По прогнозу Oil World, объем мирового экспорта пальмового масла в январе-сентябре 2017 года увеличится на 10% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее и достигнет 34,8 млн т. Ожидаемый рост обусловлен восстановлением объемов выпуска пальмового масла в ключевых странах-производителях — Индонезии и Малайзии. Так, первая, по расчетам специалистов аналитического агентства, за первые девять месяцев текущего года сможет нарастить объемы отгруженной продукции с 16,3 млн т до 18,8 млн т, вторая — с 12 млн т до 12,6 млн т. Остальные, менее значимые поставщики в совокупности покажут прибавку в 200 тыс. т — с 3,3 млн т до 3,5 млн т.



Ключевыми странами-импортерами пальмового масла являются Индия, Евросоюз, Китай, Пакистан, Египет, Бангладеш, США, Мьянма и Россия. Увеличение объемов его производства и экспорта стимулируются, прежде всего, спросом на этот продукт со стороны самых густонаселенных государств мира — Индии и Китая. К началу года там, также как и в ряде других стран, оставались низкие запасы пальмового масла, которое активно используется в пищевой индустрии в качестве заменителя молочного жира.



Между тем, Россия пока ввозит его в меньших объемах по сравнению с прошлым годом. Впервые с 2014-го импорт демонстрирует отрицательную динамику. По данным ФТС, совокупный ввоз пальмового масла за первые пять месяцев 2017 года составил около 323 тыс. т, что на 7,3% ниже показателя аналогичного периода 2016-го. Хотя в стоимостном выражении импорт вырос на 12,6% до $266,7 млн.



Уменьшение ввоза можно объяснить нескольким причинами, считает, председатель правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко. Во-первых, общим падением платежеспособного спроса на молочную продукцию со стороны населения: она дорожает быстрее, чем увеличиваются доходы россиян. Во-вторых, по сравнению с прошлым годом значительно сократился объем фальсифицированной молочной продукции, для изготовления которой и используется пальмовое масло. В-третьих, снизились цены на отечественное подсолнечное масло, которое в ряде случаев может успешно конкурировать с пальмовым как заменитель молочного жира.



Основная причина сокращения поставок пальмового масла — уменьшение его производства в мире в период с августа 2016-го по март 2017 года, считает старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Вадим Семикин. «А так как производство в Азии сегодня восстанавливается, то и ввоз должен активизироваться», — полагает он. По мнению эксперта, спрос на пальмовое масло в России не снизился. Косвенным подтверждением этого является положительная динамика в отрасли сыроварения, где пальмовое масло весьма распространенная составляющая в продукции нижнего и среднего ценового сегментов. По оценке ИКАР, по итогам января-мая производство сырных продуктов в стране увеличилось на 10% по сравнению с таким же периодом в 2016-м.



По данным USDA, доля России в мировом объеме импорта пальмового масла в сезоне-2015/16 составила 2,15% (всего было ввезено 933 тыс. т, что на 9,25% больше, чем в 2014/15-м). В текущем сельхозгоду объем ввоза, по оценке американского агроведомства, может составить 800 тыс. т. Основными поставщиками пальмового масла в Россию являются Индонезия (с долей 85% от общего импорта), Нидерланды (9%) и Малайзия (6%).

