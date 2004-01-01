С 1 января 2017 года в России вступил в силу техрегламент, согласно которому производители обязаны маркировать продукты с пальмовым маслом. В соответствии с новыми требованиями, его наличие в продукции должно указываться крупными буквами на упаковке. Отсутствие соответствующей информации на этикетке будет грозить штрафом в размере до 1 млн руб.

Пальмовое масло используется в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, чтобы удешевить производство продуктов. Также пальмовое масло применяется как консервант. По данным ФТС России, с 1 января по 11 декабря 2016 года совокупный объем импорта пальмового масла в физическом объеме составил 835,4 тыс. т (-2,1% к 2015-му), в стоимостном выражении — $607,1 млн (-1,8% к 2015-му) без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. По итогам 2015 года импорт составил 882,7 тыс. т, превысив на 62% уровень 2014 года.

В январе-сентябре 2016-го импорт пальмового масла и его фракций продолжил расти, увеличившись на 7,2% по сравнению с аналогичным показателем 2015-го, до 658,2 тыс. т, свидетельствуют данные Росстата. Из этого объема 99%, или 652,2 тыс. т, отмечали ранее в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»), составило пальмовое масло, пригодное для производства пищевых продуктов, и лишь 1% (около 6 тыс. т) пришлось на продукцию, которая применяется в промышленности. В августе объемы импорта оказались близки к рекордным: за месяц было ввезено более 110 тыс. т. В сентябре импорт увеличился на 5,8% к соответствующему периоду предыдущего года, до 89,7 тыс. т. Однако начиная с октября импорт стал сокращаться: в этом месяце было ввезено 49,2 тыс. т против 86,9 тыс. т в октябре 2015-го, в ноябре — 62,1 тыс. т против 91,5 тыс. т в ноябре 2015-го.

Как ранее сообщал председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко, в молочной отрасли доля фальсификата, один из компонентов которого — пальмовое масло, в целом составляет примерно 10%. В сегменте питьевого молока его практически нет, однако в продуктах с высоким процентом содержания жира, в том числе сливочном масле или сыре, фальсификат может достигать 20%. В феврале 2016-го Россельхознадзор оценивал долю фальсифицированной (с использованием растительных жиров) молочной продукции в России в 2015-м в 11%.

В середине декабря 2016-го замруководителя ФАС Андрей Цыганов сообщил, что ведомство изучает проблему дискриминации российских производителей молока и молочной продукции изготовителями фальсификата. «Главная неправильность заключается в том, что некоторые участники рынка выдают продукты, которые не являются молоком, за молоко и молочные продукты, поэтому оказываются в неравных условиях конкуренции», — приводит RNS слова Цыганова. В течение 2016 года в правительстве обсуждали возможность введения акциза на импорт пальмового масла, однако в конце сентябре Минфин от этой идеи отказалось.