил Хотько. «Сейчас, например, вывоз сафлора ограничивает резко выросшая пошлина со стороны Турции — основного его покупателя, также есть проблемы с экспортом льна-кудряша в Европу по фитосанитарным соображениям», — напоминает эксперт. Однако отчасти снижение площадей нишевых масличных компенсировалось увеличением сева подсолнечника и сои: сельхозпроизводители, попробовав экзотику, возвращаются к традиционным агрокультурам.
На общий урожай масличных в этом году будет оказывать влияние и фактор погоды. Дождливая весна привела к задержке сева, что повлечет за собой и поздний старт сбора. В меньшей степени задержка уборочной кампании будет заметна на юге — от семи до 10 дней, считает Даниил Хотько. В центральных регионах страны сбор могут начать позже на две-три недели.
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