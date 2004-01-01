Корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, останавливает производство Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, сказано в сообщении на сайте компании. Полная остановка и консервация производства запланированы на апрель этого года.



Начиная с 2013 года производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза из-за резкого снижения ассортимента после того, как Роспотребнадзор запретил импорт украинской продукции Roshen. Также на работу предприятия негативно повлияла «дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики», — говорится в пресс-релизе корпорации. Кроме того, сказалось и снижение покупательской способности населения на фоне сложной макроэкономической ситуации в России.



Липецкая кондитерская фабрика Roshen — крупное современное предприятие, выпускающее преимущественно карамель и сахаристые кондитерские изделия; ранее предполагалось расширение его производства, рассказала «Агроинвестору» исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР) Елизавета Никитина. «Российский рынок карамели относительно небольшой, ежегодно в стране выпускается около 200 тыс. т продукции (201,4 тыс. т в 2015 году, 160,5 тыс. т за девять месяцев 2016-го), ее потребление почти не растет, — комментирует она. — В Липецкой области отмечается одно из самых значительных сокращений объемов выпуска кондитерских изделий в России, и связано оно с проблемами крупнейшего игрока в области — фабрикой Roshen. По итогам 2015 года сокращение производства составило 60% или почти 40 тыс. т. За январь-сентябрь 2016-го выпуск уменьшился еще на 22% или почти на 10 тыс. т». Ранее сообщалось, что производство продукции на Липецкой фабрике за последние три года резко упало: в 2012—2013 годах было 10−12 тыс. т в месяц, а в 2016-м — 3 тыс. т в месяц, добавляет финансовый аналитик группы «Финам» Тимур Нигматуллин.



Тем не менее, предприятие было эффективным и теоретически оно может быть интересно другим игрокам, например, для диверсификации бизнеса, считает Никитина. Однако оценка его стоимости головной компанией явно завышена: ранее менеджмент Roshen озвучивал ее на уровне $100−250 млн., а учитывая огромную финансовую нагрузку фабрики, налоговые претензии и необходимость нормализации там бизнес-процессов — это неадекватная сумма, полагает участник рынка, попросивший об анонимности. «Ранее Roshen заявляла, что Россия арестовала ее собственность на 2 млрд руб. Таким образом, учитывая разнообразные политические риски, я оцениваю стоимость актива в 0,5−1,5 млрд руб., — говорит Нигматуллин. — Он может быть интересен широкому перечню инвесторов, в том числе непрофильных, в случае продажи на аукционе».



Правда, пока продажа фабрики невозможна. В апреле 2015 года там прошли обыски в связи с налоговой проверкой. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту хищения 180 млн руб. путем незаконного возмещения НДС, и арестовал имущество предприятия. «Российская сторона целенаправленно предпринимает все возможные методы, которые лишают компанию возможности осуществить продажу своих активов в РФ», — сообщала тогда Roshen.



Roshen приобрела Липецкую кондитерскую фабрику в 2001 году. На предприятии выпускается карамель, ирис и печенье — всего около 60 наименований продукции. В мае 2014 года после избрания президентом Украины Петр Порошенко обещал продать Roshen и передал свою долю в компании независимому трасту, однако инвестиционная компания Rothschild пока не нашла покупателя. В мае 2016-го «Коммерсантъ» писал, что приобрести российский актив корпорации может фабрика «Славянка», руководство которой не комментировало, идут ли переговоры.

