По итогам сезона-2016/17 Турция может закупить рекордный объем подсолнечника в России — до 220−240 тыс. т, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Увеличение поставок произошло под влиянием нескольких факторов — снижения российских экспортных пошлин на агрокультуру, рекордного урожая, а также исключения России почти на два месяца из списка стран, которым разрешен беспошлинный ввоз агропродукции на территорию Турции для целей переработки или экспорта. В результате вводимых ограничений, по итогам сельхозгода экспорт подсолнечного масла в страну немного снизится, а ввоз сырья — возрастет, комментирует ведущий эксперт компании Даниил Хотько.







По данным ИКАР, за сентябрь-май Турция закупила около 450 тыс. т российского подсолнечного масла. За оставшиеся месяцы сезона будет вывезено еще 20−25 тыс. т, считает Хотько. Однако с учетом объемов закупленного подсолнечника в переводе на масло это еще около 90−100 тыс. т, что будет близко к среднегодовым значениям: в последние годы страна импортировала не менее 500−550 тыс. т масла. По итогам прошлого календарного года Турция закупила российского подсолнечного масла более чем на $431 млн и еще на $28 млн — самого подсолнечника.



Гораздо больше вводимые Турцией пошлины повлияли на ценовую ситуацию. В частности, значительно увеличился дисконт российского масла к украинскому. «Если раньше разница в цене составляла стандартно не более $5−15/т, то теперь наша продукция дешевле украинской на $20−30/т», — отмечает Хотько. Кроме того, некоторые заводы (прежде всего расположенные на юге страны и ориентированные именно на экспорт в Турцию через порты Азовского моря) вынуждены были снизить мощности переработки, так как стало понятно, что, потеряв основного покупателя, быстро перенаправить экспортные отгрузки не получится.



По словам эксперта, сейчас турецкий рынок де-факто недоступен для российских экспортеров подсолнечного масла в прежнем объеме, отмечаются проблемы с получением новых лицензий. Те объемы масла, которые уходили в Турцию в мае, были совсем не велики и осуществлялись по лицензиям, выданным ранее.



Хотя Турция и была одним из ключевых покупателей продукции российского масличного рынка, после введенных в марте ограничений поставки удалось более-менее переориентировать, отмечает Хотько. Появились как принципиально новые рынки, в том числе — Индия, Ирак, Сирия. Так и стали расти объемы вывоза по другим непрофильным ранее направлениям, в частности в Иран (по итогам сезона может даже войти в топ-3 импортеров), а также Ливан, Судан, Алжир, Тунис и другие.



Пошлина на российское подсолнечное масло действовала с середины марта в качестве ответной меры на частично сохраняющееся эмбарго на поставки турецкой сельхозпродукции. В среднем она составляла 36%, при этом применялся минимальный порог таможенной стоимости в размере $1,5 тыс./т. В марте на встрече президентов России и Турция была достигнута договоренность об обоюдном снятии всех ограничений. Официально они были отменены в мае, однако фактически торговый оборот до сих пор не восстановился.

