Правительство России сняло ограничения на ввоз из Турции всех запрещенных ранее продуктов, за исключением томатов. Постановление подписано 2 июня. В соответствии с ним из перечня сельхозпродукции, сырья и продовольствия, находящихся под действием эмбарго, исключены свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника, клубника, а также замороженные части тушек и субпродукты домашних кур и индеек. Одновременно отменен запрет на выполнение турецкими организациями определенных видов работ и услуг, в том числе в сфере строительства и туризма.



Эмбарго на импорт сельхозпродукции из Турции было введено с 1 января 2016 года после того, как турецкие военные сбили российский Су-24. Под санкции попали продукты, составляющие более 60% турецкого экспорта в Россию, в результате на фоне обоюдного сокращения торговых операций Турция за 2016 год потеряла $1,7 млрд относительно 2014-го. После того, как президент Турции принес извинения за инцидент с российским самолетом, в начале октября 2016-го правительство России разрешило импорт апельсинов и мандаринов, свежих абрикосов, персиков и нектаринов. Весной 2017-го эмбарго также было снято в отношении цветной капусты, брокколи и репчатого лука, однако на остальную сельхозпродукцию запрет продолжал действовать до настоящего времени. В качестве ответной меры на частично сохраняющееся эмбарго Турция с середины марта отменила беспошлинный режим ввоза для российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла. 3 марта на встрече президентов России и Турции была достигнута договоренность об обоюдном снятии ограничений.



Томаты

Что касается турецких томатов, то консультации по ним будут вестись до конца лета, рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума вице-премьер России Аркадий Дворкович. Он не исключил, что в результате может быть разрешен импорт для переработки. «Мы видим, что в отдельные периоды в течение года, в отдельные сезоны для наших перерабатывающих предприятий, которые используют томаты для производства отдельных видов продукции — соусов, соков — важно наличие более дешевой продукции. Смотрим, как это можно сделать без ущерба для российских производителей», — сказал Дворкович (цитата по «Прайм»).



Накануне глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил РИА «Новости», что эмбарго на томаты должно сохраниться еще не менее трех лет. «Три года будут решающими, надо будет серьезно прирасти, мы уже в два раза снизили импорт томатов и производим у себя в стране 800 тыс. т Нам нужно еще примерно полмиллиона тонн», — сказал Ткачев.



До введения эмбарго 43% всех импортных томатов являлись турецкими, говорится в апрельском обзоре экономической ситуации, подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли. В 2014 и 2015 годах на томаты приходилось 18% всего турецкого импорта продовольствия в Россию, в денежном выражении в 2015 году Турция ввезла в нашу страну томатов на $330 тыс., в 2014-м — на $436 тыс.



Перец и баклажаны

Кроме томатов на сегодняшний день продолжают действовать ограничения в отношении ряда турецких овощей, введенные Россельхознадзором. С 17 марта 2016-го ведомство ввело запрет на импорт гранатов и перца из-за случаев заражения карантинными объектами, с 25 апреля — баклажанов, с 16 мая — салатов латук и айсберг, с 19 мая — кабачков и тыкв.



Когда данные ограничения будут сняты, надзорное ведомство пока не уточняет. «Были проведены две инспекции, они к настоящему времени завершены. На следующей неделе будем рассматривать их результаты и смотреть, что можно открывать. Сроков мы пока назвать не можем — как только будет принято решение, оно будет опубликовано», — сказала «Агроинвестору» представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

