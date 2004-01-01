Фото: Roshen
Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику
Имущество предприятия арестовано, поэтому смена собственника невозможнаТатьяна Кулистикова, январь 2017
Корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, останавливает производство Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, сказано в сообщении на сайте компании. Полная остановка и консервация производства запланированы на апрель этого года.
Начиная с 2013 года производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза из-за резкого снижения ассортимента после того, как Роспотребнадзор запретил импорт украинской продукции Roshen. Также на работу предприятия негативно повлияла «дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики», — говорится в пресс-релизе корпорации. Кроме того, сказалось и снижение покупательской способности населения на фоне сложной макроэкономической ситуации в России.
Липецкая кондитерская фабрика Roshen — крупное современное предприятие, выпускающее преимущественно карамель и сахаристые кондитерские изделия; ранее предполагалось расширение его производства, рассказала «Агроинвестору» исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР) Елизавета Никитина. «Российский рынок карамели относительно небольшой, ежегодно в стране выпускается около 200 тыс. т продукции (201,4 тыс. т в 2015 году, 160,5 тыс. т за девять месяцев 2016-го), ее потребление почти не растет, — комментирует она. — В Липецкой области отмечается одно из самых значительных сокращений объемов выпуска кондитерских изделий в России, и связано оно с проблемами крупнейшего игрока в области — фабрикой Roshen. По итогам 2015 года сокращение производства составило 60% или почти 40 тыс. т. За январь-сентябрь 2016-го выпуск уменьшился еще на 22% или почти на 10 тыс. т». Ранее сообщалось, что производство продукции на Липецкой фабрике за последние три года резко упало: в 2012—2013 годах было 10−12 тыс. т в месяц, а в 2016-м — 3 тыс. т в месяц, добавляет финансовый аналитик группы «Финам» Тимур Нигматуллин.
Тем не менее, предприятие было эффективным и теоретически оно может быть интересно другим игрокам, например, для диверсификации бизнеса, считает Никитина. Однако оценка его стоимости головной компанией явно завышена: ранее менеджмент Roshen озвучивал ее на уровне $100−250 млн., а учитывая огромную финансовую нагрузку фабрики, налоговые претензии и необходимость нормализации там бизнес-процессов — это неадекватная сумма, полагает участник рынка, попросивший об анонимности. «Ранее Roshen заявляла, что Россия арестовала ее собственность на 2 млрд руб. Таким образом, учитывая разнообразные политические риски, я оцениваю стоимость актива в 0,5−1,5 млрд руб., — говорит Нигматуллин. — Он может быть интересен широкому перечню инвесторов, в том числе непрофильных, в случае продажи на аукционе».
Правда, пока продажа фабрики невозможна. В апреле 2015 года там прошли обыски в связи с налоговой проверкой. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту хищения 180 млн руб. путем незаконного возмещения НДС, и арестовал имущество предприятия. «Российская сторона целенаправленно предпринимает все возможные методы, которые лишают компанию возможности осуществить продажу своих активов в РФ», — сообщала тогда Roshen.
Roshen приобрела Липецкую кондитерскую фабрику в 2001 году. На предприятии выпускается карамель, ирис и печенье — всего около 60 наименований продукции. В мае 2014 года после избрания президентом Украины Петр Порошенко обещал продать Roshen и передал свою долю в компании независимому трасту, однако инвестиционная компания Rothschild пока не нашла покупателя. В мае 2016-го «Коммерсантъ» писал, что приобрести российский актив корпорации может фабрика «Славянка», руководство которой не комментировало, идут ли переговоры.
Написать комментарий