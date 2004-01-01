В январе российские предприятия произвели 32,6 тыс. т сыров — на 3,9% больше, чем годом ранее, однако это на 8,4% меньше, чем в декабре 2016-го, следует из данных Росстата. Всего за прошлый год в стране выпустили около 600 тыс. т сыров и сырных продуктов — на 2,5% выше показателя 2015-го.



Производство сыров пока еще увеличивается на фоне политики импортозамещения: до введения продовольственного эмбарго их рынок в России почти на 50% был представлен импортной продукцией. Затем началось активное замещение освободившейся ниши, в 2015 году сектор прибавил 18% к уровню 2014-го. «Сейчас рост еще сохраняется, но динамика существенно замедлилась, — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. — Если в 2017 году не начнет повышаться платежеспособный спрос населения, то темп остановится на 1−2%". С таким прогнозом согласен аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР Вадим Семикин. «Сейчас производство отечественного сыра почти достигло максимума, обусловленного емкостью рынка. В 2017 году прирост составит 1,5−2%", — полагает эксперт.



В основном выпуск российских сыров увеличивается за счет традиционных российских сортов — «Пошехонский», «Российский», «Костромской», а также различного рода сырных продуктов. Стремясь поддержать спрос населения за счет предложения более дешевой продукции, производители уменьшают содержание молока и восполняют его пальмовым маслом, немолочными белками и другими ингредиентами. По итогам 2016 года доля сырных продуктов в общем объеме производства составила 22,7%, приводит данные Семикин. В 2015 году их доля была примерно такой же — 23%.



В ситуации сокращения реально располагаемых доходов населения спрос на молокоемкие молочные продукты — в частности, сыр — падает, что ограничивает возможности для роста отрасли. В 2016 году реальные доходы населения снизились на 5,9%. При этом за последние пять-шесть лет рост цен на сыр превышал инфляцию: в этот период средняя цена увеличилась примерно на 60%, достигнув в среднем 428,8 руб./кг в 2016-м, рассказывала ранее «Агроинвестору» руководитель исследовательской компании «Текарт» Евгения Пармухина. Общая инфляция в России в 2015 году составила около 13%, а сыр подорожал на 18%. В ушедшем году, согласно Росстату, инфляция снизилась до 5,4%, продовольствие подорожало в среднем на 4,6%, при этом молоко и молочная продукция выросли в цене на 9,5%. По данным Спеццентра учета в АПК, на прошлой неделе средняя цена производителей на твердые сычужные сыры в целом по России составила 344,9 руб./кг — на 10,6% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Дороже всего — 500 руб./кг он стоит в республике Саха (Якутия), дешевле всего — 254 руб./кг — в Северной Осетии-Алании.



Импорт сыров и творога за 11 месяцев прошлого года, по данным ФТС, составил 568,1 тыс. т, за весь 2015-й в страну ввезли 720,2 тыс. т продукции. Согласно Росстату, по итогам первого полугодия доля зарубежных сыров в товарных ресурсах составляла 24,2%. Доля российских сыров в магазинах в прошлом году достигла 75%, и есть перспективы ее роста до 90%, сказал ранее в ходе съезда производителей молока министр сельского хозяйства Александр Ткачев.



При сохранении стабильной экономической ситуации в стране российский рынок сыров продолжит расти, прогнозирует «Текарт». По предварительной оценке компании, в 2016 году рынок сыра прибавил около 6%. В последующие годы увеличение будет идти в пределах 5,5−7%. В этом случае уже в 2017-м рынок сыров может вернуться к досанкционным объемам потребления (свыше 850 тыс. т), а к 2020 году — превысит миллион тонн.

