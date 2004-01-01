Минэкономразвития не поддержало предложение Минсельхоза об указании на упаковке молочных продуктов информации о содержании заменителей молочного жира. В заключении, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, новые требования названы избыточными и «приводящими к возникновению необоснованных расходов» производителей и государства.



Ранее Минсельхоз направил в Евразийскую экономическую комиссию проект изменений в техрегламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», предложив ввести понятие «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» для товаров, в которых до половины молочного жира составляют его заменители. Соответствующая маркировка, согласно инициативе Минсельхоза, должна быть нанесена на упаковке шрифтом не менее 10 кеглей, а на лицевой стороне упаковки должна быть указана фраза «содержит растительные масла» шрифтом не менее 13 кеглей и контрастным цветом. Кроме того, по мнению Минсельхоза, при маркировке необходимо указывать долю немолочного жира, а также расшифровку ингредиентов и заменителей молочного жира. Как заявлял RNS в январе 2017 года замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, разработанный Минсельхозом вариант маркировки «устраивает всех участников нашего экономического союза». «Сейчас идет активно стадия согласования. Думаю, не так долго осталось», — говорил Хатуов.



Однако чиновники Минэкономразвития сочли, что новая маркировка не решит проблему фальсификации молочной продукции, а лишь создаст новые риски для производителей. «Полагаем, что предлагаемая маркировка «молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира» будет негативно восприниматься потребителем, что приведет к снижению спроса на указанную продукцию, а отдельные категории производителей будут продолжать скрывать информацию о фактическом составе продукта, что осложнит борьбу с производством и реализацией фальсифицированной продукции», — говорится в заключении МЭР. Избыточным требованием министерство сочло и отдельную надпись «содержит растительные масла», которая может ввести покупателя в заблуждение относительно свойств продукта, не являющегося опасным для здоровья.



Кроме того, маркировка потребует дополнительных затрат не только производителей, но и госбюджета, в частности, на проверки размеров шрифта и разработку межгосударственного стандарта на метод измерения шрифтов, указано в отзыве МЭР. Наконец, предложенный Минсельхозом срок вступления новых требований в силу в 180 дней министерство назвало недостаточным. «Введение проектируемых требований потребует смены упаковки большинства видов продовольственных товаров и увеличения количества видов упаковки, предназначенных для реализации на рынках [Таможенного] союза <…> По экспертным оценкам, минимальный срок, необходимый для адаптации к изменениям и разработки необходимых нормативных документов, составляет не менее трех лет», — говорится в заключении МЭР.



Ранее свои отзывы на изменения в техрегламент представили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Опора России», «Деловая Россия» и ряд участников рынка. РСПП, в частности, отметил, что состав продукта, в том числе информация о содержании заменителей молочного жира, и сейчас указывается на упаковке. Компания Nestle констатировала, что новая маркировка приведет к падению продаж. Против выступила и Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции, заявив, что применение растительных жиров в молочной продукции «отвечает концепции здорового питания и позволяет наполнить рынок качественными продуктами по доступным ценам».



«Союзмолоко» также считает, что изменением маркировки проблему фальсификата не решить. «Недобросовестные производители как продавали под видом сыра сырный продукт или спред под видом сливочного масла, так и будут это делать, — сказал «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. — Добросовестные же производители и при старой системе маркировки должны наносить на лицевую сторону упаковки сведения о том, что продукт содержит заменители молочных жиров. С фальсификацией можно бороться только значительным увеличением штрафов — в разы».



По данным «Союзмолоко», доля фальсификата среди молочной продукции в настоящее время составляет 6−7%. «Причем динамика позитивная: по итогам 2015 года мы оценивали долю фальсификата примерно в 9%", — сравнил Белов. По итогам первого квартала 2017 года Роспотребнадзор выявил 7 т фальсифицированной молочной продукции, общая сумма штрафов за этот вид нарушения составила 6 млн руб. В результате проверок в правоохранительные органы направлено восемь дел, деятельность одного предприятия приостановлена судом.

