По оперативным данным Минсельхоза, к 6 июня подсолнечник в стране посеян на 7,18 млн га, что на 0,1% выше плана. По сравнению с аналогичной датой прошлого года площадь под масличной агрокультурой на текущий момент больше на 505 тыс. га. По итогам посевной кампании общая площадь по подсолнечником, согласно прогнозу Минсельхоза, в этом году должна была составить 7,17 млн га, уменьшившись по сравнению с 2016-м на 327 тыс. га (в 2016-м — 7,49 млн га).



Однако темпы сева демонстрируют, что предполагаемого уменьшения площадей может и не произойти. Так, на Северном Кавказе подсолнечником заняли 342 тыс. га, что на 4,3% выше прогноза. На 9% больше плана засеяно и в центральной части России — к 6 июня подсолнечник здесь занимал 1,36 млн га вместо прогнозируемых 1,12 млн га, а также в Сибири, где засеяно 644 тыс. га вместо прогнозируемых 605 тыс. га. Уже на 2% превышен прогнозный показатель в Поволжье, где самые большие площади подсолнечника: вместо 3,14 млн га на текущий момент сев проведен на площади свыше 3,2 млн га. В частности, более чем вдвое превзошли прогнозные показатели Нижегородская область и Чечня, в 1,5 раза — Крым, Красноярский край, Ингушетия, Мордовия, Брянская и Орловская области.



При этом в Саратовской, Оренбургской, Волгоградской и Ростовской областях сев еще продолжается, уточнил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Мы ожидаем посевные площади в этом году на уровне прошлого — около 7,5 млн га», — сказал он. Несмотря на то, что в нынешнем сельхозгоду прибыль на масличных несколько снизилась, подсолнечник по-прежнему остается одной из самых рентабельных агрокультур, поясняет эксперт. По подсчетам ИКАР, в уходящем сезоне в южных регионах России аграрии могли зарабатывать на подсолнечнике в среднем около 30−32 тыс. руб./га (40−42 тыс. руб./га в 2015/16-м), в центре страны — 32−34 тыс. руб. (41−43 тыс. руб./га годом ранее). Кроме того, мощности переработчиков в стране по-прежнему больше, чем реальный урожай, добавляет Хотько. В 2016 году валовой сбор подсолнечника, по данным Росстата, составил 11,01 млн т, что на 19% выше показателя 2015 года. В 2017 году, согласно прогнозу ИКАР, урожай составит 10,4 млн т.



Заметного превышения прогнозов Минсельхоза по севу подсолнечника ожидает и аналитический центр «СовЭкон». По его данным, площади в этом году даже вырастут до рекордных 7,6−7,7 млн га. Основные факторы, работающие на высокие посевные площади — хорошая рентабельность и соотношение цен на подсолнечник и альтернативные ему зерновые, говорится в сообщении «СовЭкона». Как и ИКАР, эксперты «СовЭкона» ожидают, что урожай в этом году также превысит отметку в 10 млн т.



Информационно-аналитическое агентство «АПК-Информ» оценивает посевные площади в 7,5 млн га. «Повышение первоначального прогноза в 7,2 млн га обусловлено текущими темпами сева», — пояснила «Агроинвестору» аналитик рынка масличных «АПК-Информ» Елена Карасик. Рекордов по подсолнечнику «АПК-Информ» не ожидает, однако в структуре посевных площадей основных масличных эта агрокультура может занять порядка 70%. «При этом урожай подсолнечника мы ожидаем на уровне 10,3 млн т, что на 6,5% ниже уровня текущего сезона», — добавила Карасик.



С 1 января по 30 апреля 2017 года, по данным Росстата, объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 1,95 млн т (+12% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе объем производства подсолнечного масла — 1,63 млн т (+22%). По итогам текущего сезона производство подсолнечного масла может достичь рекордных 4,4 млн т (3,89 млн т в 2015/16-м), ранее прогнозировала аналитическая компания «ПроЗерно». Экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2016 года по 28 мая 2017 года, по данным ФТС, вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона до 1,2 млн т, а экспорт маслосемян подсолнечника — в 5,4 раза до 273 тыс. т.



По информации «Спеццентручета в АПК», на 29 мая средняя цена сельхозпроизводителей на подсолнечник в России составила 18,6 тыс. руб./т, с начала мая снизившись на 5,7%, в том числе на юге России — 20,3 тыс. руб./т (-4,6%), на Северном Кавказе — 17,5 тыс. руб./т (-5,4%), в центре страны — 17,1 тыс. руб./т (-14,9%), в Поволжье — 17 тыс. руб./т (+3%). Среднероссийская отпускная цена производителей на фасованное подсолнечное масло в течение мая практически не изменилась и была на уровне 61,6 тыс. руб./т. Потребительская цена на подсолнечное масло к 29 мая в среднем по стране равнялась 102,59 руб./кг, снизившись в течение мая на 1,2%, сообщает Росстат.

