В прошлом году производство сельхозпродукции в целом по России увеличилось на 4,8% в сопоставимых ценах. Основной вклад — 7,8% — внесло растениеводство, 1,5% прибавило животноводство. При этом 27 регионов продемонстрировали более высокий темп роста отрасли, чем в среднем по стране, в том числе в двенадцати из них увеличение было двузначным. Однако также в 27 регионах производство продукции сельского хозяйства оказалось ниже, чем в 2015 году. На основе предварительных данных Росстата «Агроинвестор» составил рэнкинг топ-10 регионов, показавших наиболее значительный темп прироста в сельском хозяйстве. При этом учитывалась динамика в процентах, а не физические объемы производства, поэтому в перечень лидеров не попали многие крупнейшие аграрные регионы с высокой базой.







Первое место разделили Псковская и Саратовская области, в прошлом году увеличившие объемы производства сельхозпродукции на 19,3%. В первой динамика растениеводства была нулевой, но зато животноводство прибавило 26,3%. Главным драйвером стало свиноводство, темп роста которого — 45,9% — оказался третьим в стране и почти в пять раз превысил общий средний показатель (9,4%). Все хозяйства региона произвели 153 тыс. т свиней на убой (здесь и далее — в живом весе). Более 85% этого объема или 131 тыс. т пришлось на «Великолукский свиноводческий комплекс», ставший по итогам 2016 года пятым в рейтинге крупнейших промышленных производителей свинины, составляемом Национальным союзом свиноводов. Вместе с тем, производство КРС на убой в Псковской области составило лишь 7,9 тыс. т — на 13,1% меньше, чем в 2015 году. Сектор птицеводства прибавил 1,4% до 24,4 тыс. т. Выпуск яиц уменьшился на 0,7%, составив 45,4 млн штук, тогда как в целом по стране этот сектор показал прирост на 2,2%. Производство молока в регионе тоже шло вразрез с общим трендом, увеличившись на 1,7% до 202,3 тыс. т, тогда как в России валовой надой сократился на 0,2%.







В Саратовской области наоборот, основной вклад в рост сельхозпроизводства внесло растениеводство, прибавившее 26,5% — это третий по стране показатель динамики сектора. Животноводство региона выросло на 4,7%. Урожай зерна в области оказался сразу на 90,3% больше, чем в 2015 году, превысив 4,2 млн т. Это не только первый результат среди регионов Приволжья, но и шестой по России. Также область на 19% увеличила сбор сахарной свеклы, он составил 281,8 тыс. т. Несмотря на прибавку, регион не специализируется на возделывании этой агрокультуры и значительно уступает лидерам сектора. Зато по производству подсолнечника, которое тоже стало на 19% больше относительно уровня 2015 года, Саратовская область стала второй в России с почти 1,2 млн т. Более скромную позитивную динамику продемонстрировал сектор картофелеводства — плюс 3,4% до 383,5 тыс. т, а сбор овощей оказался на 4,8% меньше, чем годом ранее — 416,5 тыс. т.







На втором месте Ульяновская область, прибавившая 16%. Растениеводство здесь выросло на 24,2%, животноводство — на 2,9%. Урожай зерна в регионе составил почти 1,2 млн т — на 38,1% больше показателя 2015 года и примерно на 200 тыс. т лучше среднего результата региона за пять лет. Сбор сахарной свеклы в области хоть и далек от объемов лидеров сектора, но, тем не менее, оказался на 23,7% больше, чего годом ранее — 499,5 тыс. т. Урожай подсолнечника увеличился на 51,6% до 262,6 тыс. т, а вот сбор картофеля снизился на 2,6%, составив 233,6 тыс. т. Результат по овощам стал на 14,6% выше и достиг 133,5 тыс. т.







Третью строку в рэнкинге заняла Ростовская область, увеличившая сельхозпроизводство на 15,1%. Основной вклад в рост отрасли здесь внесло растениеводство (плюс 20,3%), сектор животноводства вырос на 4,1%. Регион стал вторым в стране после Краснодарского края производителем зерна с валовым сбором 11,5 млн т — на 19,8% больше, чем в 2015 году. А вот по урожаю подсолнечника область стала лидером — он превысил 1,2 млн т, результат оказался на 50,6% выше, чем в 2015 году, и почти на 53% лучше средних показателей за пять лет (816,1 тыс. т). Также регион увеличил производство картофеля — на 6,7% до 445,2 тыс. т, но снизил овощей — на 4,3% до 737,2 тыс. т.







Четвертая позиция у Ингушетии, здесь сельхозпроизводство выросло на 14,2%, правда, нужно учитывать, что в целом это далеко не самый аграрный регион, и база здесь достаточно низкая. Тем не менее, растениеводство республики за прошлый год прибавило 29,2%, а животноводство 7,1%. В 2016 году урожай зерна в регионе составил 110,7 тыс. т — на 55,6% больше, чем в 2015-м. Это самый скромный результат в Северо-Кавказском округе, однако, он выше среднего уровня за пять лет (78,4 тыс. т). Сбор подсолнечника увеличился в 4,4 раза — это второй показатель динамики по стране, но урожай агрокультуры в регионе все же очень незначителен в масштабах страны — лишь 3,9 тыс. т. К тому же он ниже среднепятилетнего уровня — 5,2 тыс. т. Производство картофеля в республике выросло на 18,4% до 71 тыс. т, овощей — осталось практически на уровне 2015 года — 7,8 тыс. т.







Пятой стала Самарская область, здесь объем производства сельхозпродукции увеличился на 13,2%. В том числе растениеводство прибавило 24%, а вот сектор животноводства потерял 2,2%. Производство зерна в регионе выросло на 58,5%, превысив 2,1 млн т. При этом средний результат области за пять лет — менее 1,5 млн т. По сбору подсолнечника регион стал вторым в Приволжье с 681,6 тыс. т. что на 26,9% выше показателя 2015-го и почти на 120 тыс. т лучше среднего уровня за пять лет. А вот урожай картофеля в прошлом году оказался заметно — на 12,3% — ниже, чем в предыдущем, составив 416,5 тыс. т. Для сравнения, средние сборы за пять лет составляли 479,4 тыс. т. Производство овощей практически не изменилось (плюс 0,1%) — 349 тыс. т.







Шестое место в рэнкинге занимает Волгоградская область, где сельхозпроизводство выросло на 12,8%. Здесь также основной вклад в позитивную динамику внесло растениеводство, прибавившее 16,9%, тогда как сектор животноводства увеличился только на 2,5%. Как и в ряде других регионов, попавших в список лидеров, урожай зерна в области показал двузначную динамику прироста — на 54,5% до 4,5 млн т. Это третий результат по Южному федеральному округу и пятый в целом по стране. Сбор подсолнечника на 11,3% превысил показатель 2015 года, составив 813,4 тыс. т, что также является пятым результатом в России. Производство картофеля в регионе уменьшилось на 2,9% до 415,7 тыс. т, а вот овощей — выросло на 2,3% до 920,1 тыс. т.







На седьмой позиции — Алтайский край с приростом в 12,4%. В прошлом году растениеводческий сектор региона прибавил 25,2%, тогда как производство продукции животноводства сократилось на 2,3%. Сбор зерна оказался на 22,6% выше, чем в 2015 году, превысив 4,8 млн т, что позволило региону не только стать лидером в Сибирском федеральном округе, но и четвертым по стране. Край является единственным в округе производителем сахарной свеклы, в прошлом году ее урожай на 38,1% превысил показатель 2015-го, достигнув 1,1 млн т. Сбор подсолнечника в регионе увеличился на 29,8% до 463,3 тыс. т — это почти 89% валового производства СФО. Урожай картофеля вырос на 16,8% до 969,9 тыс. т, овощей — на 17,3% до 264,3 тыс. т.







Восьмой в рэнкинге стала Курская область с 12,1% прироста в сельхозпроизводстве. Здесь тоже динамика развития растениеводческого сектора оказалась выше, чем животноводства: 17,7% против 3,3%. Регион входит в число лидеров по производству зерна — его сбор составил около 4 млн т, что на 12,3% больше показателя 2015 года и примерно на 620 тыс. т превышает средний результат за пять лет. Урожай сахарной свеклы увеличился на 40% до 4,7 млн т — это четвертый результат по стране. Производство подсолнечника в регионе хотя и не самое значительное — 301,8 тыс. т, но тоже продемонстрировало положительную динамику, увеличившись на 13,4%. А вот картофеля все хозяйства области получили на 14% меньше, чем в 2015 году — 800,9 тыс. т. Это заметно ниже среднего показателя за пять лет — 956,9 тыс. т, тем не менее, область стала десятой в стране по объему сбора картофеля. Урожай овощей вырос на 2,2% до 146,2 тыс. т.







Девятая позиция у Сахалинской области, прибавившей 11%, но также на довольно низкой базе по сравнению со многими другими регионами. Хотя динамика развития растениеводства и животноводства здесь оказалась близкой, второе все-таки выросло больше — на 11,6% против 10,8%. Значительнее всего — на 23,9% — в области возросло производство скота и птицы на убой, правда, только до 6,4 тыс. т. Как и в целом по стране основное увеличение произошло за счет свиноводства — в регионе сектор прибавил 39,2% до 3,5 тыс. т — это всего лишь 0,08% об общероссийского объема. На 22,6% выросло производство птицы, до 0,8 тыс. т. Производство КРС на убой оказалось больше — 2 тыс. т, результат прошлого года стал на 5,4% выше показателя 2015-го. Кроме того, в регионе возросло производство яиц (на 5,3% до 132 млн штук) и молока (плюс 2,3%, 28,5 тыс. т).







Замыкает рэнкинг топ-10 Оренбургская область, где производство сельхозпродукции увеличилось на 10,4%. Растениеводство региона за прошлый год выросло на 26,2%, животноводство — сократилось на 3,1%. В 2016-м сбор зерна увеличился на 45,3% к показателю 2015-го, превысив 3,1 млн т. Средний показатель области за пять лет почти на миллион тонн ниже. А вот производство сахарной свеклы уменьшилось почти на 56% до 9,9 тыс. т, это самый низкий результат в стране — регион не занимается переработкой агрокультуры. Зато урожай подсолнечника в области — 661,5 тыс. т, плюс 25,3% к 2015 году — третий в Приволжье и седьмой по стране. Динамика производства картофеля оказалась отрицательной — сбор уменьшился на 7,5% до 276,7 тыс. т. Хотя этот результат ненамного хуже среднего значения за пять лет — 281,9 тыс. т. Сбор овощей тоже сократился, хотя и меньше — на 1,3% до 213,8 тыс. т.

