Посевы масличных агрокультур под урожай 2017 года, по данным Росстата, выросли почти на 3%, до рекордных 12,5 млн га. Основной рост площадей обеспечили посевы главной масличной агрокультуры — подсолнечника. В этом году, по оценке Минсельхоза, под него отдано 7,9 млн га, что на 400 тыс. га больше, чем в 2016-м.



Меньше подсолнечника в текущем году посеяли только в Сибири — 745 тыс. га вместо 800 тыс. га годом ранее, акцентирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Урожай прошлого года значительно превысил потребности заводов СФО, что привело к существенному падению цен, — поясняет он. — Поэтому аграрии заместили часть посевов подсолнечника другими агрокультурами». Однако в этот раз прибавка может не привести к рекордному урожаю. В начале лета Минсельхоз прогнозировал сбор в 9,4 млн т по сравнению с прошлогодними 10,7 млн т. По оценке аналитического центра «СовЭкон» урожай подсолнечника будет на прошлогоднем уровне — 11,1 млн т (в начале августа компания повысила свой прогноз, в июне сбор оценивался в 10,6 млн т). Другие эксперты рынка еще более оптимистичны. ИКАР и «ПроЗерно» прогнозируют урожай до 11,3 млн т.



Посевы сои в этом году тоже увеличились, по данным «СовЭкона», до рекордных 2,6 млн га против 2,2 млн га в 2016 году. Сбор тоже будет самым высоким за всю историю — 3,5 млн т, считает директор аналитического центра Андрей Сизов. «ПроЗерно» ждет 3,6 млн т (в 2016-м — 3,1 млн т), ИКАР — 3,4−3,5 млн т. «Соя остается высокомаржинальной агрокультурой, поскольку ее цена определяется, исходя из стоимости импортного соевого шрота, в отличие от подсолнечника, где ключевым фактором является экспортная цена», — говорит Сизов. Кроме того, рост производства стимулирует расширение объемов переработки, в первую очередь, на мощностях компании «Эфко». По сое наибольший прирост произойдет в центре, добавляет Даниил Хотько. «Кроме «Эфко», она очень востребована животноводческими холдингами, поскольку именно в ЦФО сосредоточена основная часть этих активов», — поясняет он.



Небольшой прибавки стоит ожидать по рапсу. Площадь его сева составила 1,02 млн га против 978 тыс. га годом ранее. Рост связан с расширением озимых посевов (154 тыс. га против 97 тыс. га в 2016-м), в том числе из-за меньшей его гибели в зимний период, поясняет Сизов. В наступившем сезоне реально собрать 1,1−1,2 млн т рапса, оценивает «ПроЗерно». Прогноз «СовЭкона» — 1,07 млн т.



А вот площади нишевых агрокультур значительно сократились — до 988 тыс. га против 1,5 млн га в 2016 году. Больше всего уменьшились посевы масличного льна — на 142 тыс. га до 566 тыс. га. Посевы рыжика снизились почти вдвое — на 48 тыс. га до 94 тыс. га, горчицы — на 31 тыс. га до 150 тыс. га. Нишевые агрокультуры преимущественно идут на экспорт, а это не всегда стабильный рынок, комментирует Даниил Хотько. «Сейчас, например, вывоз сафлора ограничивает резко выросшая пошлина со стороны Турции — основного его покупателя, также есть проблемы с экспортом льна-кудряша в Европу по фитосанитарным соображениям», — напоминает эксперт. Однако отчасти снижение площадей нишевых масличных компенсировалось увеличением сева подсолнечника и сои: сельхозпроизводители, попробовав экзотику, возвращаются к традиционным агрокультурам.



На общий урожай масличных в этом году будет оказывать влияние и фактор погоды. Дождливая весна привела к задержке сева, что повлечет за собой и поздний старт сбора. В меньшей степени задержка уборочной кампании будет заметна на юге — от семи до 10 дней, считает Даниил Хотько. В центральных регионах страны сбор могут начать позже на две-три недели.

