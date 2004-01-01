Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) зарегистрировало методику, используемую Россельхознадзором для выявления сухого молока в продуктах питания. Как говорится в сообщении ведомства, тест, который применялся в том числе для выявления некачественного белорусского молока, внесен в федеральный фонд измерений.



Методика предполагает использование иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «сухое молоко-ИФА». «Методика была разработана ООО «Хема» и в настоящий момент используется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) при исследовании образцов продуктов питания и в целях выявления сухого молока в пробах молочных продуктов. Цель испытаний — определение массовой концентрации сухого молока при установлении соответствия показателей качества выпускаемой продукции», — говорится в сообщении. По данным Росстандарта, тест работает на всех видах пищевого молока — коровьем, козьем и др.



В то же время, как сказала «Агроинвестору» представитель «Союзмолоко» Мария Жебит, методика пока не входит в перечень стандартов Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции. Кроме того, согласно протоколу Евразийской экономической комиссии метод должен пройти экспертизу, которая в настоящий момент только началась. По информации Росстандарта, к 15 февраля готовность к участию в межлабораторных сличительных испытаний выразили 10 российских лабораторий, от других стран-участниц ЕврАзЭС заявок не поступило. Таким образом, заключает Жебит, «регистрация Росстандарта — важная процедура для данного метода, но необходимость во включении в перечень стандартов для ее широкого применения на государственном уровне по-прежнему сохраняется».



О том, что Россельхознадзор начал проверять молочную продукцию российских производителей и информировать заводы о якобы наличии в питьевом молоке сухого, отраслевой союз сообщал еще в ноябре прошлого года. Как говорилось в письме «Союзмолоко» вице-премьеру Аркадию Дворковичу, метод не прошел научно-техническую экспертизу, поэтому «не может являться легитимным». По данным РБК, письма от Россельхознадзора получили ряд переработчиков, в том числе компания PepsiCo, которую уведомили об обнаружении сухого молока в питьевом стерилизованном молоке жирностью 3,2%, произведенном на Лианозовском молочном комбинате. При этом PepsiCo с претензиями надзорных органов не согласилась — по словам представителя компании, ее предприятия «строго соблюдают действующее российское законодательство и Таможенного союза и не используют сухое молоко при производстве питьевого молока».



По данным «Союзмолоко», в 2016 году доля фальсифицированной молочной продукции снизилась до 7−8% против 10% в 2015 году. Так, в январе-октябре было произведено около 738 тыс. т молочной продукции в пересчете на молочные жиры, при этом на переработку поступило 638 тыс. т молочного жира в виде сырого молока российского производства, 48 тыс. т — за счет импорта, около 1 тыс. т — за счет использования запасов. Таким образом, дефицит молочных жиров для произведенной в 2016 году молочной продукции был на уровне 51 тыс. т или около 7%.



В 2016 году производство сырого молока в России составило 30,7 млн т, что на 0,2% меньше уровня 2015 года. При этом выпуск товарного молока за год немного вырос — до 20,3 млн т против 20,1 млн т в 2015 году, в сельхозорганизациях производство увеличилось на 2,2%, в хозяйствах населения — упало на 3,7%. По данным Росстата, в прошлом году выпущено 5,49 млн т жидкого обработанного молока. Согласно техрегламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» наличие сухого молока и воды в питьевом молоке не допускается.

