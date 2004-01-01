Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт назвал преувеличенными данные о том, что в России подделывается до четверти продовольствия. «Мой помощник погорячился, как любой человек, который хочет показать значимость своей организации, но на самом деле проблема есть», — приводит слова Данкверта «Интерфакс». По словам руководителя ведомства, основная причина появления подделок — не нехватка качественной продукции, а жадность производителей. «Они начинают фальсифицировать и подделывать продукцию для того, чтобы больше денег заработать», — отметил Данкверт.



О том, что в стране 25% продовольственных товаров являются сфальсифицированными, заявил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко 13 января на Гайдаровском форуме. «По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — сказал Алексеенко. В качестве примера он привел рыбу, которую «накачивают» полифосфатами, чтобы она удерживала больше воды. Некоторое время спустя данные Алексеенко опроверг Роспотребнадзор, заявив, что качество российских продуктов серьезных нареканий не вызывает. Представитель пресс-службы Роспотребнадзора отметил, что наибольший объем несоответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу по содержанию глазури.



«Если Россельхознадзор говорит о высокой доле некачественных продуктов, то он этот вопрос прежде всего адресует себе», — - сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов. По его словам, в основе проблемы, связанной с фальсификациями и несоответствием нормативам, лежит системный вопрос. «У нас, наверное, единственная страна, где за качество и безопасность продукции отвечают разные ведомства. Завышенное содержание глазури в рыбной продукции, может, и можно назвать фальсификатом, но отвечает за это Роспотребнадзор. Но у него нет полномочий на границе эту рыбу заворачивать. А специалисты Россельхознадзора пропускают эту продукцию, потому что она безопасная. Поэтому когда мы говорим о фальсификации, мы даже не знаем, к кому обратиться с этим вопросом», — добавил Аронов.



Согласно данным Росстата, объем несоответствующих требованиям продуктов питания за январь-ноябрь 2016 года составил среди мяса и птицы 6,6%, рыбы — 5,8%, кондитерских изделий — 3,7%. В молочной отрасли в 2015 году доля фальсифицированной молочной продукции в 2015 году составила 11%, сообщал ранее Данкверт. В «Союзмолоко» долю поддельной молочной продукции на рынке в 2015-м оценивали в 10%. По предварительным итогам 10 месяцев 2016-го, посчитал аналитический центр «Союзмолоко», фальсификат составил 7%. В январе-октябре было произведено около 738 тыс. т молочной продукции в пересчете на молочные жиры, при этом на переработку поступило 638 тыс. т молочного жира в виде сырого молока российского производства, 48 тыс. тонн — за счет импорта, около 1 тыс. т — за счет использования запасов. Таким образом, дефицит молочных жиров для произведенной в 2016 году молочной продукции составляет 51 тыс. т или около 7%.



Поэтому «Союзмолоко» категорически не согласен с заявлениями Россельхознадзора, что четверть продуктов являются фальсификатом. «Россельхознадзор не является органом, в компетенцию которого входит проверка качества готовой продукции, поэтому он не может обладать всей полнотой сведений и делать подобные заявления», — отметила «Агроинвестору» представитель «Союзмолоко» Мария Жебит.

