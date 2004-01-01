Роскачество опубликовало результаты исследования сгущенного молока с сахаром. Эксперты ведомства проверили по 92 параметрам качества и безопасности 27 наиболее популярных на российских прилавках торговых марок сгущенного молока — 23 образца российского производства и четыре белорусского. При этом Роскачество установило повышенный в сравнении с ГОСТом «проходной порог» для качественной сгущенки по жирнокислотному составу и кислотности продукта. Такой «фильтр» прошли только два образца под торговыми марками «Волоконовское» и «Коровка из Кореновки».



В целом все 27 проверенных марок соответствует техрегламенту «О безопасности молока и молочной продукции». Однако у многих все же есть отклонения от ГОСТа. Так, в 10 образцах оказались пониженными показатели общей доли белка (пищевая ценность), доли молочного белка (массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке) и массовой доли сухого молочного остатка. Это говорит о нарушениях в классической рецептуре продукции, ее возможном удешевлении за счет добавления побочных продуктов переработки молока. Такое же несоответствие было выявлено в еще одном образце («Густияр»), правда, его выпускают не по ГОСТу, а по ТУ.



В четырех образцах был обнаружен крахмал, который используется в качестве загустителя, что также не соответствует ГОСТу. Это сгущенка «Белгородские молочные продукты», «Карламанский продукт», «Любимая классика» и «Наша семья». В сгущенке «Белгородские молочные продукты», «Главпродукт», «Главпродукт Экстра», «Избенка», «Карламанский продукт», «Молочная страна «Халяль»», «Сладеж», «Смешная корова», Fine Life оказалось повышенным содержание лактозы.



Два образца («Молочная страна «Халяль»» и «Рогачевъ») были с повышенным уровнем вязкости. Уровень сахарозы превысил норму в продукции «Белгородские молочные продукты» и «Деревенские молочные продукты». Повышенная массовая доля влаги была выявлена у образцов торговых марок «Любимая классика», «Молочная страна «Халяль»», «Кореновский МКК», «Наша семья» и «Советское». Такие же отклонения от нормы ГОСТа содержались в сгущенке «Густияр», выпущенной по ТУ.



Вместе с тем, эксперты Роскачества не обнаружили ни в одном из представленных образцов следов растительных жиров — это главный показатель ненатуральности цельного сгущенного молока. Также они пришли к выводу, что все 27 банок сгущенки содержат только натуральный сахар. Подсластителей в виде аспартама, ацесульфама калия и сахарина в составе не было выявлено. Это значит, что произведенная сгущенка в процессе консервации не нуждалась в добавлении консервантов.



Исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов расценивает выводы Роскачества как «очень позитивные», поскольку ни в одном образце сгущенке не нашли растительных жиров, в чем чаще всего обвиняют производителей молочной продукции. Он обращает внимание на то, что ГОСТ — дело добровольное, в отличие от техрегламента. А требованиям этого документа соответствовали все проверенные образцы. «Да, есть нарушения ГОСТов. И с этим нужно жестко бороться — не может продукт, обозначенный как выпущенный по ГОСТу, ему не соответствовать. Но важно понимать, что это не фальсификация», — подчеркивает эксперт.



Независимый эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова, напротив, скептически относится к результатам исследования. «Молочные консервы наряду со сливочным маслом стали первыми молочными продуктами, которые производители стали массово подделывать в первой половине 1990-х годов, — говорит она. — С тех пор ситуация изменилась только в том плане, что часть продукции, которую производили с использованием тропических масел, перестали называть ГОСТовской, но удельный вес таких молочных консервов не стал меньше». Падение спроса на них за прошедшие годы во многом связано со снижением качества, прокомментировала она «Агроинвестору».



По словам гендиректора консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марины Петровой, производство сгущенного молока в России на протяжении последних нескольких лет сокращается. Если в 2013 году в России было выпущено 217,4 тыс. т, то в 2014-м объем выпуска сократился на 13% и достиг 189 тыс. т, в 2015-м производство сократилось еще на 2,6%, а в прошлом году был отмечен незначительный рост (0,2%). Таким образом, производство в последние два года остается на уровне 184 тыс. т. Импортные поставки сгущенного молока осуществляются преимущественно из Беларуси. С 2013 по 2015 год наблюдался незначительный рост ввоза — на 2,5% в 2014 году и на 1,9% в 2015-м. Однако если в 2014 году Беларусь экспортировала в Россию 36,4 тыс. т сгущенного молока, в 2015 году — 37,1 тыс. т, то в 2016-м объем поставок сократился на 23% и составил всего 28 тыс. т. Существенное снижение поставок связано, прежде всего, с сокращением реальных доходов населения. Экспорт сгущенного молока из России с 2013 года стабилен и составляет ежегодно 4 тыс. т, приводит данные Петрова.

