Росстат подвел итоги посевной кампании под урожай 2017 года. Согласно данным ведомства, всем хозяйствам предстоит убрать 80,2 млн га — примерно на 200 тыс. га больше, чем в 2016-м. «Агроинвестор» проанализировал отчет статведомства и составил рэнкинг регионов по размерам посевов и динамике их увеличения.



В целом по России озимые зерновые сохранились почти на 16,8 млн га — на 700 тыс. га больше, чем под урожай-2016. Посевы яровых зерновых и зернобобовых выросли на 105 тыс. га до 31,15 млн га. Основной прирост обеспечили зернобобовые (плюс 496 тыс. га), гречиха (плюс 485 тыс. га) и кукуруза (плюс 211 тыс. га), тогда как площади под пшеницей увеличились только на 166 тыс. га. Посевы ячменя снизились почти на 300 тыс. га, также продолжили сокращаться площади под рожью, рисом заняли только 186 тыс. га (в прошлом году было 208 тыс. га), посевы проса резко уменьшились в 1,6 раза до 268 тыс. га.



Технические агрокультуры заняли свыше 13,8 млн га — на 200 тыс. га больше, чем годом ранее. В частности, посевы подсолнечника достигли рекордных почти 7,9 млн га, соей засеяли 2,6 млн га — на 376 тыс. га больше, чем в 2016 году. При этом уменьшились площади под рыжиком, горчицей, масличным льном. Сахарная свекла заняла 1,2 млн га — примерно на 100 тыс. га больше, чем в прошлом году. А вот картофеля и овощей из-за плохой погоды в ряде регионов посадили меньше, чем год назад — около 2,7 млн га (минус 200 тыс. га). Также Росстат зафиксировал сокращение посевов кормовых агрокультур с 16,4 млн га до 15,7 млн га.







По расчетам «Агроинвестора», топ-10 регионов вместе засеяли почти 36,9 млн га или 46% от показателя в целом по стране. В том числе, на их долю приходится 24,6 млн га посевов зерновых и зернобобовых (51%) и 6,3 млн га масличных (50%).



По площади посевов всех агрокультур лидирует Алтайский край с 5,42 млн га. Регион незначительно — на 0,4% — увеличил показатель прошлого года. В том числе 3,75 млн га занято зерновыми и зернобобовыми (плюс 3,1%). На днях в регионе началась уборочная кампания, по данным федерального Минсельхоза (здесь и далее — на 27 июля) было обмолочено 2,9 тыс. га, собрано 5,6 тыс. т при урожайности 19,3 ц/га. В этом году аграрии Алтайского края сократили посевы яровой пшеницы на 9% до 1,9 млн га, тем не менее, по этой агрокультуре регион тоже является лидером, хотя по пшенице в целом уступает Ростовской области. Также здесь традиционно выращивают больше всего в стране гречихи. В этом году край увеличил ее посевы с 560 тыс. га до 760 тыс. га. Еще в этом году регион в 5,5 раза расширил площади под кукурузой на зерно, правда, в масштабах страны объем незначительный — 7,7 тыс. га. Масличными агрокультурами в Алтайском крае в этом году занято 735,8 тыс. га — на 6% меньше, чем в 2016-м, это пятый показатель по России. В структуре посевов преобладает подсолнечник, который посеян на 574,2 тыс. га. Годом ранее он занимал свыше 640 тыс. га. Картофель в регионе посадили на 53,1 тыс. га (61,5 тыс. га в 2016-м), овощи — на 10 тыс. га (11,8 тыс. га).







Второе место в рэнкинге у Ростовской области с 4,5 млн га. По сравнению с прошлым годом посевная площадь в регионе не изменилась, а вот в структуре посевов есть некоторые корректировки. В частности, на 2,6% до 3,35 млн га увеличились посевы зерновых и зернобобовых. Озимой пшеницей в регионе занято 2,4 млн га (на 6% больше, чем в прошлом году), а яровыми зерновыми и зернобобовыми — на 5% меньше, 873,2 тыс. га. Тем не менее, например, увеличилась площадь под кукурузой — на 8,3% до 237 тыс. га, также как и ряд других регионов, Ростовская область расширила посевы гречихи — с 2,3 тыс. га до 3,2 тыс. га. Маличными засеяли 859,4 тыс. га — на 5% меньше, чем в 2016 году — сказалось сокращение площадей под соей, рапсом и рыжиком, тогда как подсолнечником аграрии заняли на 20% больше земель, чем год назад — 693,4 тыс. га. По площади возделывания этой агрокультуры Ростовская область занимает третье место в стране. Посевы сахарной свеклы в регионе возросли с 18,4 тыс. га до 19,3 тыс. га. Сокращение по картофелю незначительное — если в прошлом году им было занято 33,1 тыс. га, то в этом 32,1 тыс. га, по овощам такая же динамика, они занимают 32,6 тыс. га — на 0,9 тыс. га меньше, чем в 2016-м.







По данным Минсельхоза, зерновые и зернобобовые в Ростовской области обмолочены на 68% площадей, собрано 8,8 млн т зерна. По темпу уборочной кампании регион лидирует: в целом ее результаты пока отстают от прошлогодних из-за более позднего старта (валовой сбор в стране составляет 35,5 млн т — на 4 млн т меньше, чем на аналогичную дату 2016-го), а в Ростовской области получено на 1,5 млн т больше зерна, чем год назад. Урожайность превышает прошлогоднюю на 2,1 ц/га и достигает 38,7 ц/га. Заметно выше и сбор с гектара картофеля (здесь и далее его сбор и урожайность — без учета ЛПХ) — 251 ц против 180,8 ц, хотя накопано пока меньше, чем в прошлом году — 28,1 тыс. т (было 43,4 тыс. т). Урожай овощей открытого грунта (здесь и далее их сбор и урожайность — без учета ЛПХ) тоже ниже, чем в это время год назад — 22,5 тыс. т против 62,9 тыс. т, хотя урожайность тоже превышает прошлогоднюю — 146,8 ц/га (136,7 ц/га).







На третьей строке рэнкинга по размеру посевов — Оренбургская область, где агрокультурами занято 4,2 млн га, примерно на уровне прошлого года (плюс 0,3%). 2,7 млн га пришлось на зерновые и зернобобовые, в том числе 1,67 млн га пшеницы — на 1,3% больше, чем под урожай 2016 года. Кукурузой аграрии Оренбуржья засеяли 45,7 тыс. га, тогда как в прошлом году было свыше 60 тыс. га, снизились и посевы гречихи, несмотря на почти общий тренд их расширения. Ее регион возделывает на 81,3 тыс. га, что на 4,2 тыс. га меньше, чем в 2016-м. Зато масличные заняли 887,1 тыс. га — почти на 11% больше, чем годом ранее. Это третий показатель по стране после Саратовской области, где масличные агрокультуры выращивают на более чем 1,2 млн га, и Амурской области где ими (преимущественно соей) занято 946,7 тыс. га. В том числе подсолнечник в Оренбургской области посеян на 848,9 тыс. га — по этому показателю регион уступает лишь той же Саратовской области.



Уборочная кампания в Оренбуржье тоже только началась, по данным Минсельхоза на 27 июля, получено 36,5 тыс. т зерна, год назад в это время регион уже превысил отметку в 0,5 млн т. Урожайность ниже прошлогодней на 3,1 ц/га — 20,1 ц/га. Также по информации Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона, область начала уборку овощей. На 26 июля убрано 71 га капусты, получено 3,6 тыс. т при урожайности 510 ц/га. С 7 га аграрии убрали 560 т кабачков, их урожайность составила 800 ц/га. Ведомство рассчитывает, что валовой сбор картофеля и овощей будет на уровне прошлого года — около 277 тыс. т и 212 тыс. т. Картофелем в Оренбургской области занято 17,3 тыс. га (в 2016-м было 18 тыс. га), овощами — 7,7 тыс. га 97,8 тыс. га).







Четвертое место в рэнкинге занял еще один регион Приволжья — Саратовская область с посевами в 3,8 млн га. По сравнению с прошлым годом площадь увеличилась на 2,2%. Зерновыми и зернобобовыми занято 2,3 млн га против 2,1 млн га в 2016-м, это самый значительный прирост в стране. В основном это увеличение пришлось на пшеницу, которой засеяли 1,3 млн га — на 148 тыс. га больше, чем под урожай прошлого года. Также регион почти на 60% расширил посевы гречихи, до 35,7 тыс. га, и добавил почти 40 тыс. га кукурузы, которой в этом году занято более 107 тыс. га. Область лидирует по посевам масличных с 1,2 млн га, в том числе 1,13 млн га подсолнечника, хотя его площадь и уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 4%. Картофель в регионе занимает 23,9 тыс. га против 24,6 тыс. га в 2016-м, овощи — 18,1 тыс. га, что на 0,7 тыс. га больше показателя прошлого года. Также с 8 тыс. га до 10,5 тыс. га выросли посевы сахарной свеклы.



По данным Минсельхоза, в Саратовской области убрано около 8% посевов зерновых и зернобобовых. Их средняя урожайность на 2,9 ц/га превышает показатель в аналогичный период 2016-го и составляет 30,4 ц/га. Намолочено 554,4 тыс. т — почти в три раза меньше, чем год назад. Сбор картофеля и овощей в промышленном секторе только начался, и объем урожая пока незначительный — 0,3 тыс. т и 3,7 тыс. т. Урожайность картофеля почти на 61 ц/га выше, чем в прошлом году и достигает 250 ц/га, по овощам агроведомство отмечает снижение на 5,5 ц/га до 154,2 ц/га. Согласно информации регионального Минсельхоза, во всех хозяйствах к 27 июля было получено почти 13,4 тыс. т овощей и 3,5 тыс. т картофеля.







Замыкает топ-5 по посевам агрокультур Краснодарский край с 3,68 млн га — показатель по сравнению с прошлым годом уменьшился на уровне статпогрешности в 0,1%. Как и в 2016-м, 2,45 млн га на Кубани отведено под зерновые и зернобобовые, в том числе пшеница заняла 1,4 млн га (минус 3,5% к 2016-му). Посевы кукурузы выросли на 5,2% до 679,5 тыс. га, по площади ее возделывания регион является лидером страны. Также край занимает первое место по посевам сахарной свеклы, по сравнению с прошлым годом они были увеличены на 14 тыс. га до 201,2 тыс. га. Площадь под масличными выросла на 4,7% до 626,8 тыс. га, хотя посевы подсолнечника сократились почти на 5 тыс. га до 422,1 тыс. га. Зато аграрии края увеличили площади под рапсом и соей. По последней Кубань занимает второй место в Европейской части страны, уступая Белгородской области (212,8 тыс. га). Картофелем в Краснодарском крае занято 51,1 тыс. га (в прошлом году было 55,6 тыс. га), овощами открытого грунта — 59,1 тыс. га (64,4 тыс. га).



Кубань традиционно лидирует по производству зерна и в этом году рассчитывает превзойти прошлогодний рекорд. Сбор зерновых колосовых уже выше, чем год назад — 10,2 млн т против 9,8 млн т, следует из данных Минсельхоза. Урожайность составляет 63,1 ц/га (плюс 2,9 ц/га к показателю на аналогичный период 2016-го). Этот результат самый высокий в стране и почти в полтора раза выше среднего (43,1 ц/га). Также регион идет на первом месте по сбору картофеля (46,2 тыс. т) и овощей (76,1 тыс. т). Хотя их урожайность ниже прошлогодней и заметно меньше средней по России. Сбор с гектара картофеля составляет 220 ц (минус 16,3 ц), овощей — 69,2 ц (на 9,8 ц меньше). Средние показатели по стране — 258,6 ц/га и 114,4 ц/га.



На шестом месте по посевам с 3,1 млн га идет Ставропольский край, совсем немного — 7,5 тыс. га — ему уступает Волгоградская область. Восьмая в списке — Омская область с 3,03 млн га. Далее следуют Татарстан и Башкирия, которые засеяли примерно по 3 млн га, но первый на 7,7 тыс. га больше. При этом Татарстан сохранил уровень прошлого года, а Башкирия уменьшила посевы на 2,1%.

