По данным немецкого аналитического агентства Oil World, в октябре-мае сезона-2016/17 объем экспорта подсолнечного масла из трех основных стран-экспортеров — России, Украины и Аргентины — достиг 6,17 млн т, что на 1,3 млн т выше результата аналогичного периода прошлого маркетингового года и является максимальным показателем за всю историю наблюдений. При этом доля подсолнечного масла в общем объеме мирового вывоза четырех ключевых растительных масел (соевое, рапсовое, подсолнечное, пальмовое) за год увеличилась на 2% до 15%.



В частности, рекордный урожай подсолнечника в странах СНГ привел к росту отгрузок продукции переработки агрокультуры из Украины — до 4,17 млн т (3,26 млн т годом ранее) и России — до 1,59 млн т (1,23 млн т). В то же время, поставки масла из Аргентины за первые восемь месяцев текущего сельхозгода сократились до 415 тыс. т (473 тыс. т).



Что касается спроса на подсолнечное масло, то, по оценке Oil World, наибольшие объемы продукции за указанный период были закуплены странами ЕС — 1,12 млн т (1,06 млн т годом ранее), а также Индией, которая нарастила импорт до 1,57 млн т (1,07 млн т). Также существенно возросли поставки в Иран — до 416 тыс. т (168 тыс. т) и Египет — до 507 тыс. т (277 тыс. т). Вместе с тем, экспорт в направлении других ключевых импортеров подсолнечного масла — Китая и Турции — уменьшился до 537 тыс. т (644 тыс. т) и 558 тыс. т (582 тыс. т).



По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», по итогам сезона-2016/17 экспорт подсолнечного масла из России составит около 1,75 млн т, что станет рекордным показателем. До этого наибольшие объемы страна вывозила в 2013/14 сельхозгоду — 1,66 млн т. «Отгрузка за рубеж соевого масла тоже идет рекордными темпами, — акцентирует гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Преимущественно это поставки компании «Содружество». Скорее всего, за сентябрь-август общие объемы экспорта этого вида масла достигнут 500 тыс. т». А вот экспорт рапсового масла по итогам сезона не превысит последний рекордный показатель (в 2014/15-м — 325 тыс. т) и составит примерно 225 тыс. т, прогнозирует эксперт.



По данным «Спеццентручет в АПК», производство масла всех видов в России за сентябрь-май 2016/17 составило почти 4,5 млн т (за аналогичный период прошлого сезона — 3,9 млн т), в том числе подсолнечного масла — 3,65 млн т (3,1 млн т). Экспорт последнего с начала сельхозгода и по состоянию на 18 июня уже превысил 1,3 млн т (963 тыс. т годом ранее). А вывоз подсолнечника, рапса и соевых бобов с 1 сентября 2016-го по 18 июня 2017-го составил 663 тыс. т. В частности, сои за рубеж было поставлено 310,5 тыс. т, подсолнечника — более 299 тыс. т, рапса — свыше 57 тыс. т.



Что касается ценовой ситуации, то, по оценке «ПроЗерно», средняя цена подсолнечник, а на конец прошлой недели находилась на уровне 19,6 тыс. руб./т EXW (годом ранее — 25,2 тыс. руб./т). Стоимость фасованного подсолнечного масла составляла около 62,2 тыс. руб./т, оценивает «Спеццентручет в АПК». При этом потребительская цена на продукт, по данным Росстата, на середину июня в среднем по стране была около 101,7 руб./кг.

