По данным учета фитосанитарных сертификатов, выданных Россельхознадзором, экспорт из России семян подсолнечника с июля 2016 года по июнь 2017-го вырос в четыре раза до 418 тыс. т со 115 тыс. т, вывезенных годом ранее. Об этом сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна. В сезоне-2014/15 отгрузки находились на уровне 82 тыс. т.



По данным ведомства, за последний год список импортеров расширился на девять стран, в частности 20 тыс. т было поставлено во Францию, 11 тыс. т — в Румынию, по 4 тыс. т — в Испанию и Италию. Первое место по объему закупок сохранила за собой Турция, увеличившая ввоз в семь раз до 233 тыс. т. Только на эту страну пришлось 56% всех вывезенных из России маслосемян. На втором месте — Белоруссия с 52 тыс. т, что вдвое больше, чем в 2015/16 сельхозгоду, на третьем — Казахстан, также удвоивший поставки до 25 тыс. т. В три раза вырос экспорт в Иран (24 тыс. т), в 26 раз — в Польшу (23 тыс. т).



Если оценивать экспорт подсолнечника с начала масличного сезона, то с 1 сентября 2016-го по 25 июня 2017-го он показал рост в 5,1 раза до 307,7 тыс. т без учета торговли со странами-членами ЕАЭС, следует из оперативных данных «Спеццентручета в АПК». К 26 июня цена сельхозпроизводителей на подсолнечник равнялась 18,3 тыс. руб./т, что на 1,7% меньше, чем месяцем ранее (по состоянию на 29 мая — 18,6 тыс. руб./т) В том числе в Южном федеральном округе к концу июня маслосемена продавались по 18,8 тыс. руб./т, в Центральном федеральном округе — по 18,2 тыс. руб./т, в Приволжском федеральном округе — по 17,5 тыс. руб./т.



В 2016 году в России был собран рекордный валовой сбор подсолнечника — согласно данным Росстата, он составил 11,01 млн т, что на 19% выше показателя 2015-го. Однако кратный рост внешних продаж эксперты в первую очередь связывают с заключительным этапом понижения экспортных пошлин на подсолнечник с 1 сентября 2016 года до 6,5% от таможенной стоимости товара, но не менее €9,75 за тонну. В результате продать подсолнечник на экспорт в настоящее время на 12% выгоднее, чем продукты его переработки, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. В конце июня союз обратился в Минэкономразвития с просьбой об экстренном повышении экспортной пошлины на 10%, что позволит убрать этот диспаритет. Реакции со стороны профильных ведомств, по словам Мальцева, пока не последовало. «Введение пошлины — ключевой вопрос жизнеспособности мелких и средних российских маслодобывающих компаний. Из 17,07 млн т общих мощностей по переработке подсолнечника около 4 млн т приходится на мелкие и средние маслодобывающие предприятия», — констатировал он.



Кроме того, на рост вывоза повлияло временное введение Турцией пошлин на российское подсолнечное масло. С марта по май в среднем она составляла до 36% при минимальной таможенной стоимости в размере $1,5 тыс./т. С учетом того, что Турция является основным покупателем подсолнечного масла из России, поставщики были вынуждены временно переключиться на подсолнечник. В настоящее время поставки постепенно восстанавливаются, несмотря на то, что российские экспортеры заявляют о все еще сохраняющихся проблемах с согласованием лицензий, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Наложенные в марте ограничения сказались на поставках в апреле и мае, с учетом того что продажи ведутся на месяц-два вперед. В апреле Россия отправила в Турцию 33 тыс. т масла, в мае — 13 тыс. т, хотя в марте было отгружено 74 тыс. т. В июне мы уже увидели постепенное восстановление до 44 тыс. т», — пояснил Хотько «Агроинвестору».



Однако сейчас экспорт маслосемян подсолнечника практически приостановлен, отмечает он. «Турция закупала подсолнечник на волне действия ограничений, к тому же тогда он был дешевым в России. Однако в июле экспорт уже минимальный, всего несколько сотен тонн: внутренняя цена на подсолнечник сейчас выше, плюс запасы на Юге России остались совсем небольшими», — добавил Хотько.



По данным «Спеццентручет в АПК», производство масла всех видов в России за сентябрь-май 2016/17 составило 4,49 млн т (за аналогичный период прошлого сезона — 4 млн т), в том числе нерафинированного подсолнечного масла — 3,65 млн т (3,1 млн т). Экспорт последнего с сентября 2016-го по 25 июня 2017-го составил 1,38 млн т, что на 42% выше, чем годом ранее.

