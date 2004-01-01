В 2016 году производство кондитерских изделий в России увеличилось на 2,2% до 3,55 млн т, следует из данных Росстата. При этом экспорт продукции составил рекордные 418,4 тыс. т что на 7,6% больше, чем в 2015-м (389,3 тыс. т), оценила Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД). Импорт в этой категории за прошедшие три года снизился с 428,8 тыс. т до 206,9 тыс. т, подсчитал Минсельхоз.



Поставки за рубеж стали одним из драйверов развития сектора. «На экспорт идет около 10−15% выпускаемых в стране кондитерских изделий в зависимости от категории, — рассказала «Агроинвестору» исполнительный директор Центра исследования кондитерского рынка (ЦИКР) Елизавета Никитина. — Существенный объем продукции потребляет Китай, который стал вторым после Казахстана покупателем российского шоколада. Причем, в КНР свою продукцию в основном поставляют крупные предприятия Москвы, Московской, Белгородской и Кемеровской областей, а не Дальнего Востока». Поддерживает экспорт относительно дешевый рубль, уточняет она.



«Нашей стране необходимо ориентироваться на сбыт продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году крупным потребителем уже стал Китай», — отметил директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев в ходе конференции «Кондитерские изделия XXI века».



Внутренний спрос на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения и повышения цен на кондитерские изделия сейчас в меньшей степени способствует росту отрасли. В прошлом году выпуск относительно недорогой продукции длительного хранения — печенья, вафель, козинаков, халвы и прочих видов — вырос на 2,6%, а вот тортов и пирожных снизился на 1%. Потребителям проще купить торт в упаковке длительного хранения за 100 руб., чем свежий за 500 руб. со сроком годности в несколько дней, комментирует Никитина.



Сегменту шоколадных кондитерских изделий также пришлось непросто. В 2015—2016 годах мировые цены на какао-бобы держались на максимуме, кроме того рублевая стоимость импортного сырья увеличилась из-за девальвации национальной валюты. С начала января 2014-го до середины декабря 2015 года котировки фьючерсов на какао-бобы на Лондонской бирже выросли на 36%, в Нью-Йорке — на 26%. По данным ЦИКР, в октябре 2015-го какао-бобы подорожали на 52%, какао-паста — на 85%, какао-масло — на 39%. Средняя цена какао-пасты достигала $7 тыс./т, масла — $5 тыс. Рост цен привел к тому, что Россия в 2015 году импортировала на 25% меньше, чем в 2014-м какао-бобов и на 10−15% меньше какао-пасты и масла. В итоге около года назад Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ввозную пошлину на какао-продукты, нулевая ставка должна действовать до 31 декабря 2017 года. По словам президента АСКОНД Сергея Носенко, экономический эффект от этой меры составит 1,2 млрд руб. в год, кондитеры намерены добиваться продления нулевой пошлины на ввоз какао-продуктов.



Как только ситуация на рынке стабилизировалась, выпуск шоколадных кондитерских изделий вырос сразу на 5,8% до 662 тыс. т по итогам 2016 года, отмечает Никитина. Этому способствовало и то, что производители удерживали себестоимость на приемлемом уровне за счет включения в продукцию всевозможных более дешевых, чем шоколад, добавок — печенья, помадки, начинок. Такой маркетинговый ход вполне мог оказаться эффективным, поскольку потребители любят яркие интересные новинки.



В 2017 году Никитина ожидает дальнейшего роста производства кондитерских изделий на 3−4%, причем как за счет восстановления внутреннего потребления, так и увеличения поставок за рубеж. Темп удорожания кондитерских изделий снизился, и люди, уставшие от кризиса, постепенно возвращаются к прежним объемам потребления сладостей, резюмирует она.



То, что потребители стали меньше экономить на кондитерских изделиях, подтверждают опубликованные вчера результаты опроса Фонда «Общественное мнение». В феврале 2015 года 17% респондентов из числа ответивших, что они стали экономить на продовольствии, сказали, что отказываются от кондитерских изделий, в конце января этого года таких стало 13%. Наименьший за прошедшие два года показатель — 11% — фонд зафиксировал в октябре 2016-го.

