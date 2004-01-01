Россия в ближайшее время не отменит ограничения на ввоз турецких томатов, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, эмбарго продлится еще как минимум три года. «Три года [для развития внутренней отрасли производства томатов] будут решающими, надо будет серьезно прирасти, мы уже в два раза снизили импорт томатов и производим у себя в стране 800 тыс. т <…> Нам нужно еще примерно полмиллиона тонн — это, как я говорил, три-пять лет, в зависимости от конъюнктуры рынка, внутреннего спроса», — сказал РИА «Новости» Ткачев.



По истечении этого срока российские производители смогут не только обеспечить своей плодоовощной продукцией внутренний рынок, но и вывозить ее на экспорт, рассказал Ткачев на сессии ПМЭФ «Инновации в сельском хозяйстве». «Ни много ни мало, нам нужно процентов 40−50 продукции вывозить на экспорт. Сегодня это свинина, птица, зерно, растительное масло, сахар, а завтра это уже будет говядина, молочные продукты, это будут овощи и фрукты, которыми мы насытим свой рынок в течение трех-пяти лет и дальше пойдем уже форсировать [внешние рынки] и зарабатывать на этом», — объявил министр.



Госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает введение в действие 1,23 тыс. га построенных и модернизированных теплиц к 2020 году. В 2016 году, по данным Минсельхоза, было отобрано и профинансировано 24 инвестпроекта по строительству и модернизации тепличных комплексов общей площадью 171,4 га. «Программа на сегодняшний день рассчитана до 2020 года включительно, то есть сейчас мы даже еще не на половине пути», — ранее говорила «Агроинвестору» гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова. Поэтому отменять эмбарго пока еще рано, согласна она. «Инвесторы активно продолжают возведение предприятий, и без поддержки государства проекты будет крайне сложно осуществить. К 2020 году мы по крайней мере сможем построить тепличные комплексы и начать возвращать кредиты. К тому же мы надеемся, что и к этому времени рынок не будет полностью открыт», — отмечала Рогова. По ее оценке, к концу 2020 года российские производители должны будут полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в огурцах и на 70−80% — в томатах.



Россия 1 января 2016 года ввела эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов питания, позднее эти ограничения были частично сняты, однако в отношении томатов, огурцов, яблок, груш, клубники и винограда запрет продолжает действовать. 3 мая президент России Владимир Путин после переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о «комплексном решении о снятии ограничительных мер во взаимной торговле», за исключением турецких томатов. В то же время, объявил Путин, турецкие экспортеры смогут поставлять томаты «в определенное время года», когда российские производители не могут обеспечить потребности внутреннего рынка собственной продукцией.



Число работников АПК сократилось на 1 млн

В целом выступление Ткачева на ПМЭФ в четверг было посвящено появлению инновационных технологий в АПК. Часть из них, по словам министра, отрасль уже активно использует. «В России за последние 10 лет урожайность зерновых выросла почти на 40% — с 19 ц/га в 2006 году до 26 ц/га в текущем. Конверсия кормов в свиноводстве сократилась в 1,5 раза за 10 лет, в птицеводстве конверсия снизилась на 17%", — привел доказательства Ткачев.



По его словам, с 2000 года производство сельхозпродукции в стране выросло на 60%, а внедрение высоких технологий позволит увеличить сельхозпроизводство к 2025 году еще на 25%. «Но есть и обратная сторона роста производительности — высвобождение рабочей силы <…> С 2005 года число занятых в АПК снизилось более чем на 1 млн человек. Этот процесс будет продолжаться в дальнейшем, хоть и не на столь, может быть, высоком уровне, как это было в других странах», — сказал Ткачев, приведя в пример Китай, где за этот же период в сельском хозяйстве высвободилось 140 млн человек.



По данным Росстата, число занятых рабочих мест в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в 2016 году составило 34 млн человек, из них 1,02 млн человек работали в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве. В сравнении с уровнем 2015 года их численность сократилась на 0,7%. Средняя фактическая продолжительность рабочего времени представителей отрасли составила 7,46 часов. Как говорится в подготовленном Минсельхозом Нацдокладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в 2016 году, производительность труда по сравнению с 2015-м выросла на 4,3%. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, охоты и лесной отрасли в прошлом году составила 21,45 тыс. руб, что составляет 58% от среднего общероссийского показателя (36,75 тыс. руб.). По сравнению с 2015 годом заработок аграриев хоть и увеличился почти на 2 тыс. руб., но сохранил за собой последнее место среди отраслей российской экономики.

