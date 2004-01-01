В 2016 году покупательная способность населения по целому ряду основных продуктов питания упала к уровню 2015 года, свидетельствуют данные Росстата. Так, среднестатистический житель страны в прошлом году мог позволить себе приобрести на 11,7 кг меньше мороженой рыбы (кроме лососевых пород и рыбного филе), на 25,7 л — молока, на 58 штук — яиц или на 300 г — говядины в месяц. Исходя из своих доходов, россияне также могли купить почти на 40 кг меньше подсолнечного масла, на 35 кг — круп, на 17 кг — муки, на 24 кг — хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки, на 30 кг — вермишели, на 127 кг — пищевой поваренной соли и на 6 кг меньше яблок.



Одновременно доступнее стали свинина и куры. Если в 2015 году среднедушевой месячный доход позволял приобрести 110 кг свинины или 224 кг охлажденного и мороженого мяса птицы (кроме куриных окорочков), то в 2016 году эти цифры составили уже 118 кг и 232 кг. Таким образом, если исходить из потребления мяса в целом, то оно стало даже более посильным для среднего семейного бюджета, отмечает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Мясо птицы и свинина совокупно стали доступнее на 16 кг, а сокращение по говядине — 300 г. То есть средний житель может позволить себе существенно больше мяса, чем раньше», — сказала она «Агроинвестору».



Также почти на четверть за 2016 год выросла финансовая доступность продуктов «борщевого набора» — картофеля, свежей белокочанной капусты, моркови и репчатого лука. Кроме того, потребители могли позволить себе купить на 5 кг больше риса, а также сахара-песка. «На самом деле доступнее стали все продукты, цены на которые повышались медленнее роста номинальных доходов населения, либо вовсе падали», — уточняет Снитко.







Доступность влияет на спрос

По данным Росстата, цены на молоко и молочную продукцию в 2016 году выросли на 7,9%, на сливочное масло — на 9,5%. В результате, если в 2013 году среднемесячный доход среднего российского потребителя позволял купить 631 л молока, то в 2015-м — 565 л, а в 2016-м — лишь 539 л. Еще большее снижение доступности наблюдается и по сливочному маслу: в 2013-м — 94 кг, в 2015-м — 79 кг, в 2016-м — 73 кг. Это, в свою очередь, привело к тому, что сейчас 27% потребителей выбирают более дешевые марки молочной продукции, в том числе собственные торговые марки сетей, показало исследование Nielsen. «Наиболее популярной стратегией экономии является поиск магазинов с низкими ценами, специальных промопредложений, «красных ценников». Другой интересный тренд заключается в том, что на полке растет количество упаковок молока объемом более 1 литра», — говорила ранее руководитель направления по стратегическому партнерству Nielsen Россия Салтанат Нысанова.



Падение покупательной способности по отдельным категориям продуктов, в первую очередь дорогим, напрямую влияет на потребительские предпочтения, подтверждает гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина. Так, после того как реальные доходы населения стали сокращаться в 2014 году, жители страны начали покупать меньше говядины, колбасных изделий и сыра. «Спрос переключается на продукты питания более низкого ценового сегмента, причем население вполне отдает себе отчет, что более дешевые товары могут быть менее качественными, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Кроме того, изменяется и структура потребления в пользу продовольствия, цены на которое ниже. К таким можно отнести, например, крупы и макаронные изделия». В то же время спрос на «борщевой набор», даже несмотря на то, что он в 2016 году стал более доступным для россиян, в целом остается стабильным.

Изменение структуры потребления происходит по-разному в зависимости и от уровня доходов, добавляет Тюрина. «Те 10% жителей страны, которые имеют высокий уровень доходов, никак существенно не скорректировали свои потребительские предпочтения. И население с самым низким уровнем дохода тоже, я думаю, несильно изменили структуру своих покупок. Больше всего это сокращение коснулось населения со средним уровнем доходов», — сказала она.



Среднедушевой доход россиян, согласно официальной статистике, по итогам 2016 года составил 30,78 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 1% к уровню 2015 года. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в 2016 году снизились на 5,9% по сравнению с 2015-м, а в декабре 2016 года — на 6,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В 2015 году падение составило 3,2%, в 2014-м — 0,7%.







Продажи падают

Следствием сокращения реальных доходов стало уменьшение оборота розничной торговли, который в 2016 году потерял 5,2% к уровню 2015-го в сопоставимых ценах. В декабре снижение оборота составило 5,9% к аналогичному периоду предыдущего года — как показало исследование холдинга «Ромир», в конце 2016-го, в отличие от предыдущих лет, россияне отказались от предпраздничной закупки продуктов питания впрок. Доля продовольствия в общей корзине повседневных затрат в ноябре и декабре составила 51%, а в январе 2017-го она выросла до 53%. Возможно, виной тому стало подорожание продовольственных товаров в среднем на 0,9%, по данным Росстата, полагают социологи «Ромира».



«Когда спрос переключается на более дешевые продукты питания, то даже при увеличении их потребления совокупная стоимость проданных товаров будет снижаться, — поясняет Тюрина. — И я пока не вижу предпосылок для увеличения оборота розничной торговли». Правда, добавляет она, в этом году темпы падения, возможно, будут ниже — не 5,2%, а 2−3% исходя из того, что определенный стереотип потребления в нынешних условиях уже сложился.



По словам директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, если в 2017 году платежеспособный спрос населения останется на прежнем уровне, то тенденции по перераспределению объемов продаж между разными ценовыми сегментами и изменению стратегии покупок продуктов питания сохранятся. Исходя из этого, розничный товарооборот для продовольствия в денежном выражении покажет прирост в соответствии с продуктовой инфляцией, а в натуральном выражении — скорее всего не увеличится, сказал эксперт «Агроинвестору».

