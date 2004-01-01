По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2017 году производство сыра в России увеличится на 1,5−2%. Это немного меньше, чем по итогам 2016-го, когда объемы выросли на 2,4% до 595 тыс. т. По словам эксперта рынка молока и молочных продуктов ИКАР Вадима Семикина, в дальнейшем развитие рынка сыра будет зависеть от того, будет ли отменено продовольственное эмбарго. Ведь в случае открытия границ на рынок моментально вернется огромный объем продукции, которой российский потребитель с уверенностью отдаст предпочтение, считает он.



По данным ИКАР, в 2016 году физическая емкость сыра составила 790 тыс. т, что на 5% меньше, чем в 2013-м (840 тыс. т). «На основании этого можно сказать, что рынок восстановлен и насыщен, хотя он сильнее других пострадал от контр-санкций», — комментирует Семикин. До введения эмбарго доля импортных сыров в общем объеме рынка достигала 50%: так, например, в 2013 году в страну было завезено 412 тыс. т сыра. В 2015-м ввоз составил лишь 177 тыс. т. Данным обстоятельством воспользовались отечественные производители, обеспечив в тот же год 17%-ный прирост производства (581 тыс. т против 495 тыс. т в 2014-м).



В 2016 году объем зарубежных поставок сыра в страну увеличился на 10% (со 177 тыс. т до 195 тыс. т), причем импорт из стран не входящих в ЕАЭС сократились с 27 тыс. т до 22 тыс. т, тогда как страны таможенного союза (преимущественно Белоруссия и Казахстан) расширили свою долю до 90%. По мнению Семикина, драйверов для дальнейшего бурного роста рынка сыра на данный момент не наблюдается, так как все упирается в потребительский спрос, который за последние несколько лет сократился в силу падения доходов населения.

